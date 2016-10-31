– October 31, 2016

حظر الخمور خطوة جريئة في محاربة الفساد ! – حاكم محسن محمد الربيعي

ان صدور قانون محارية الخمور يشير الى ان مجلس النواب يواجه خلافات كبيرة وواسعة في صدور قوانين أخرى معلقة منذ سنوات ومن بين هذه القوانين قانون النفط والغاز وقانون مجلس الخدمة العامة وقانون الأحزاب ووو………….الخ , لكن يبدو هناك اغلبية اتفقت على اصدار قانون تجارة الخمور ليحسب للمجلس محاربته للفساد المالي والإداري لان الخمارة هم من سرق المال العام وهم من ميز بين الناس وهم من اغتال العلماء والأطباء وأساتذة الجامعات وهم من ضيع البلد وهم من ادخل دا عش لانهم سكارى ولا يعون ما يفعلون ولذلك حق منع الخمر , لان الخمور تشغل البعض عن أعمالهم ومسؤولياتهم للالتفات الى تأهيل القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة وتشغل البعض عن تحسين الخدمات , وتشغل المسؤولين عن مراجعة سياسة امدها 14 أربعة عشر عاما لم تفعل للبلد سوى التراجع وان الخمارة لم يحموا انتاج بلدهم بل فتحوا الاستيراد على مصراعيه وجعلوا العراق سوقا لتصريف منتجات الاخرين من دول الجوار ودول بعيدة حتى بعضها لم نسمع بها من قبل , نعم لمنع الخمور لان الخمارة يعطلون تحرير المدن والمحافظات التي احتلها داعش بسبب الإجراءات الأمنية غير الفاعلة والخمارة يشغلون قصور الاخرين ودورهم دون موافقة أصحابها لا بل هجر البعض وسكنت دورهم او استحوذ عليها با بخس الاثمان , الخمارة نهبوا وسلبوا وبنو الدور والفلل الفارهة الخمارة يركبون احدث السيارات وبملايين الدولارات ويتجولون بها في العواصم الاوربية , طالما ان الخمرة تفعل هكذا وتعيد البلد الى الوراء عشرات السنين , وارجعها اخر الى عصور سبقت نشأة الدولة الإسلامية , وقال اخر ان ذلك لا يتفق مع نصوص مواد الدستور ومنذ نشوء الدولة العراقية الحديثة والنوادي والسينمات والملاهي وغيرها موجوده الى جانب ذلك الجوامع ومراكز العبادة موجوده أيضا , هي ليس وليدة اليوم وان العراق ليس قندهار ولا شاهندار , بل دولة مدنية منذ نشؤها فهل بعد قرون تحول الدولة المدنية الى دولة ظلامية , قال اخر العراق بلد الثقافة والحضارة والتراث . بلادنا بلاد النسيج الاجتماعي والديني مسلمين ومسيحيين واليزيدين والشبك والصابئة المند ائيين ومعذرة لمن فاتني ذكره . وكل له طقوسه الدينية التي ضمنها الدستور وليس لا احد ان يفرض اراءه على اخر وبالتالي يعد كل اجراء خلاف ذلك هو قمع للحريات وتجاوز على الدستور وبعد أهذا هو المهم في وقت نحتاج فيه الى توحيد الصفوف لمواجهة خطر الإرهاب الذي يفتك بأرواح الأبرياء و تصاعد الاطماع الخارجية لدول الجوار وتدخلاتها في الشأن العراقي . نتمنى إعادة النظر في القرار قبل المصادقة عليه لان تداعياته كبيرة .