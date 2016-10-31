– October 31, 2016

فتاوى على الهواء – ماجد الكعبي

أرجو أن لايظن أحد أنني بما سأقوله هنا دفاعاً عن الخمور ومنعها من قبل مجلس نوابنا العتيد..!! فلستُ من شاربيها ، ولستُ ممن يدافعون عن مُعاقريها ، ولا شأن لي بها وبهم . ولكني أُريد أن أقول : إن ظاهرة التصدي للإفتاء يبدو أنها أصبحت باباً مفتوحاً لمن هبَّ ودبَّ ، ولمن لايُحْسن حتى النطق بالكلام الفصيح ، فهل أصبحت الفتوى ( سلعة ) يتداولها ( معممون ) ليس لهم من العلم ما يجيز لهم الإفتاء ، أو ( أفندية ) لايستقيم لهم لسان ولا بيان..؟؟فلو كان مقترح إلغاء بيع الخمور صادر عن جهة شرعية لها حق الإفتاء لقلنا نعم ، ولدينا جهات مرجعية هي أخبر وأعلم بما يوجب المنع وبما يوجب التحريم ، ولكن أن يصدر القرار بالصورة الإرتجالية وفق رغبة عدد من النواب لاتُعرف مقاصدهم ، فذلك ما يدعوني لإستهجانه .قرار منع بيع الخمور له أضرار أكثر بكثير من منافعه ، فهناك وهو كما شائع القول الصحيح ( كل ممنوع مرغوب ) وهذا الممنوع ( بيع الخمور ) سيسلك مسارب أخرى للتسلل إلى حياة مَنْ يعاقره ، وسيبتكر تجاره ومروجوه وسائل خفية لترويجه بين متعاطيه ، وهذه الوسائل الخفية ضررها أكبر من نفع منع الخمور ، وستنشأ تجارة سرية تسري في المجتمع العراقي كالسرطان الخفي ، ناهيك عن تجارة ( البدائل ) للخمور كالحبوب والمخدرات التي ستزدهر سراً وربما علناً بين أوساط طالبيها ومتعاطيها، وهذا خطر داهم يهدد حياة الأُسر والأفراد تماماً كالبغاء السري الذي يُمارس في الخفاء .كنتُ أتمنى أن يتريث مجلس نوابنا العتيد في إرتجال قراره بمنع الخمور وإحالته إلى جهة ذات خبرة وذات علاقة بالموضوع من جوانبه الدينية والإجتماعية ، فليس الأمر أمر مفرقعات نرميها لجلب الإهتمام أو إلفات النظر ، فالمصلحة العامة هي الهدف الأسمى لمن يتصدى للمسؤلية ، وليست المصالح الشخصية الضيقة التي يبدو أنها أصبحت السلعة الرائجة عند المتصدين للعمل السياسي والحكومي والنيابي ، وهنا تكمن مصيبة هذا البلد المسكين الذي أصبحت مقدراته وأمواله وخيراته وثرواته بأيادٍ ليست مؤهلة إلا لما شخصي أو حزبي أو أو.. ولن تقود هذه ( الفتاوى ) إلا إلى الهاوية !!