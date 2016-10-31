– October 31, 2016

تجسيد ثورة الحسين – حنان العمار

أن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل.. نبدأ بما ابداه من نفع وترسيخ للعقائد السامية الخالدة للامام الحسين(ع( للأمة لكي تتحمّل مسؤوليتها باعلان التغيير دون استخدامه سلاحاً عندما قال كلمته المشهورة التي تبين سبب خروجه: أني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح لا الافساد في أمة جدي (ص) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي.

ونحن إذ نذكر المآسي والمظالم والمصائب التي وقعت على أهل البيت (ع)نما من أجل ترسيخ هذه الآداب والعقائد الاسلامية الحسينية (هذا الشبل من ذاك الأسد ) حقاً حسين من علي وعلي اكرم وجه وابن عم اشرف الخلق وسيده اذا لما لانقتدي نحن المسلمين بهذه الذروة من الاخلاق الحسنة نصب اعيننا في كل آن وزمان لتمثل ميراثاً لمن يرثنا من المسؤولين عنهم سواء:

في البيت المدرسة العمل في الوحدات الاقتصادية بانواعها كافة الخدمية الانتاجية لزرع هذه الثقافة ولاسيما في هذا العصر الذي تشيع فيه ثقافة العنف والتمحور حول الذات والتركيز على تفعيل كل ماهو فاسد ومنه (الفسادين الاداري والمالي) المرض او الفايروس او الآفة الذي والتي لايشبه ولاتمثل ولاتعكس اخلاق ومبادئ الحسين (ع) االتي استشهد من اجلها ولاتجسد ثقافته ثقافة الإسلام بالتعاطف مع المظلوم وإدانة الظالم.

وبالتالي هي ثقافة تدعو إلى محاربة كافّة مظاهر الفساد والإجرام لينطلق من ذلك إلى الاهتمام والتركيز بما بدأ من ظهور حالات الفساد (مثلما التركيز على حالات الأداء غير الجيد غير الكفوء) تجسيدا لمفهوم الادارة بالاستثناء التي تركز على تنظيم تقارير عن الأداء غير المتطابق لماخطط له مسبقا عند التخطيط السليم .

البعض ممن يستهويها ( طاهرة الفساد الاداري والمالي) ويود انتشارها فيما بعد ومن ثم الابتعاد عن نهج الطيبين المذكوريين من سلالة النبي واوليائه الصالحين لاسيما سيد الشهداء أي المسار المخطط السليم التي يتوجب علينا السير على وفقه وعدم الا نحراف والميل عنه الآن نعيش استذكار شهادته المجسدة للمبادئ القيمَة التي تتـــناولها الاجيال تلو الاجيال وهذه الظاهرة المنافية لمبادئ سيد الشهداء تدعونا جميعًا إلى إعلان حالة الطوارئ للسيطرة عليها.

لابد من ذكّر اهـــــــمية وجود كثرة من المؤسسات الاقتصادية التي تسهم في ادارة أوقات العمل فيما هو مثمر ومفيد وإلى ضرورة دعمها رسميًّا.

(التجسيد لمفهوم ادارة الوقت ومن ثم استثماره بالشكل الامثل للوصول الأداء الجيد الكفوء الذي فيه يتم الاستعمال الامثل باقل المدخلات للحصول على افضل مخرجات) عن طريق انتهاج هذا النهج العظيم لسيد الشهداء وتحمل المسؤولية باعداد جيل يتوارث هذه القيم ليعمل بها لايذكرها فحسب؟! إذ ان الإنسان يتربي في اجواء وبيئات لابد ان تتوحد بانتهاج نهج سليم مخطط له وفقاً لسلالة النبي واصحابه واواؤليائه واحفاده ( لاسيما سيد الشهداء) بتوجيه نفسه ورقابتها ذاتياً واثرها على سلوكه. فإذا نشأ في مجتمع تسوده الرحمة والمحبة والتكافل فإن ذلك يهيئه نفسياً لكي يسلك طريق السليم المخطط له والتعامل الصحيح في حياته.

أما إذا نشأ في أجواء قاسية جافة أو كانت الثقافة السائدة في مجتمعه ثقافة تشجع على الفساد فإن هذا المجتمع ينتج أشخاصاً فاسدين.

ومن هنا لابد من تهيئة أجواء مناسبة للقضاء على هذا المرض واجوائه باخرى تربوية تنتهج النهج الطيب المذكور فيُشجّع الوالدان على أن يغمرا الطفل بالعطف والحنان فضلاً عن التوعية بماهوسليم وهذا يجوز وهذا لايجوز مستشهدا بالاولياء الصالحين مجسدين شهادتهم العظيمة من اجل بقائنا آمنيين سالمين من كل ماهو مشين مستبعَدين عن كل انحراف للسلوك مهين ياله من فضل قدمه لنا سيد الشهداء لوكنا نثمنه بشكل قيِم لما ابتعدنا عما هوبعيد بعيد عن مبادئه فتأدية المهام (الأداء) بشكل سليم وتطويره نحو الافضل والعمل على وفق الصلاحية التي منحت لنا والمسؤولية المترتبة عليه والتي سنسأل والرعية التي نرعاها وكما قال نبينا الكريم في حديثه (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) صدق الرسول الكريم.

إنه يُريد للإنسان أن يعيش في مجتمع تسوده الرحمة والمودة والشعور بالمسؤولية وليس فقط ضمن العائلة لتنعكس فيما بعد على سلوكه فتراه لايعمل عملاً او يقول قولاً الا له وزنه وآثاره ولأن الإسلام يحرص على أن يعيش الإنسان في ظــــــــل ثقافة السلم والصدق والامــــانة في العمل باخلاص واستعمال الموارد بالشكل الامثل وعدم الهدر ومن ثم اتقانه للوصول الى افضله وتحسينه باستمرار دون افساده وبالتالي تجسيداً لمبادئ الثورة الحسينية ومحاورها واخيرا اود ان اردد (انا احب الحسين انا اعمل بجد واخلاص دون افساد متحملاً المسؤولية اذاً انا اجسد مبادئ الثورة الحسينية.