– October 31, 2016

سرابيت وسرسرية – فائز جواد

في جمعة المتنبي التي صارت تختنق فيه اماكن شارع المتنبي حين ترتادها مختلف الشرائح من المثقفين والادباء والفنانين وعامة الناس صارت تقليدا اسبوعيا للجميع لزيارة الشارع ومنه يعرجون على ساحة القشلة والمركز الثقافي البغدادي وضفاف دجلة قبل او بعد استراحتهم في مقهى الشابندر ومنها كبة البغدادي لتناول وجبة الغداء وربما سوق السراي للتبضع منه مايحتاجونه وابناؤهم من قرطاسية ولوازم مدرسية واثناء العودة يمرون على الميدان وسوق هرجه الذي انتعش كثيرا بسبب مضاعفة الباعة من المواطنين الذين يعرضون ويبيعون حاجياتهم وممتلكاتهم طلبا للرزق في ظروف اقتصادية استثنائية حرجة والبعض يفضل زيارة خان المدلل المتخم بالاثريات والتحفيات ومن ثم يقصدون مقهى حسن عجمي مارين على محال شربت الحاج زبالة وكعك السيد ومطعم الملك وغيرها من المحال التي عاصرها كبار السن من ابائنا واجدادنا مستذكرين ايام الزمن الجميل وصارت ايضا اماكن محببة للشباب الذي يتطلع الى تاريخ وتراث بغداد خاصة ان شارع الرشيد والميدان والمتنبي يلملم قمة تلك الاماكن، نعم هكذا ترى جمعة كل اسبوع متخمة بزيارت تلك الاماكن وصرت واحدا من الذين يقصدون تلك الاماكن التي نادرا مالاتاجد فيها شخصية ثقافية وفنية وادبية معروفة ، واعتادت القشلة وشوارعها الخارجية ان تحتضن مظاهرات ابطالها من مختلف الاعمار المثقفين والادباء والشعراء الذين ينظمون شعرا للمتظاهرين ضد حوادث وتحولات سياسية واقتصادية تحدث غالبيتها تحت قبة البرلمان منها تأييدية واخرى رافضة لاحزاب وتيارات واشخاص لمواقف تدخل في سياسة البلد الذي ندرك انه يعاني ويلات اثر ويلات تتفاقم وتتصاعد منذ العام 2003 ومازالت وهكذا صار شارع المتنبي وتوابعه منبرا حرا للجميع ، في جمعة المتنبي كانت التظاهرات الاحتجاجية قد بلغت ذروتها لتدين قرار مجلس النواب الذي تبناه النائب محمود الحسن بحظر ومنع بيع وتصنيع المشروبات الكحولية وبالتالي اثار ضجة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بل صار حديث الشارع والمقهى وكافة التجمعات ومنها حديثي اليوم شارع المتنبي الذي تبنى تظاهرات احتجاجية كما اسلفت عن القرار الاخير ولا انكر ان غالبية المتظاهرين يوجهون الاتهامات المباشرة وكلا على طريقته الخاصة للنائب الحسن ، ويقينا لاتخلو هذه الاتهامات من ابيات شعر ارتجالية ومكتوبة لاتخلو من الطرفة والاستهزاء حد الشتم وهكذا وماجذبني عدد من المثقفين في مقهى حسن عجمي عندما اختلفوا على كلمة سرابيت جمع سربوت وسرسرية جمع سرسري اللتين نعتوا بهما الحكومة وبعض النواب واختلفوا على التسمية لغاية مابادر احد كبار السن من المثقفين فطلب من الحاضرين ان يبين الفرق بينهما ومن اين اصلها فسمح له الاخرون ان يسمعهم مابجعبته فراح يروي (اخوان ان الفرق بين السرسري و السربوت كالتالي السرسري هو مراقب الأسعار في الأسواق والسربوت ايضا احد بل اهم من مراقبي الأسعار) ويضيف (كان في أيام الدولة العثمانية التجار يغشون في البضاعة، والأوزان لزيادة الربح واستغفال السكان، وعندما علم الوالي بالذي كان أمر بتعيين موظف اسموه (سرسري) يعمل متخفياً في كل مكان لمراقبة الاسواق والتجار.. وبدهاء التجار كشفوا (السراسره) قبل الأوان فرشوهم بالمال ورجع الحال كما كان . وتفقد رسول الوالي الرعية والسكان فعلم أن (السراسرة) خالفوا أمر الوالي. فأمر الوالي بتعيين (سربوت) من قبل الديوان لمراقبة (السراسرة) وكشفهم بالبرهان، ولكن أعين التجار وآذانهم في كل مكان فسعوا الى افسادهم بالمال والنساء. فأصبح عمل (السرسري) جمع الرشا من التجار، وتقاسمها مع (السربوت) مناصفة. فتفرغ (السرابيت) للجري وراء النساء الفاسدات. وأصبح اسم (سرسري) و(سربوت) مسبّة عند الترك وأهل الحجاز) واكمل الرجل حديثه فقال لهم (هايابة هسه شتكولون ؟) فاجابوه ( يامكثر السرابيت والسرسرية في زماننا هذا).