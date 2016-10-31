– October 31, 2016

المرأة التي تحدت السياسة الأمريكية – ناصر محسن المعاضيدي

في تموز الماضي احتفل نادي الصحافة الأمريكي القومي بالذكرى الثانية لرحيل عميدة مراسلي البيت الأبيض وأول أمرأة تتولى منصب رئيس نادي الصحافة الأمريكي والتي عاصرت أهم رؤساء امريكا ورافقتهم وغطت انشطتهم وكانت مع نيكسون في أول رحلة تأريخية للصين عام 1971 والتي رفضت أن ترافق جورج بوش الابن وأعلنت رفضها لعبارته الشهيرة : إنه يحارب في العراق من اجل الله والصليب وقالت: : بل انها حرب الشيطان وليست حرب الله” . هي هيلين توماس، التي ماتت في الخامسة والتسعين، وكانت كما قال تلاميذها في حفل تأبينها: ” أجرأ صحفية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

توماس قبل رحيلها بعدة ايام ، كتبت مقالة خطيرة للنشر في كبريات الصحف الأمريكية، وتم رفضها في حادثة لها للمرة الأولى ، مما جعلها تصرخ في محاضرة بنادي الصحافة قائلة: : اليهود يسيطرون على اعلامنا وصحافتنا ويسيطرون على البيت الأبيض” . واضافت ، انا لن اغير ما حييت، مؤمنة به؛ الأسرائيلون يحتلون فلسطين، هذه ليست بلادهم. قولوا لهم ارجعوا لبلادكم واتركوا فلسطين لأهلها. إنني ارى بوادر حرب عالمية ثالثة، طبخت في مطبخ تل ابيب ووكالة الاستخبارات الأمريكية والشواهد عديدة، أول خطوة ظهور تنظيم داعش، بدعم امريكي لاتصدقوا ان واشنطن تحارب الارهابيين وما داعش، بدعم امريكي لاتصدقوا ان واشنطن تحارب الإرهابيين وما يسمون أنفسهم بالجهاديين، لانهم دمية في ايدي السي اي ايه، واضافت أنني ارى بريطانيا سوف تستحضر روح البريطاني مارك سايكس : وفرنسا سوف تستحضر روح الفرنسي : فرانسو بيكو” وواشنطن تمهد بافكارهما الأرض لتقسيم الدول العربية بين الثلاثة وتأتي روسيا لتحصل على ماتبقى من الثلاثة، صدقوني انهم يكذبون عليكم ويقولون: ” إنهم يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم وهم صناع هذا الارهاب والإعلام يسوق اكاذيبهم لأن من يمتلكه هم يهود اسرائيل” . هذه كلمات هيلين توماس منذ عامين وأعيد نشرها في ذكراها ، يوليو الماضي بالطبع قوبلت بعاصفة هجوم عاتية من اللوبي الصهيوني وطالب نتنياهو بمحاكمتها بتهمة معاداة السامية لكنها رحلت بعد أن قالت الصدق وتلقف كلماتها المخرج العالمي” مايكل مور” في فيلم تسجيلي. ومور هو من فضح بوش الأبن وعصابته من اصحاب شركات السلاح من اليمين الأمريكي مثل” ديك تشيني” وكوندليزا رايس″ وحصل فيلمه الشهير فهرنهايت 9/11 على اكثر من جائزة وما يهمنا وسط الأحداث الاخيرة ، بداية من حادث سقوط الطائرة الروسية التي راح ضحيتها اكثر من مائتي مدني، ثم حادث بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى ثم حادث باريس، ومروراً بحوادث في العريش والعراق وليبيا وسوريا ان داعش لايمكن لها ان تقوم بكل هذا العنف البشع بمفردها وان هناك اجهزة استخبارات تدعمها وتشيطنها لتشعل المنطقة وتدفعها لأتون جحيم لا ينطفيء فتراهم على حافة الفناء.والفناء هنا يعني تسليم المنطقة للقوى التي خططت ودعمت واشعلت لازالة القائم و زحزحة المستقر وازالة المعترف به، ومايؤكد هذا كلام” جيمس وولسي” رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق الذي قال بوضوح: المنطقة العربية لن تعود كما كانت وسوف تزول دول وتتغير حدود دول موجودة. نفس المعنى تقريباً قاله ” مارك رجيف” المتحدث باسم الحكومة الأسرائيلية ” المنطقة على صفيح ساخن ونحن لن نسكت وننسق مع اجهزة الاستخبارات في الدول الكبرى للقضاء على الارهاب، وسوف نتدخل معهم لمحاربة الأرهاب حتى لو اندلعت الحروب لنضمن حماية دولتنا.اذن تتحقق نبوءة” هيلين توماس″ تل ابيب وواشنطن خلقت اسطورة التنظيمات الارهابية في المنطقة وداعش التي خرجت من معامل تل ابيب وواشنطن لتشعل المنطقة والعالم وتحرك الأنظمة نحو هدف واحد واعادة الترسيم وتوزيع النفوذ والغنائم فماذا انتم فاعلون ياعرب؟ اعيدوا قراءة مقالات ومحاضرات ” هيلين توماس″ التي اقتبس منها مقوله” الغرب يعيش على غباء العالم الثالث والدول الفقيرة. هل يصلح هذا الحل في وقتنا مع كل المتغيرات الدراماتيكية؟ نعم فقط جربوا ان تتوحدوا وتكونوا على قلب رجل واحد انه حلم لكنه ليس مستحيلاً ومرة اخرى اقرأوا هذه السيدة التي هاجمها الصهاينة، وحاربوها، لكنهم لم يكسروا قلمها، انها هيلين توماس.