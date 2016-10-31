– October 31, 2016

داعش يحتجز 10 آلاف رهينة وحظر تجوال في حديثة

القطعات العسكرية على مشارف مركز الموصل

بغداد – محمد الصالحي

باغتت قوات جهاز مكافحة الارهاب تنظيم داعش بالتقدم باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل من ثلاثة محاور وتغيير اتجاه سير المحاور ما اجبر قادة التنظيم على اخلاء مقارهم بسرعة وهروبهم وسط فوضى وتخبط كبيرين في صفوف عناصر التنظيم.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الاولى تمكن من تحرير قريتي طبرق وطهراوه ضمن المحور الجنوبي الشرقي لمدينة الموصل).وأضاف أن (العمليات العسكرية ضمن المحور الجنوبي والشرقي تواصل التقدم نحو مدينة الموصل).وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان ( جحافل قوات مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث في الفرقة الاولى وفرقة مشاة 16 بدأت بالتقدم باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل مباغت).مشيرا الى ان (التقدم يتم من ثلاثة محاور).وأضاف ان (هذا التقدم جاء في اليوم الخامس عشر من عملية قادمون يا نينوى حيث تخوض القوات المسلحة معارك شرسة لتحرير الساحل الأيسر).وتابع ان (قطعات الفرقة 16 ضمن المحور الشمالي للعمليات حررت قريتي نجموم وتل اليابس).ولفت الى أن (التقدم ما زال مستمراً نحو مركز الموصل).وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العبادي وصل الى مقر قيادة عمليات قادمون يا نينوى وتفقد القطعات العسكرية في منطقة). وذكر ان (العبادي عقد فور وصوله اجتماعات مع القادة الميدانيين وقام بجولة تفقدية بين المقاتلين الابطال في الخطوط المتقدمة).وقال مصدر امس ان (فوضى عارمة دبت في اغلب احياء الساحل الايسر للمدينة مع سماع اطلاق نار عشوائي في اكثر من منطقة).واضاف ان (بعض الطرقات الرئيسة اصبحت شبه خالية من نقاط المرابطة الامنية لتنظيم داعش فيما شوهدت النيران تلتهم المقرات الرئيسة للتنظيم دون اي وجود لمسلحي داعش).وتابع ان (مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة تجاه مسؤول سجون تنظيم داعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل اثناء وجوده امام منزله في حي المهندسين بالموصل ما اسفر عن مقتله في الحال). مؤكدا ان (عدداً من مسؤولي الأمن والمخابرات في التنظيم اختفوا من الشوارع وبعضهم باعوا ممتلكاتهم ومركباتهم وتواروا عن الأنظار). وقال مصدر امس ان (داعش اعدم نحو 75 رجلاً بعد نقلهم إلى منطقة أبو سيف جنوبي الموصل القريبة من دجلة).واضاف أن (المغدورين سبق وأن احتجزهم التنظيم بعد اشتباكات اندلعت في حي وادي حجر الاثنين الماضي).وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد حررت قرية دلاوية الشرقية غرب الموصل).وقال قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب في عمليات تحرير الموصل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في تصريح امس ان (القوات الامنية حررت قرية بزواية ولم يعد يفصلهم عن الموصل سوى كيلومترين فقط).مبينا ان (ابطال قواتنا لن يتوقفوا الا وهم في الموصل الحدباء).واضاف ان (الايام المقبلة ستشهد الدخول الى مركز الموصل وتحريرها وتحرير المزيد من الاراضي والمناطق). وتابع الساعدي ان (قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم باتجاه قرية كوكجلي).واضاف ان (هذه القرية تعد أولى مناطق مدينة الموصل من الجهة الشرقية).وفي وقت لاحق اكد رئيس الجهاز وصول القوات على بعد 900 متر فقط عن مدخل الموصل).وقال مصدر في الحشد الشعبي امس ان (مقاتلي كتائب حزب الله تمكنوا من تحرير قريتي البوجرادي جنوب غربي الموصل من سيطرة تنظيم داعش بالكامل).وأضاف أن (الإسناد الصاروخي للكتائب كان له دور كبير في عملية قصف أوكار داعش في القريتين).مبينا أن (مقاتلي كتائب حزب الله توجهوا نحو الأهداف المتبقية لتحريرها من سيطرة داعش).الى ذلك قال مدير ناحية حمام العليل خلف الجبوري في تصريح امس ان ( تنظيم داعش جلب عشرات السيارات لنقل نحو 10 آلاف مدني من سكان الناحية والنازحين إليها الى مواقع غير معلومة وقد ينفذ فيهم جريمة إعدام جماعية). محذرا من (ارتكاب التنظيم مجزرة ضد المدنيين). وأضاف أن (التنظيم اعدم الرافضين للانتقال من مركز الناحية الى جهة مجهولة واجبر العشرات منهم على الصعود في هذه المركبات). مبينا أن (التنظيم يستخدم المدنيين كدروع بشرية ويتخوف من اندلاع ثورة وانتفاضة الأهالي خاصة وأن الأهالي استهدفوا مقرات التنظيم أكثر من مرة).وأوضح الجبوري أن (نقل التنظيم للمدنيين يأتي مع اقتراب قوات الشرطة الاتحادية لتحرير الناحية بعد إحكام قبضتها على ناحية الشورة). مطالبا الحكومة (بالتدخل السريع لإنقاذ حياة المدنيين الذين أحتجزهم التنظيم).وقال مصدر امس ان (جمعا من شباب الموصل اقتحموا مخزنا متروكا لشركة اهلية في الساحل الايسر لمدينة الموصل وانقذوا اربعة عوائل يحتجزها التنظيم منذ نحو اسبوع بعد اقتيادها مرغمة من القرى التي حررتها القوى الامنية المشتركة).

واضاف أن (العوائل كانت في وضع يرثى له وعلى شفا الموت لولا شجاعة الشباب الذين قاموا بنقل العوائل الى منازل مؤمنة).

وفي الانبار قال القيادي في الحشد العشائري المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها فرضت حظرا شاملا للتجوال على سير الاشخاص والمركبات والدراجات الهوائية والنارية في قضاء حديثة على خلفية استهداف القضاء بعد ان تسلل خمسة انتحاريين مستهدفين نقاط التفتيش على الساتر الغربي للقضاء). مبينا ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها اتخذت تدابير امنية مشددة تحسبا من هجمات انتحارية محتملة).