– October 31, 2016

ثقافة الأطفال تختتم جولات مدارس بغداد ترحيباً بالتلاميذ الجدد

بغداد – نضال الموسوي

اختتم فريق عمل دارثقافة الاطفال زياراته لمدارس عدة من بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة التي امتدت شهر تشرين الاول .

واشاربيان تلقته (الزمان 9 امس ان (ذلك يأتي ضمن خطة الدار السنوية والمقررة لزيارة المدارس والترحيب بالتلاميذ الجدد في عامهم الاول) موضحا ان ( منهاج الزيارة كان حافلا بالفعاليات الفنية والثقافية والتغني بالعراق عبر قصائد شعرية ،وأغان وطنية مجدت أنتصارات قواتنا الباسلة ،وبث روح الحماسة والمحبة بين تلاميذ المدارس حيث ابتهج الاطفال لسويعات وهم يغنون ويدبكون مع فريق عمل الدار الفني ،وبفرح غامر وكركرات طفولية تغنى التلاميذ بالوطن وبسالة الجيش العراقي في دحر داعش من مدينة الموصل وباقي مدن العراق. وتضمن منهاج الزيارات القاء محاضرة قصيرة مع مجموعة من التلاميذ النازحين. والتحاور معهم عن اهمية تحرير مدن العراق من دنس داعش. ونجاح العمليات العسكرية، وضرورة العمل على دحر اعداء العراق الارهابيين، وللحفاظ على العراف). وفي الختام وزعت الهدايا بين التلاميذ النازحين الذين يشكلون نسبا كبيرة في المدارس.