– October 31, 2016

الموارد تنعش الأهوار بملياري متر مكعب مياه

الناصري: 20 ألف عنصر لتأمين زيارة الأربعينية

ذي قار – ياسم الركابي

اعلنت اللجنة الامنية في محافظة ذي قار عن استنفار اكثر من 20 الف عنصر امني لتامين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (اكثر من 20 الف عنصر امن من مختلف اقسام وصنوف الاجهزة الامنية في المحافظة سيعملون على تامين زيارة الاربعين خلال الايام القليلة المقبلة). واضاف ان (المفارز الامنية ستنتشر على طول الطرق التي يسلكها الزوار القادمون من محافظتي البصرة وميسان والمتجهون الى محافظتي القادسية والمثنى ومنها الى محافظة كربلاء، وذلك بهدف تنظيم حركة الزائرين وحمايتهم).واوضح الناصري ان (الانتشار سينفذ في اطار خطة امنية وضعت من قبل قيادة شرطة المحافظة والاجهزة الامنية كافة، وباشراف اللجنة الامنية العليا في المحافظة).الى ذلك اعلن مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة حسين علي عن اطلاق ملياري و550 مليون متر مكعب من المياه الى مناطق الاهوار خلال عام واحد عبر نهري الفرات والغراف منذ مطلع شهر تشرين الاول من العام الماضي ولغاية الان.ونقل البيان عن علي القول أن (الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال هذا العام من اجل ضمان ايصال كميات المياه المناسبة لمناطق الاهوار والعمل على الاستقرار البيئي والاحيائي والاجتماعي في تلك المناطق).واضاف ان (كميات المياه التي وصلت من نهر الفرات بلغت مليارين و250 مليون متر مكعب فيما بلغت كميات المياه الواصلة من نهر الغراف 300 مليون متر مكعب).واوضح علي ان (هذه الكميات من المياه اسهمت والى حد كبير في استقرار السكان وانتعاش الثروة السمكية بالاضافة الى عودة الحياة الى مربي الجاموس والابقار ومزاولة اعمالهم بشكل طبيعي الامر الذي انعكس وبشكل ايجابي على انتعاش الحالة الاقتصادية للسكان المحليين في جميع مناطق الاهوار).

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