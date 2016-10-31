– October 31, 2016

بائعة اللبن وتحرير الموصل – ثامر مراد

وأنا أطالع مقالة ألأستاذ فاتح عبد السلام الرائعة تحت عنوان – قولوا الموصل ألآن وليس الموصل غدا – راح ذهني بعيداً جداً الى أيام الطفولة ولاأعرف لماذا؟ وجدتُ نفسي أستحضر حكايتين حدثت في أيام الطفولة أحداهما كانت والدتي تقول لي دائما ” تحزم للواوي بحزام سبع ” وحينما كنتُ أسألها بشغف عن معنى هذا الكلام كانت تقول حكما رائعة لازالت عالقة في ذهني حتى هذه اللحظة. من كلامها الذي ساذكرهُ هنا بتصرف ولكنه يؤدي الى نفس المعنى . عندما يكون أمامك عدوا ضعيفاً أو لنقل تستطيع التغلب عليه بسبب ألأشياء المتوفرة لديك أو أنك متأكد بأن عدوك لايستطيع أن يقاومك مدة طويلة من الزمن وستحقق عليه نصراً كاسحاً حسب ماتعتقده أنت. هنا في هذا المجال يجب عليك أن تعد عدوك قوياً جداً وعليك أن تكون مستعداً له بكل ماأوتيت من قوة كي تضمن النجاح. تقصد والدتي حسب فهمي القديم والحديث أننا يجب أن نستعد للثعلب – الواوي- كما لو أننا سنواجه أسداً قوياً شرسا.الحكاية الثانية حينما كنا في المدرسة ألأبتدائية كانت لدينا حكاية بائعة اللبن التي حملت قدرها المملوء لبناً وراحت تسير متبخترة على الطريق وهي تفكر مع نفسها وتحلم بأنها ستبيع اللبن وتشتري – قرطاً يحليّ أُذُنِها- وأحلام كثيرة ولم تنتبه للقدر الذي فوق رأسها وفجاة عثرت أو تمايلت وسقط القدر من فوق رأسها وضاع كل شيء. حقاً أن ماقاله ألأستاذ فاتح عبد السلام قد رسم صورة دقيقة لكل التكهنات والحكايات التي كانت تدور في ذهني وتتعلق بالموصل وتحريرها وإنهاء ذلك الصراع الدموي الكبير. المعركة لازالت مستمرة وفي بداياتها وراح العالم أو جهات معينة ترسم صوراً لمستقبل مكان لازال في طور الصراع ولم تنتهي حكايته. ربما يقول قائل من أن المعركة ستنتهي لصالح الجيوش والقوات التي تكاتفت من أجل التحرير..حسناً هذا شيء جميل لكننا لم نضع الخطوط النهائية لهذه الحالة التي لاتزال قائمة. من يدري ربما يحدث شيء معين لم يكن في الحسبان أو تحدث كارثة إنسانية من صنع الطرف ألآخر الذي يحاول الصمود بكل الوسائل. من يدري ربما يستخدم سلاح ينهي كل الفئات البشرية العالقة هناك وعندها ستكون القضية خاسرة وإن تم التحرير . ستكون هناك أرض بلا بشر أو شيء آخر. كان من المفروض أن تتوقف كل عملية من عمليات المباحثات المؤتمرية خارج العراق وداخله والتوجة الى إنهاء القضية المطروحة على أرض الواقع وحينما يستقر الجيش أو القوات المشتركة في المعارك عندها يتم التباحث ورسم الخارطة المعينة التي يريدها هذا الطرف أو ذاك. لندع اللعبة الخطرة تنتهي في البداية وبعدها نتصرف حسب الواقع المرسوم لأصول اللعبة.