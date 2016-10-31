– October 31, 2016

أجراس الذاكرة

كيس رمل خير من ألف خطاب 24 – عكاب سالم الطاهر

في ربيع عام 1954، اجتاح العراق فيضان كبير. غمرت المياه اراضي واسعة في وسط وجنوب العراق. وكانت المحافظات الجنوبية هي الاكثر تضرراً، حيث اراضيها منخفضة، والمياه مفاجئة: كمية وسرعة جريان. والنتيجة: غرقت معظم قرى (لواء المنتفك/ محافظة ذي قار حالياً)، ورحل اهلها الى مناطق عالية نوعاً ما. صحيح انها محاصرة بالمياه من جميع الجوانب، لكن المياه لا تغطيها.

جريدة الزمان

وقتذاك كنت طالباً في الصف الخامس في مدرسة الكرمة الابتدائية، في ريف قضاء سوق الشيوخ، يومها وصلت لمدرستنا مجموعة من الصحف العراقية (البغدادية). من الذي جلبها، وكيف وصلت؟ لا ادري. وضعت الصحف وكنا نسميها (الجرائد) في غرفة المعلمين. وفي غفلة منهم، تسللت للغرفة وقرات واحدة من هذه (الجرايد)، وعلى ما اتذكر كانت جريدة (الزمان) البغدادية، وهي جريدة يومية سياسية صدرت في العهد الملكي، ورأس تحريرها الصحفي توفيق السمعاني. وفيها قرأت اخبار الفيضان. واتذكر خبراً نشرته الجريدة تحت عنوان: سوق الشيوخ في خطر. عندها دخل الغرفة المعلم (لطيف) وفاجأني بضربة عصا موجعة، ولست ادري لم؟ هل لانني تجرات ودخلت غرفة المعلمين؟ هل لانني قرأت (جرايد)؟. لا ادري كل الذي ادريه واتذكره: انني (اكلت) ضربة عصا موجعة وهربت لكنني رغم هذه العصا، (ازددت قرباً من الصحافة وعائلتها: قراءة وكتابة.

فائق السامرائي والجمالي والفضيان

لكن الفيضان الذي اشرنا الي، كانت له في بغداد، تداعيات سياسية. فقد قدم رئيس الوزراء في حينها الدكتور محمد فاضل الجمالي استقالته. وقال معنيون بالشأن السياسي، ان من اسباب هذه الاستقالة: عدم تمكن حكومة الجمالي من معالجة فيضان دجلة ودرء الخطر عن بغداد. عندها كتب السياسي المحامي فائق السامرائي مقالاً افتتاحياً في جريدة (لواء الاستقلال)، تحت عنوان: (كيس رمل واحد خير من الف خطاب للدكتور الجمالي ووزرائه الثرثارين). صدرت الجريدة يوم (15/نيسان/1954)، وكان ذلك قبل ان يقدم الجمالي استقالته.

وجاء في المقال: (حسناً فعل الدكتور الجمالي عندما انكمش على نفسه في تلك الليلة الليلاء التي تهددت فيها العاصمة بخطر الفيضان، كما تنكمش القواقع، وسلم امره الى الفيضان، ليكافح هذا السيل العارم بمعونة الجيش الباسل وطلبة المعاهد العالية والمتطوعين..).

وواضح من هذا النقد الهجومي الحاد، ان هناك مساحة ما لحرية الصحافة في ذلك الوقت.

عبد الغني الدلي والفضيان

في مذكراته التي صدرت مؤخراً، يكتب السياسي والدبلوماسي والمصرفي عبد الغني الدلي، تحت عنوان: (قصة فيضان 1954- اخر كارثة طبيعية هددت بغداد قبل اكمال مشروع الثرثار)،… يكتب الدلي تفصيلات كثيرة عن مجابهة خطر الفيضان قبل وقوعه. كان الاستاذ عبد الغني الدلي وزيراً للزراعة التي تضم مديرية الري العامة كأحدى تشكيلاتها. وقال ما نصه في الصفحة (214) من مذكراته: (رافقت، وكنت مسؤولاً عن الاستعدادات اللازم اتخاذها، قبل حلول موسم الفيضان وعن درء اخطاره بعد وقوعه..).

واخيراً اقول: ان اخبار الفيضان الذي اجتاح العراق عام 1954، وعصا المعلم لطيف، لم يبعداني عن الصحافة، بل ازددت قرباً منها..

والمثل يقول: هات ليل وخذ عتابه..