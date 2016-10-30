تدمير كاتيدرائية تاريخية في زلزال وسط إيطاليا

– October 30, 2016

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬قوي‭ ‬إيطاليا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬بوسط‭ ‬ايطاليا‭ ‬التي‭ ‬هزتها‭ ‬زلازل‭ ‬متكررة‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬المنصرمين‭ ‬فانهار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬فورية‭ ‬بسقوط‭ ‬قتلى‭. ‬لكن‭ ‬كاتدرائية‭ ‬تاريخية‭ ‬تدمرت‭ ‬في‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬هيئة‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬قوته‭ ‬بلغت‭ ‬6‭.‬6‭ ‬درجة‭ ‬أقوى‭ ‬ن‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬شخص‭. ‬وفر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭.‬واظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬نورسيا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الهزة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اومبريا‭ ‬ولمتطلها‭ ‬الهزات‭ ‬السابقة،‭ ‬متجمعين‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ساحات‭ ‬القرية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مباني‭ ‬قديمة‭ ‬منهارة‭. ‬كما‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬اللقطات‭ ‬مبان‭ ‬متهدمة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كنيسة‭ ‬سان‭ ‬بينيديتو‭ ‬التي‭ ‬يعتقد‭ ‬ان‭ ‬القديس‭ ‬بنديكتوس‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬نورسيا‭ ‬العام‭ ‬480‭ ‬بناها‭. ‬وشعرت‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬إيطاليا‭ ‬بزلزال‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬و40‭ ‬دقيقة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬0640‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬وكان‭ ‬مركزه‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬نورتشا‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬أومبريا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬مدينة‭ ‬بيروجيا‭. ‬وهرع‭ ‬سكان‭ ‬نورتشا‭ ‬في‭ ‬فزع‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬وانهارت‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سانت‭ ‬بنديكت‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬منها‭ ‬سوى‭ ‬الواجهة‭. ‬وانحنى‭ ‬رهبان‭ ‬وراهبات‭ ‬وسكان‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الرئيسي‭ ‬أمام‭ ‬الكنيسة‭ ‬المنهارة‭ ‬للصلاة‭ ‬في‭ ‬صمت‭. ‬وقال‭ ‬ريناتو‭ ‬بوكاردو‭ ‬أسقف‭ ‬نورتشا‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬مأساة‭. ‬إنها‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭. ‬لقد‭ ‬دُمرت‭ ‬الكاتدرائية‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬الهزات‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬زلزالان‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬غارقا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والإجهاد‭ ‬المستمرين‭. ‬إنهم‭ ‬منزعجون‭.‬‮»‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تنسق‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬إن‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭ ‬دُمرت‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أومبريا‭ ‬وماركي‭ ‬ولكنها‭ ‬كانت‭ ‬خالية‭ ‬وقت‭ ‬حدوث‭ ‬الزلزال‭ ‬أو‭ ‬تمكن‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬قبل‭ ‬انهيارها‭. ‬وقال‭ ‬فابريتسيو‭ ‬كورتشيو‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬بسقوط‭ ‬قتلى‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المصابين‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬إن‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭ ‬التي‭ ‬دمرها‭ ‬بالفعل‭ ‬زلزال‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قوته‭ ‬6‭.‬2‭ ‬درجة‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭. ‬وقال‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬زلزال‭ ‬كان‭ ‬الأقوى‭ ‬منذ‭ ‬زلزال‭ ‬بلغت‭ ‬قوته‭ ‬6‭.‬9‭ ‬درجة‭ ‬وهز‭ ‬جنوب‭ ‬إيطاليا‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬2735‭ ‬قتيلا‭. ‬وشعر‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬روما‭ ‬بالزلزال‭ ‬بشدة‭ ‬كما‭ ‬شعرت‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬مثل‭ ‬بولتسانو‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬النمسا‭ ‬ومثل‭ ‬بوليا‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الإيطالية‭.‬