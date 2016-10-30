مَن يشيّد السد الأعلى في العالم ؟

– October 30, 2016

دوشانبي‭,‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باشرت‭ ‬طاجيكستان‭ ‬السبت‭ ‬بناء‭ ‬اعلى‭ ‬سد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روغون‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬دوشانبي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الصحافي‭ ‬للرئاسة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬ارتفاع‭ ‬السد‭ ‬الى‭ ‬335‭ ‬مترا‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬الاعلى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وسيبنى‭ ‬في‭ ‬روغون‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬100‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يؤمن‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لوقف‭ ‬التقنين،‭ ‬خصوصا‭ ‬حلال‭ ‬اشهر‭ ‬الشتاء‭ ‬الباردة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭.‬وافتتح‭ ‬الرئيس‭ ‬الطاجيكي‭ ‬امام‭ ‬علي‭ ‬رحمن‭ ‬اعمال‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬حيوي‭ ‬لسكان‭ ‬طاجيكستان‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة‭.‬‭ ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬رئيس‭ ‬طاجيكستان‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬بان‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تحرم‭ ‬ابدا‭ ‬جيرانها‭ ‬من‭ ‬المياه‮»‬‭.‬وتعارض‭ ‬اوزبكستان‭ ‬المجاورة‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬خشية‭ ‬تراجع‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تصلها‭ ‬من‭ ‬طاجيكستان‭ ‬والتي‭ ‬تستخدمها‭ ‬خصوصا‭ ‬لزراعة‭ ‬القطن‭. ‬وانتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوزبكستاني‭ ‬بالوكالة‭ ‬شوكت‭ ‬ميرزييوف،‭ ‬الخليفة‭ ‬المحتمل‭ ‬لاسلام‭ ‬كريموف‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ . ‬

وكانت‭ ‬طاجيكستان‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬المجموعة‭ ‬الايطالية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬ساليني‭ ‬ايمبريغيلو‮»‬‭ ‬فازت‭ ‬بعقد‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬ب3،9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬