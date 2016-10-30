مَن يشيّد السد الأعلى في العالم ؟
دوشانبي,(أ ف ب) – باشرت طاجيكستان السبت بناء اعلى سد في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة روغون الواقعة شرق العاصمة دوشانبي، بحسب ما اعلن المكتب الصحافي للرئاسة. ومن المقرر ان يصل ارتفاع السد الى 335 مترا ما يجعله الاعلى في العالم، وسيبنى في روغون الواقعة على بعد 100 كلم شرق العاصمة على ان يؤمن ما يكفي من الطاقة الكهربائية لوقف التقنين، خصوصا حلال اشهر الشتاء الباردة في البلد الفقير.وافتتح الرئيس الطاجيكي امام علي رحمن اعمال بناء السد الذي وصفه بانه «حيوي لسكان طاجيكستان» بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة. كما وعد رئيس طاجيكستان الدول المجاورة بان بلاده «لن تحرم ابدا جيرانها من المياه».وتعارض اوزبكستان المجاورة بناء هذا السد خشية تراجع كمية المياه التي تصلها من طاجيكستان والتي تستخدمها خصوصا لزراعة القطن. وانتقد الرئيس الاوزبكستاني بالوكالة شوكت ميرزييوف، الخليفة المحتمل لاسلام كريموف الذي توفي في ايلول/سبتمبر الماضي، هذا المشروع .
وكانت طاجيكستان اعلنت في تموز/يوليو الماضي ان المجموعة الايطالية «بي تي بي ساليني ايمبريغيلو» فازت بعقد بناء السد ب3،9 مليارات دولار.