دابق وانكشاف الخدعة
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فاتح عبد السلام
دابق بلدة صغيرة لعلها قرية في سوريا ، بنى تنظيم داعش جزءاً من خرافته على استغلال حديث نبوي يقول مطلعه (لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق – أوبدابق- فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، ) . تنظيم داعش يحتكر تفسير القرآن الكريم والحديث النبوي ويوظف الآيات المنسوخة في القرآن بأحكام وردت بعدها، في مواضع تعطي للتنظيم صفة تطبيق الاسلام .
وكذلك حال داعش مع هذا الحديث النبوي الصحيح ، لكن ليس أخيارأهل الأرض الذين فتكوا بالمسلمين قبل سواهم وسرقوا أموال الأمة وحوّلوا المدن الى خرائب وسهّلوا للعدو الظاهر والباطن النيل ممّا بقي من تراث تعتز به الامة العربية والاسلامية .
روايات تاريخية عدة وظّفها التنظيم تعبوياً ، تفيد بتجمع الأعداء على الأمة في قرية دابق لقهرها لكنها تنتصر . ومن هنا كان التنظيم يعد دابق هي جوهرة تاج الخلافة المزعومة، فعمل بكل ما يملك على الحفاظ عليها ، وجعلها منطلقاً للعمليات العسكرية المسماة الفتوحات بلغتهم ،فكانت من مغذيات فكرة القتال لدى أعضائه، ورسخت في رؤوسهم لاسيما الملتحقين الجدد ممن لا يجيدون اللغة العربية فكرة أن انتصار التنظيم قدر إلهي.
قبيل بدء معركة الموصل التي لا تزال مستمرة، دخل الجيش التركي مدينة دابق بعد معركة قصيرة اضطر التنظيم الى الهروب العاجل منها متخلياً عن فكرة النصر الالهي فيها وتركاً حصنه المعنوي التاريخي الكبير الذي يقوم عليه عمود الانتصار ودحر الأعداء، في مهب الريح .
التنظيمات التي تشتق من الرسائل الالهية مقتطفات وتحورها لتكون مادة للعمل الحربي والسياسي والتعبوي ، تصاب بمقتل حين تنكشف أدواتها (الفكرية) في التعبئة ، وتندحر صفوفها ، كما لم يحققه أي نصر عسكري ناجز .
المسؤولية الفكرية في محاربة التطرف الآتي من داعش أو من أضداد داعش أيضاً ، إنّما هي مسؤولية لها أولوية تتقدم على البندقية والمدفع لكل مَن يريد أن يبني الحياة ليواجه الخراب واليأس والدجل والضحك على ذقون الجهلة والأميين والمتعصبين .
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لندن