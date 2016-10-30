دابق وانكشاف الخدعة

– October 30, 2016

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فاتح عبد السلام

دابق‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬لعلها‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬بنى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬خرافته‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬حديث‭ ‬نبوي‭ ‬يقول‭ ‬مطلعه‭ (‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬الساعة‭ ‬حتى‭ ‬تنزل‭ ‬الروم‭ ‬بالأعماق‭ – ‬أوبدابق‭- ‬فيخرج‭ ‬إليهم‭ ‬جيش‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬خيار‭ ‬أهل‭ ‬الأرض‭ ‬يومئذ،‭ ) . ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يحتكر‭ ‬تفسير‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والحديث‭ ‬النبوي‭ ‬ويوظف‭ ‬الآيات‭ ‬المنسوخة‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬بأحكام‭ ‬وردت‭ ‬بعدها،‭ ‬في‭ ‬مواضع‭ ‬تعطي‭ ‬للتنظيم‭ ‬صفة‭ ‬تطبيق‭ ‬الاسلام‭ .‬

‭ ‬وكذلك‭ ‬حال‭ ‬داعش‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الحديث‭ ‬النبوي‭ ‬الصحيح‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬أخيارأهل‭ ‬الأرض‭ ‬الذين‭ ‬فتكوا‭ ‬بالمسلمين‭ ‬قبل‭ ‬سواهم‭ ‬وسرقوا‭ ‬أموال‭ ‬الأمة‭ ‬وحوّلوا‭ ‬المدن‭ ‬الى‭ ‬خرائب‭ ‬وسهّلوا‭ ‬للعدو‭ ‬الظاهر‭ ‬والباطن‭ ‬النيل‭ ‬ممّا‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬تراث‭ ‬تعتز‭ ‬به‭ ‬الامة‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ .‬

روايات‭ ‬تاريخية‭ ‬عدة‭ ‬وظّفها‭ ‬التنظيم‭ ‬تعبوياً‭ ‬،‭ ‬تفيد‭ ‬بتجمع‭ ‬الأعداء‭ ‬على‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬دابق‭ ‬لقهرها‭ ‬لكنها‭ ‬تنتصر‭ . ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كان‭ ‬التنظيم‭ ‬يعد‭ ‬دابق‭ ‬هي‭ ‬جوهرة‭ ‬تاج‭ ‬الخلافة‭ ‬المزعومة،‭ ‬فعمل‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يملك‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬،‭ ‬وجعلها‭ ‬منطلقاً‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬المسماة‭ ‬الفتوحات‭ ‬بلغتهم‭ ‬،فكانت‭ ‬من‭ ‬مغذيات‭ ‬فكرة‭ ‬القتال‭ ‬لدى‭ ‬أعضائه،‭ ‬ورسخت‭ ‬في‭ ‬رؤوسهم‭ ‬لاسيما‭ ‬الملتحقين‭ ‬الجدد‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يجيدون‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬انتصار‭ ‬التنظيم‭ ‬قدر‭ ‬إلهي‭.‬

‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬دخل‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬مدينة‭ ‬دابق‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬قصيرة‭ ‬اضطر‭ ‬التنظيم‭ ‬الى‭ ‬الهروب‭ ‬العاجل‭ ‬منها‭ ‬متخلياً‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬النصر‭ ‬الالهي‭ ‬فيها‭ ‬وتركاً‭ ‬حصنه‭ ‬المعنوي‭ ‬التاريخي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬عليه‭ ‬عمود‭ ‬الانتصار‭ ‬ودحر‭ ‬الأعداء،‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭ .‬

التنظيمات‭ ‬التي‭ ‬تشتق‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬الالهية‭ ‬مقتطفات‭ ‬وتحورها‭ ‬لتكون‭ ‬مادة‭ ‬للعمل‭ ‬الحربي‭ ‬والسياسي‭ ‬والتعبوي‭ ‬،‭ ‬تصاب‭ ‬بمقتل‭ ‬حين‭ ‬تنكشف‭ ‬أدواتها‭ ‬‭(‬الفكرية‭) ‬في‭ ‬التعبئة‭ ‬،‭ ‬وتندحر‭ ‬صفوفها‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحققه‭ ‬أي‭ ‬نصر‭ ‬عسكري‭ ‬ناجز‭ .‬

المسؤولية‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬التطرف‭ ‬الآتي‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أضداد‭ ‬داعش‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬إنّما‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬لها‭ ‬أولوية‭ ‬تتقدم‭ ‬على‭ ‬البندقية‭ ‬والمدفع‭ ‬لكل‭ ‬مَن‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬الحياة‭ ‬ليواجه‭ ‬الخراب‭ ‬واليأس‭ ‬والدجل‭ ‬والضحك‭ ‬على‭ ‬ذقون‭ ‬الجهلة‭ ‬والأميين‭ ‬والمتعصبين‭ .

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