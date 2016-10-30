فتح قبر المسيح في القدس للمرة الاولى منذ نحو قرنين

– October 30, 2016

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬قرنين‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بفتح‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يعتبره‭ ‬المسيحيون‭ ‬قبر‭ ‬المسيح‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬في‭ ‬القدس‭.‬

وافادت‭ ‬مصورة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬بلاطة‭ ‬الرخام‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬القبر‭ ‬ازيحت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬اعمال‭ ‬ترميم‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬الواقعة‭ ‬داخل‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تزاح‭ ‬فيها‭ ‬بلاطة‭ ‬الرخام‭ ‬هذه‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1810‭ ‬على‭ ‬اقل‭ ‬تقدير،‭ ‬عندما‭ ‬جرت‭ ‬اعمال‭ ‬ترميم‭ ‬اثر‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الاب‭ ‬صمويل‭ ‬اغوفان‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬الارمنية‭. ‬واضاف‭ ‬الكاهن‭ ‬‮«‬الامر‭ ‬مؤثر‭ ‬لانه‭ ‬يتعلق‭ ‬بموضوع‭ ‬نتكلم‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬قرون‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬التقليد‭ ‬المسيحي‭ ‬فان‭ ‬جثمان‭ ‬المسيح‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬محفور‭ ‬في‭ ‬الصخر‭ ‬بعد‭ ‬صلبه‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬الرومان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬30‭ ‬او‭ ‬33‭. ‬ويعتقد‭ ‬المسيحيون‭ ‬ان‭ ‬المسيح‭ ‬قام‭ ‬من‭ ‬الموت،‭ ‬وان‭ ‬نسوة‭ ‬قدمن‭ ‬لدهن‭ ‬جثمانه‭ ‬بالزيت‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬دفنه‭ ‬فلم‭ ‬يجدنه‭.‬

وافاد‭ ‬خبراء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬اعمال‭ ‬الترميم‭ ‬الجارية‭ ‬ستتيح‭ ‬القيام‭ ‬باختبارات‭ ‬على‭ ‬المعدات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وبدات‭ ‬اعمال‭ ‬الترميم‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭. ‬

ونصبت‭ ‬سقالات‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬ووضعت‭ ‬لوائح‭ ‬حماية،‭ ‬كما‭ ‬وضعت‭ ‬سواتر‭ ‬حديد‭ ‬لحماية‭ ‬السياح‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬الكنيسة‭.‬

‭- ‬اعمال‭ ‬ضخمة‭ -‬

يقع‭ ‬القبر‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬صغير‭ ‬اعيد‭ ‬بناؤه‭ ‬بالرخام‭ ‬بعيد‭ ‬الحريق‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬قرنين‭.‬

وهو‭ ‬يستند‭ ‬منذ‭ ‬عشرات‭ ‬السنوات‭ ‬الى‭ ‬بنية‭ ‬معدنية‭ ‬تجمع‭ ‬قطع‭ ‬الرخام‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬حجارة‭ ‬الرخام‭ ‬بدأت‭ ‬تتفكك‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬الاحوال‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وحاليا‭ ‬بسبب‭ ‬التدفق‭ ‬اليومي‭ ‬لالاف‭ ‬الحجاج‭ ‬والسياح‭.‬

والبناء‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬اقيم‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬الكنيسة‭ ‬سيفكك‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يعاد‭ ‬بناؤه‭ ‬كما‭ ‬كان‭. ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬استبدال‭ ‬سوى‭ ‬القطع‭ ‬المكسورة‭ ‬او‭ ‬الضعيفة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيتم‭ ‬ابقاء‭ ‬القطع‭ ‬الرخام‭ ‬بعد‭ ‬تنظيفها‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬البنية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الرخام‭ ‬ستدعم‭. ‬وتتكفل‭ ‬الكنيسة‭ ‬الارثوذكسية‭ ‬والكنيسة‭ ‬الارمنية‭ ‬ورهبان‭ ‬الفرنسيسكان‭ ‬بتغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬عملية‭ ‬الترميم‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مساهمات‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭. ‬وستستغرق‭ ‬اعمال‭ ‬الترميم‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬اشهر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬قبل‭ ‬اعياد‭ ‬الفصح‭ ‬عام‭ ‬2017‭. ‬ويقوم‭ ‬بها‭ ‬خبراء‭ ‬يونانيون‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬جيوغرافيك‭ ‬سوسايتي‮»‬‭ .‬

وهذا‭ ‬البناء‭ ‬الصغير‭ ‬هو‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬اعمال‭ ‬البناء‭ ‬التي‭ ‬تعاقبت‭ ‬على‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬الرابع‭.‬