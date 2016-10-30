فريق آبا الغنائي السويدي يعود في ثوب رقمي
ستوكهولم – الزمان
عبر الجمهور المتحمس في السويد عن فرحه بعودة فريق آبا الغنائي السويدي لموسيقى البوب من جديد لخوض «تجربة رقمية جديدة» في 2018 بعد أكثر من 30 عاما على آخر حفل قدمه أعضاء الفريق معا. وقال ناشطون سويديون على فيسبوك ان هذا انجاز يعيد البهجة لنا . وسيتعاون أعضاء الفريق وهم أجنيتا فالتسكوج وبيورن اولفيوس وبيني أندرسون وأني-فريد لينجستاد مع مبتكر فكرة برنامج (أمريكان أيدول) سايمون فولر وشركة يونيفرسال ميوزيك جروب في المشروع الجديد. وقال فولر في بيان «نستكشف عالما تكنولوجيا جديدا مع وضع الواقع الافتراضي والذكاء الصناعي في المقدمة مما سيسمح لنا بابتكار أشكال جديدة من الترفيه والمحتوى الذي لم نستطع تخيله من قبل.» واشتهر فريق آبا بمجموعة من الأغاني الشهيرة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات مثل (واترلو) و(دانسينج كوين) و(تيك ايه تشانس اون مي) وانفصل في 1982 .وقالت لينجستاد في بيان «يطلب منا المعجبون دائما العودة لذا أتمنى أن يثير هذا الابتكار الجديد لآبا حماستهم بقدر ما يثير حماسي.»وسيعلن عن مزيد من التفاصيل بشأن هذا التعاون العام المقبل.