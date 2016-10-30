فريق آبا الغنائي السويدي يعود في ثوب رقمي

– October 30, 2016

ستوكهولم‭ – ‬الزمان‭ ‬

عبر‭ ‬الجمهور‭ ‬المتحمس‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬عن‭ ‬فرحه‭ ‬بعودة‭ ‬فريق‭ ‬آبا‭ ‬الغنائي‭ ‬السويدي‭ ‬لموسيقى‭ ‬البوب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لخوض‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬حفل‭ ‬قدمه‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬معا‭. ‬وقال‭ ‬ناشطون‭ ‬سويديون‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬انجاز‭ ‬يعيد‭ ‬البهجة‭ ‬لنا‭ . ‬وسيتعاون‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬وهم‭ ‬أجنيتا‭ ‬فالتسكوج‭ ‬وبيورن‭ ‬اولفيوس‭ ‬وبيني‭ ‬أندرسون‭ ‬وأني‭-‬فريد‭ ‬لينجستاد‭ ‬مع‭ ‬مبتكر‭ ‬فكرة‭ ‬برنامج‭ (‬أمريكان‭ ‬أيدول‭) ‬سايمون‭ ‬فولر‭ ‬وشركة‭ ‬يونيفرسال‭ ‬ميوزيك‭ ‬جروب‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭. ‬وقال‭ ‬فولر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نستكشف‭ ‬عالما‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬جديدا‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬مما‭ ‬سيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بابتكار‭ ‬أشكال‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الترفيه‭ ‬والمحتوى‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬تخيله‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬‮»‬‭ ‬واشتهر‭ ‬فريق‭ ‬آبا‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬وأوائل‭ ‬الثمانينيات‭ ‬مثل‭ (‬واترلو‭) ‬و‭(‬دانسينج‭ ‬كوين‭) ‬و‭(‬تيك‭ ‬ايه‭ ‬تشانس‭ ‬اون‭ ‬مي‭) ‬وانفصل‭ ‬في‭ ‬1982‭ .‬وقالت‭ ‬لينجستاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يطلب‭ ‬منا‭ ‬المعجبون‭ ‬دائما‭ ‬العودة‭ ‬لذا‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬هذا‭ ‬الابتكار‭ ‬الجديد‭ ‬لآبا‭ ‬حماستهم‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬حماسي‭.‬‮»‬وسيعلن‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬