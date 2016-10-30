حقن الرجال لمنع الحمل يعطي أملاً ولكن مازالت الأخطار محدقة

– October 30, 2016

برلين‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬إن‭ ‬حقن‭ ‬الرجال‭ ‬بهرمونين‭ ‬مختلفين‭ ‬كل‭ ‬ثمانية‭ ‬أسابيع‭ ‬أوقف‭ ‬انتاجهم‭ ‬للحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للعمل‭ ‬كوسيلة‭ ‬لمنع‭ ‬الحمل‭. ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬السلامة‭. ‬ووجدت‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬للسلامة‭ ‬أن‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬الاكتئاب‭ ‬واضطرابات‭ ‬مزاجية‭ ‬أخرى‭ ‬فاقت‭ ‬المزايا‭ ‬المحتملة‭ ‬للحقن‭.‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الباحثين‭ ‬يحاولون‭ ‬تحديد‭ ‬وسيلة‭ ‬لمنع‭ ‬الحمل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهرمونات‭ ‬الذكورية‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬ومرنة‭ ‬وآمنة‭ ‬ومقبولة‭ ‬وبتكلفة‭ ‬معقولة‭ ‬ومتاحة‭.‬‮»‬‭ ‬وجند‭ ‬الباحثون‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬هيرمان‭ ‬بيه‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬مارتن‭ ‬لوثر‭ ‬في‭ ‬هال‭-‬فيتنبرج‭ ‬بألمانيا‭ ‬320‭ ‬رجلا‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬و45‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭. ‬وكلهم‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬سوى‭ ‬بامرأة‭ ‬واحدة‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وقد‭ ‬تراوح‭ ‬عمر‭ ‬النساء‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬و38‭ ‬عاما‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الأزواج‭ ‬يريدون‭ ‬حدوث‭ ‬حمل‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬التاليين‭.‬وكل‭ ‬ثمانية‭ ‬أسابيع‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬حقن‭ ‬الرجال‭ ‬بهرموني‭ ‬التستوستيرون‭ ‬والبروجستين‭ ‬بحيث‭ ‬يعملان‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إعطاءالتستوستيرون‭ ‬بجرعات‭ ‬عالية‭ ‬يكبح‭ ‬إنتاج‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬للذكور‭ ‬أو‭ ‬الخصيتين‭ ‬لعدة‭ ‬أسابيع‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬هرمون‭ ‬آخر‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬عادة‭ ‬البروجستين‮»‬‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬كبح‭ ‬انتاج‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭. ‬وقالوا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يساعد‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬أمده‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ربما‭ ‬يتم‭ ‬إعطاء‭ ‬الحقن‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬كثيرا‭.‬‮»‬‭ ‬وتراجع‭ ‬عدد‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬في‭ ‬274‭ ‬رجلا‭ ‬أو‭ ‬86‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬المستهدف‭ ‬وهو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مليمتر‭ ‬من‭ ‬السائل‭ ‬المنوي‭ ‬بعد‭ ‬24‭ ‬أسبوعا‭. ‬ووفقا‭ ‬للجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬للعقم‭ ‬يتراوح‭ ‬العدد‭ ‬الطبيعي‭ ‬للحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مليمتر‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬علوم‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والأيض‭ ‬إنه‭ ‬حدثت‭ ‬أربع‭ ‬حالات‭ ‬حمل‭ ‬بين‭ ‬266‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المتابعة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬56‭ ‬أسبوعا‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬كانت‭ ‬7‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وقالت‭ ‬المراكز‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬إن‭ ‬نسبة‭ ‬الفشل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭ ‬كوسيلة‭ ‬لمنع‭ ‬الحمل‭ ‬تبلغ‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وفي‭ ‬النساء‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬فشل‭ ‬استخدام‭ ‬حبوب‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬واللصقات‭ ‬والحلقات‭ ‬المهبلية‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬1500‭ ‬أثر‭ ‬عكسي‭ ‬خلال‭ ‬الدراسة‭. ‬ولكن‭ ‬نحو‭ ‬39‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬صلة‭ ‬بعملية‭ ‬الحقن‭.‬وبالنسبة‭ ‬للآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬صلة‭ ‬بعملية‭ ‬الحقن‭ ‬أفاد‭ ‬نحو‭ ‬46‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬بإصابتهم‭ ‬بحب‭ ‬الشباب‭ ‬ونحو‭ ‬23‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬أفادوا‭ ‬بشعورهم‭ ‬بألم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحقن‭ ‬ونحو‭ ‬38‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬أفادوا‭ ‬بزيادة‭ ‬في‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬وتحدث‭ ‬عدة‭ ‬رجال‭ ‬عن‭ ‬اضطرابات‭ ‬مزاجية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اضطرابات‭ ‬عاطفية‭ ‬وعداء‭ ‬واكتئاب‭ ‬وعدوانية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬لاندن‭ ‬تروست‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الذكورة‭ ‬وعقم‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬في‭ ‬روشستر‭ ‬بولاية‭ ‬مينيسوتا‭ ‬إنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬فهناك‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى‭ ‬مجهولة‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬لمنع‭ ‬الحمل‭. ‬فعلي‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تضاعف‭ ‬إنتاج‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬لدى‭ ‬معظم‭ ‬المشاركين‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬الحقن‭ ‬ولكن‭ ‬الدراسة‭ ‬لم‭ ‬تضم‭ ‬سوى‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬عددحيواناتهم‭ ‬المنوية‭ ‬سليمة‭.‬

وقال‭ ‬تروست‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬نعرفه‭ ‬هو‭ ‬كيفية‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬ليست‭ ‬عدد‭ ‬حيواناتهم‭ ‬المنوية‭ ‬سليمة‭ ‬‭.‬‮»‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬معرفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬من‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭ ‬لن‭ ‬يحمي‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬تُنقل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬الجنسي‭.‬

والوسيلتان‭ ‬الوحيدتان‭ ‬اللتان‭ ‬توصي‭ ‬بهما‭ ‬حاليا‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬للرجال‭ ‬لمنع‭ ‬الحمل‭ ‬هما‭ ‬الواقي‭ ‬الذكري‭ ‬والتعقيم‭.‬