الحشد الشعبي على مسافة 45 كيلومتراً من تلعفر والشرطة الاتحادية تمشط الشورة
القيارة – اربيل – الزمان
تخوض مليشيات الحشد الشعبي معارك مع الجهاديين جنوب غرب الموصل الاحد، في اليوم الثاني من بدء عملياتها التي تهدف الى قطع امدادات الجهاديين بين الموصل وسوريا، بسحب متحدث باسمها. وتضم قوات الحشد الشعبي متطوعين ومليشات شيعية تتلقى دعما من ايران، ولعبت دورا كبيرا في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم داعش. وتقع مدينة تلعفر حيث الغالبية من التركمان ونصفهم من الشيعة والاخر من السنة على محور حيوي لتنظيم داعش يربط الرقة معقله في سوريا بالموصل التي تشن القوات العراقية عملية عسكرية لاستعادتها واستعادت قوات الحشد الشعبي عددا من القرى ومساحة شاسعة من الارضي خلال اليوم الاول من المعارك وتحاصر بعض القرى فيما اقتحمت اخرى. وبحسب اعلام الحشد، فان الفصائل بلغت «قرية امريني» التي تبعد 45 كلم عن مركز قضاء تلعفر. لكن قيادة عمليات نينوى قالت ان كل القرى التي استعادها الحشد كانت مهجورة وليس فيها قتال وان المهمة الاصعب في الاميال العشرة المقبلة . من جهة اخرى، اعلنت العمليات المشتركة هبوط اول طائرة من طراز سي 130 للنقل في قاعدة القيارة التي تمت استعادت السيطرة عليها في تموز/يوليو الماضي. والتقدم تجاه تلعفر قد يهدد بمعارك في محيط موقع الحضر الاثري الذي تصنفه اليونيسكو على لائحة التراث العالمي. وقد دمره تنظيم داعش بعد سيطرته على الموصل. وتشكل مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل محور تجاذبات سياسية، لان الغالبية العظمى من سكان الموصل من السنة. ويعارض سياسيون من الاكراد والعرب السنة مشاركة الحشد الشعبي كما اكدت تركيا التي تنشر قوات في بعشيقة معارضتها كذلك.
كما تفضل الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي الداعم لعملية استعادة الموصل عدم مشاركة الحشد الشعبي في العمليات. الا ان فصائل الحشد الشعبي تحظى بشعبية واسعة ودعم من الاطراف الشيعية في البلاد. لكن هذه الفصائل التي اوقفت تمدد الجهاديين بعد اعلانهم «دولة الخلافة» في الموصل منتصف 2014 متهمة بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان اثناء العمليات العسكرية التي خاضتها، تتراوح بين القتل والاختطاف وتدمير ممتلكات. وفي تلعفر التي سيطر عليها المتطرفون منتصف عام 2014 خليط متنوع لكنها ذات غالبية تركمانية شيعية. والمحور الغربي حيث تقع بلدة تلعفر، هي الجهة الوحيدة التي لم تصل اليها القوات العراقية التي تتقدم بثبات من الشمال والشرق والجنوب باتجاه مدينة الموصل. ويتواصل القتال لليوم الثاني في المحور الغربي، في الوقت الذي اعلنت فيه قوات الشرطة الاتحادية استعادتها ناحية الشورة التي استمرت محاصرتها مدة اسبوع قبل اقتحامها.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان «قطعات الشرطة والرد السريع تشرع بعملياتىة تمشيط منطقة الشورة وتطهيرها من الالغام والافخاخ». ويقول التحالف الدولي الذي يدعم قوات الشرطة الاتحادية والبشمركة من خلال الضربات الجوية او التدريب او من خلال المستشارين منذ عامين، ان القوات العراقية ستتوقف مدة يومين في الهجوم الذي بدأ قبل اسبوعين.
وتعمل قوات مكافحة الارهاب على تثبيت دفاعاتها في بلدة برطلة المسيحية، ويقومون بافراغ الشاحنات من صناديق الاسلحة من اجل اعادة ترتيب مخازن عتادهم .