الحشد الشعبي على مسافة 45 كيلومتراً من تلعفر والشرطة الاتحادية تمشط الشورة

– October 30, 2016

القيارة‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

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تخوض‭ ‬مليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬معارك‭ ‬مع‭ ‬الجهاديين‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬عملياتها‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬امدادات‭ ‬الجهاديين‭ ‬بين‭ ‬الموصل‭ ‬وسوريا،‭ ‬بسحب‭ ‬متحدث‭ ‬باسمها‭. ‬وتضم‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬متطوعين‭ ‬ومليشات‭ ‬شيعية‭ ‬تتلقى‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬ولعبت‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وتقع‭ ‬مدينة‭ ‬تلعفر‭ ‬حيث‭ ‬الغالبية‭ ‬من‭ ‬التركمان‭ ‬ونصفهم‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬والاخر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬حيوي‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يربط‭ ‬الرقة‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بالموصل‭ ‬التي‭ ‬تشن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬لاستعادتها‭ ‬واستعادت‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬ومساحة‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬الارضي‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬وتحاصر‭ ‬بعض‭ ‬القرى‭ ‬فيما‭ ‬اقتحمت‭ ‬اخرى‭. ‬وبحسب‭ ‬اعلام‭ ‬الحشد،‭ ‬فان‭ ‬الفصائل‭ ‬بلغت‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬امريني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬45‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭. ‬لكن‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬استعادها‭ ‬الحشد‭ ‬كانت‭ ‬مهجورة‭ ‬وليس‭ ‬فيها‭ ‬قتال‭ ‬وان‭ ‬المهمة‭ ‬الاصعب‭ ‬في‭ ‬الاميال‭ ‬العشرة‭ ‬المقبلة‭ . ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬اعلنت‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬هبوط‭ ‬اول‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سي‭ ‬130‭ ‬للنقل‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬القيارة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬والتقدم‭ ‬تجاه‭ ‬تلعفر‭ ‬قد‭ ‬يهدد‭ ‬بمعارك‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬موقع‭ ‬الحضر‭ ‬الاثري‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬اليونيسكو‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭. ‬وقد‭ ‬دمره‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الموصل‭. ‬وتشكل‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬محور‭ ‬تجاذبات‭ ‬سياسية،‭ ‬لان‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬السنة‭. ‬ويعارض‭ ‬سياسيون‭ ‬من‭ ‬الاكراد‭ ‬والعرب‭ ‬السنة‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬كما‭ ‬اكدت‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬بعشيقة‭ ‬معارضتها‭ ‬كذلك‭. ‬

كما‭ ‬تفضل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الداعم‭ ‬لعملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬العمليات‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬الاطراف‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬اوقفت‭ ‬تمدد‭ ‬الجهاديين‭ ‬بعد‭ ‬اعلانهم‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬الخلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬منتصف‭ ‬2014‭ ‬متهمة‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬اثناء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬خاضتها،‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬القتل‭ ‬والاختطاف‭ ‬وتدمير‭ ‬ممتلكات‭. ‬وفي‭ ‬تلعفر‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬المتطرفون‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬خليط‭ ‬متنوع‭ ‬لكنها‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬تركمانية‭ ‬شيعية‭. ‬والمحور‭ ‬الغربي‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬بلدة‭ ‬تلعفر،‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬اليها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬بثبات‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬والشرق‭ ‬والجنوب‭ ‬باتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭. ‬ويتواصل‭ ‬القتال‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الغربي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اعلنت‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬استعادتها‭ ‬ناحية‭ ‬الشورة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬محاصرتها‭ ‬مدة‭ ‬اسبوع‭ ‬قبل‭ ‬اقتحامها‭. ‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الفريق‭ ‬رائد‭ ‬شاكر‭ ‬جودت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قطعات‭ ‬الشرطة‭ ‬والرد‭ ‬السريع‭ ‬تشرع‭ ‬بعملياتىة‭ ‬تمشيط‭ ‬منطقة‭ ‬الشورة‭ ‬وتطهيرها‭ ‬من‭ ‬الالغام‭ ‬والافخاخ‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والبشمركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬او‭ ‬التدريب‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المستشارين‭ ‬منذ‭ ‬عامين،‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬ستتوقف‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬اسبوعين‭.‬

وتعمل‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬دفاعاتها‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬برطلة‭ ‬المسيحية،‭ ‬ويقومون‭ ‬بافراغ‭ ‬الشاحنات‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬الاسلحة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬مخازن‭ ‬عتادهم‭ .‬