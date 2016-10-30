وفد كردي في طهران لمناقشة مشاكل الاقليم
السليمانية – الزمان
بدأ وفد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، امس الاحد، زيارة إلى إيران لبحث عدة ملفات وعلى رأسها المشاكل السياسية في إقليم كردستان مع مسؤولي طهران. ويعد الاتحاد الوطني من الحلفاء البارزين لايران في العراق. وذكر بيان للحزب نشره الموقع الرسمي للاتحاد على الانترنت، أن “الوفد برئاسة ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني وعضوية كل من عمر فتاح عضو الهيئة العاملة وسعدي احمد بيره مسؤول العلاقات العامة والدكتور خسرو كول محمد العضو القيادي والمدير العام لاسايش اقليم كوردستان وبافل طالباني مسؤول شؤون مكافحة الارهاب وياسين سابير مسؤول العلاقات في ايران”. وأضاف البيان أن “الزيارة تستمر اربعة ايام، تتم خلالها بحث الحرب ضد تنظيم داعش وآخر الانتصارات القوات المشتركة وسبل حل المشاكل بين الاحزاب السياسية في الاقليم والازمة المالية والاقتصادية واوضاع المنطقة والتطورات السياسية .
وذلك مع كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية”.