وفد كردي في طهران لمناقشة مشاكل الاقليم

– October 30, 2016

السليمانية‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬السابق‭ ‬جلال‭ ‬طالباني،‭ ‬امس‭ ‬الاحد،‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬لبحث‭ ‬عدة‭ ‬ملفات‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المشاكل‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬طهران‭. ‬ويعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬البارزين‭ ‬لايران‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للحزب‭ ‬نشره‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬على‭ ‬الانترنت،‭ ‬أن‭ ‬“الوفد‭ ‬برئاسة‭ ‬ملا‭ ‬بختيار‭ ‬مسؤول‭ ‬الهيئة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬فتاح‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العاملة‭ ‬وسعدي‭ ‬احمد‭ ‬بيره‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والدكتور‭ ‬خسرو‭ ‬كول‭ ‬محمد‭ ‬العضو‭ ‬القيادي‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لاسايش‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬وبافل‭ ‬طالباني‭ ‬مسؤول‭ ‬شؤون‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وياسين‭ ‬سابير‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬ايران”‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬“الزيارة‭ ‬تستمر‭ ‬اربعة‭ ‬ايام،‭ ‬تتم‭ ‬خلالها‭ ‬بحث‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وآخر‭ ‬الانتصارات‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬وسبل‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬والازمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬واوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬والتطورات‭ ‬السياسية‭ .‬

وذلك‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية”‭.‬