القاهرة تطالب بإقالة إمين عام منظمة التعاون الاسلامي
الخارجية المصرية لـ (الزمان):لا يكفينا اعتذار المدني .. والسفارة السعودية لـ (الزمان):الرجل لايمثل موقفنا الرسمي
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر بالخارجية المصرية لـ (الزمان ) ان القاهرة اجرت خلال الساعات الاخيرة اتصالات مع اعضاء منظمة التعاون الاسلامي لمطالبتهم باقالة اياد مدني الامين العام للمنظمة بعد تطاوله على الرئيس السيسي وان اعتذاره عما بدر منه غير كاف، بحسب المصدر . واعتبر السفير رضا احمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية انتقادات مدني بانها تتنافى مع كل الاعراف الدبلوماسية، واضاف ان اعتذاره عما بدر منه هو اقل شئ يمكن ان يقوم به من اجل تدارك خطأه فيما تقدم احمد مصطفي عضو مجلس النواب اليوم بطلب احاطة الى وزير الخارجية عن التحركات المصرية حول ما بدر من امين عام المؤتمر الاسلامي تجاه السيسي باعتبار ان ذلك يمثل اهانة لمصر. فيما حمل عدد من الخبراء قطر والتنظيم الدولي للاخوان المسئولية عن تصريحات مدني لانهما يسيطران على منظمة التعاون الاسلامي ،الا انهم رفضوا تحميل السعودية المسئولية لان مصر والسعودية جناحا الامة الاسلامية بحسب قولهم . فى السياق ذاته طالب عدد من الدبلوماسيين بعدم تصعيد الازمة حرصاً على علاقات مصر والسعودية وقال السفير سيد قاسم المصري مستشار منظمة التعاون الاسلامي ان اللائحة الداخلية للمنظمة لا تسمح لاى دولة عضو المطالبة بتغيير الامين العام وعلى مصر باعتباره دولة كبيرة ان تتجاوز عن تلك الاساءات . واضاف السفير احمد وهدان عضو المجلس المصري للشئون الخارجية انه على الرغم من رفضه تصريحات مدني وعدم قبول اعتذاره الا ان السياسة لعبة مرنة فيمكن ان تمنع مصر دخوله حتى لا تضحي بعلاقتها مع السعودية، فيما اكد مصدر بالسفارة السعودية ل (الزمان) ان تصريحات مدني لا تعبر عن الموقف الرسمي للمملكة العربيةالسعودية التى تكن كل تقدير لمصر ورئيسها