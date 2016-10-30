القاهرة تطالب بإقالة إمين عام منظمة التعاون الاسلامي

– October 30, 2016

الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬لا‭ ‬يكفينا‭ ‬اعتذار‭ ‬المدني‭ .. ‬والسفارة‭ ‬السعودية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬الرجل‭ ‬لايمثل‭ ‬موقفنا‭ ‬الرسمي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭ ) ‬ان‭ ‬القاهرة‭ ‬اجرت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬اعضاء‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬لمطالبتهم‭ ‬باقالة‭ ‬اياد‭ ‬مدني‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬بعد‭ ‬تطاوله‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وان‭ ‬اعتذاره‭ ‬عما‭ ‬بدر‭ ‬منه‭ ‬غير‭ ‬كاف،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ . ‬واعتبر‭ ‬السفير‭ ‬رضا‭ ‬احمد‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬انتقادات‭ ‬مدني‭ ‬بانها‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الاعراف‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اعتذاره‭ ‬عما‭ ‬بدر‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬اقل‭ ‬شئ‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تدارك‭ ‬خطأه‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬احمد‭ ‬مصطفي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اليوم‭ ‬بطلب‭ ‬احاطة‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬التحركات‭ ‬المصرية‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاسلامي‭ ‬تجاه‭ ‬السيسي‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يمثل‭ ‬اهانة‭ ‬لمصر‭. ‬فيما‭ ‬حمل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬قطر‭ ‬والتنظيم‭ ‬الدولي‭ ‬للاخوان‭ ‬المسئولية‭ ‬عن‭ ‬تصريحات‭ ‬مدني‭ ‬لانهما‭ ‬يسيطران‭ ‬على‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬،الا‭ ‬انهم‭ ‬رفضوا‭ ‬تحميل‭ ‬السعودية‭ ‬المسئولية‭ ‬لان‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬جناحا‭ ‬الامة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بحسب‭ ‬قولهم‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬بعدم‭ ‬تصعيد‭ ‬الازمة‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬سيد‭ ‬قاسم‭ ‬المصري‭ ‬مستشار‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬ان‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمنظمة‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لاى‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬المطالبة‭ ‬بتغيير‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬وعلى‭ ‬مصر‭ ‬باعتباره‭ ‬دولة‭ ‬كبيرة‭ ‬ان‭ ‬تتجاوز‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الاساءات‭ . ‬واضاف‭ ‬السفير‭ ‬احمد‭ ‬وهدان‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رفضه‭ ‬تصريحات‭ ‬مدني‭ ‬وعدم‭ ‬قبول‭ ‬اعتذاره‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬السياسة‭ ‬لعبة‭ ‬مرنة‭ ‬فيمكن‭ ‬ان‭ ‬تمنع‭ ‬مصر‭ ‬دخوله‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تضحي‭ ‬بعلاقتها‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالسفارة‭ ‬السعودية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬مدني‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربيةالسعودية‭ ‬التى‭ ‬تكن‭ ‬كل‭ ‬تقدير‭ ‬لمصر‭ ‬ورئيسها