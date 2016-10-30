الحرب تصل للمرة الأولى الى حلب الغربية ومقتل 38 مدنياً بنيران الفصائل

– October 30, 2016

قصف‭ ‬الاحياء‭ ‬الموالية‭ ‬يثير‭ ‬الصدمة‭ ‬لدى‭ ‬دي‭ ‬مستورا

جنيف‭ – ‬بيروت‭ – ‬حلب‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعرب‭ ‬الموفد‭ ‬الاممي‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمته‮»‬‭ ‬لاطلاق‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬القذائف‭ ‬والصواريخ‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬احياء‭ ‬غرب‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬ال48‭ ‬الاخيرة‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬قال‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬تقارير‭ ‬موثوقة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬ميدانيّة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬لقوا‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬حلب،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬وجُرح‭ ‬المئات‭ ‬بسبب‭ ‬الهجمات‭ ‬القاسية‭ ‬والعشوائية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬يزعمون‭ ‬أن‭ ‬القصد‭ ‬هو‭ ‬تخفيف‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتذكروا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يبرر‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬العشوائية‭ ‬وغير‭ ‬المتناسبة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الثقيلة،‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬كرر‭ ‬الموفد‭ ‬الاممي‭ ‬تنديد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالهجمات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬مدارس‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وغرب‭ ‬حلب،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬المدنية‭. ‬فيما‭ – ‬هزت‭ ‬اصوات‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬والانفجارات‭ ‬الضخمة‭ ‬الاحد‭ ‬ارجاء‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬لهجوم‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والاسلامية‭ ‬على‭ ‬اطراف‭ ‬احياء‭ ‬المدينة‭ ‬الغربية‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬38‭ ‬مدنيا،‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬طفلا‭.‬

واتهم‭ ‬الاعلام‭ ‬السوري‭ ‬الاحد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬باستخدام‭ ‬غازات‭ ‬سامة‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬القتال‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬حوالى‭ ‬35‭ ‬شخصا‭ ‬بالاختناق‭.‬

وتدور‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬عند‭ ‬اطراف‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬فصائل‭ ‬مقاتلة‭ ‬واسلامية‭ ‬وجهادية،‭ ‬بينها‭ ‬خصوصا‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬اعلانها‭ ‬فك‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالقاعدة‭) ‬وحركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام‭ ‬وحركة‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬زنكي‭.‬

وتهدف‭ ‬الفصائل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هجومها‭ ‬الى‭ ‬كسر‭ ‬حصار‭ ‬تفرضه‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬38‭ ‬مدنيا،‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬طفلا،‭ ‬جراء‭ ‬مئات‭ ‬القذائف‭ ‬والصواريخ‭ ‬التي‭ ‬اطلقتها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬250‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الاشتباكات‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬64‭ ‬مقاتلا‭ ‬سوريا‭ ‬وآخرين‭ ‬اجانب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفصائل،‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬55‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭.‬

وافاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بعيدة‭ ‬نسبيا‭ ‬عن‭ ‬جبهات‭ ‬القتال،‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬اصوات‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬والانفجارات‭ ‬الضخمة‭ ‬هزت‭ ‬ارجاء‭ ‬المدينة‭ ‬طوال‭ ‬الليل،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭.‬

واكد‭ ‬مشاهدته‭ ‬اعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬تتصاعد‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭.‬

‭- ‬‮«‬غازات‭ ‬سامة‮»‬‭ -‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬بدورها‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬المنتشرة‭ ‬فى‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬الغربية‭ ‬استهدفت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬منطقة‭ ‬حي‭ ‬الحمدانية‭ ‬وضاحية‭ ‬الاسد‭ (…) ‬بقذائف‭ ‬تحمل‭ ‬غازات‭ ‬سامة‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬شخصاً‭ ‬بحالات‭ ‬اختناق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬حلب‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬36‭ ‬مصابا‭ ‬بين‭ ‬مدنيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬نتيجة‭ ‬استنشاقهم‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬السام‭ ‬الذي‭ ‬اطلقه‭ ‬الارهابيون‭ ‬على‭ ‬الجبهات‮»‬‭.‬

وتشكل‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬الجبهة‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬والاكثر‭ ‬تضررا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

واوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بدوره‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاشتباكات‭ ‬على‭ ‬اشدها‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬ضاحية‭ ‬الاسد،‭ ‬اذ‭ ‬تحاول‭ ‬الفصائل‭ ‬التقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬حي‭ ‬الحمدانية‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمحاذي‭ ‬للاحياء‭ ‬الشرقية‭.‬

ولفت‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬الى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬تقدم‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تستهدف‭ ‬الفصائل‭ ‬مواقع‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بعشرات‭ ‬الصواريخ‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬وسلاح‭ ‬الى‭ ‬الطرفين‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الفصائل‭ ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬اطلاقها‭ ‬الهجوم‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬ضاحية‭ ‬الاسد‭.‬

‭- ‬‮«‬هجوم‭ ‬ضخم‭ ‬ومنسق‮»‬‭ -‬

وتدور‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬تمتد‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬جمعية‭ ‬الزهراء‭ ‬عند‭ ‬اطراف‭ ‬حلب‭ ‬الغربية‭ ‬مروراً‭ ‬بضاحية‭ ‬الأسد‭ ‬والبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬اطراف‭ ‬حلب‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سوري‭ ‬ميداني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬هجوم‭ ‬الفصائل‭ ‬‮«‬ضخم‭ ‬جدا‭ ‬ومنسق‮»‬‭.‬

وتمثل‭ ‬ذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله،‭ ‬‮«‬بالتمهيد‭ ‬الناري‭ ‬الكبير‭ ‬بصواريخ‭ ‬الغراد‭ ‬التي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬عربية،‭ ‬وبالعربات‭ ‬المفخخة،‭ ‬وبالمقاتلين‭ ‬الاجانب‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الخرق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬الاسد،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المسلحون‭ ‬من‭ ‬خرق‭ ‬اي‭ ‬محاور‭ ‬اخرى‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬زنكي‭ ‬ياسر‭ ‬اليوسف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬معنويات‭ ‬الثوار‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬مرتقب‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬العملية‭ ‬الجارية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬مفاجآت‭ ‬كبيرة‭ ‬مستقبلاً‭ ‬حول‭ ‬تنوع‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فتحها‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الفتح‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬فك‭ ‬الحصار‭ (…) ‬بتحرير‭ ‬ضاحية‮»‬‭ ‬الاسد‭ ‬ومناطق‭ ‬اخرى‭.‬

كما‭ ‬اعلن‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬تماس‭ ‬بين‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬والاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬