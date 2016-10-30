البحرين:جمعية الوفاق المعارضة تميز الحكم القضائي بحلها

– October 30, 2016

المنامة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تقدمت‭ ‬جمعية‭ ‬الوفاق،‭ ‬اكبر‭ ‬حركات‭ ‬المعارضة‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بطلب‭ ‬الى‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬لنقض‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحلها‭ ‬ومصادرة‭ ‬ممتلكاتها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬الاحد‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه،‭ ‬ان‭ ‬الجمعية‭ ‬‮«‬تقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬حلها‭ ‬واغلاق‭ ‬مقراتها‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭. ‬وكان‭ ‬القضاء‭ ‬اصدر‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬قرارا‭ ‬باغلاق‭ ‬مقرات‭ ‬الجمعية‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬اموالها‭ ‬وتعليق‭ ‬نشاطها،‭ ‬اتبعه‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بحكم‭ ‬حلها‭ ‬لادانتها‭ ‬بالانحراف‭ ‬‮«‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطها‭ ‬السياسي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬وتشجيع‭ ‬المسيرات‭ ‬والاعتصامات‭ ‬الجماهيرية‭ ‬بما‭ ‬قد‭ ‬يؤدى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬فتنة‭ ‬طائفية‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬ولانتقادها‭ ‬اداء‭ ‬السلطات‭. ‬وايدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وافاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬اخر‭ ‬ان‭ ‬بيع‭ ‬الممتلكات‭ ‬المصادرة‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬العلني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬ارجىء‭ ‬الى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬وقوبل‭ ‬الحكم‭ ‬بحق‭ ‬الجمعية‭ ‬بانتقاد‭ ‬اطراف‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬وطهران‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لاسيما‭ ‬وانه‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حملة‭ ‬متصاعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬بحق‭ ‬معارضيها‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬الاميركية‭ ‬والبريطانية،‭ ‬معتبرة‭ ‬اياها‭ ‬‮«‬تدخلا‭ ‬مرفوضا‮»‬‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية،‭ ‬و»انحيازا‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬لمن‭ ‬انتهج‭ ‬التطرف‭ ‬والارهاب‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬‮«‬الوفاق‮»‬‭ ‬ابرز‭ ‬الحركات‭ ‬السياسية‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬للمطالبة‭ ‬باصلاحات‭ ‬سياسية‭. ‬ويقضي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للجمعية‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬2014،‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬تسعة‭ ‬اعوام‭ ‬لادانته‭ ‬بالتحريض‭ ‬واهانة‭ ‬هيئة‭ ‬رسمية‭ ‬والترويج‭ ‬لتغيير‭ ‬النظام‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬نقضت‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬هذا‭ ‬الحكم،‭ ‬واعادت‭ ‬القضية‭ ‬الى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭. ‬وكان‭ ‬توقيف‭ ‬سلمان‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬اثار‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية‭. ‬وتحولت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحيان‭ ‬الى‭ ‬اعمال‭ ‬عنف،‭ ‬واستخدمت‭ ‬السلطات‭ ‬الشدة‭ ‬في‭ ‬قمعها‭. ‬وتراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الاضطرابات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية‭ ‬تشهد‭ ‬احيانا‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬محتجين‭ ‬وقوات‭ ‬الامن‭ . ‬واثارت‭ ‬الاحكام‭ ‬بحق‭ ‬الوفاق‭ ‬وسلمان،‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اطراف‭ ‬دوليين‭ ‬كالامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وواشنطن،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وصدرت‭ ‬هذه‭ ‬الاحكام‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اجراءات‭ ‬متصاعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬بحق‭ ‬المعارضين،‭ ‬شملت‭ ‬احكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬واسقاط‭ ‬الجنسية‭. ‬وحوكم‭ ‬مئات‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬بتهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬او‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الامن،‭ ‬وصدرت‭ ‬بحقهم‭ ‬احكام‭ ‬بالسجن‭. ‬كما‭ ‬اسقطت‭ ‬الجنسية‭ ‬عن‭ ‬261‭ ‬شخصا‭ ‬ابرزهم‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬قاسم،‭ ‬بحسب‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬