السعودية:إحباط هجوم لداعش يستهدف مباراة لكرة القدم

– October 30, 2016

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬الاحد‭ ‬تفكيك‭ ‬خليتين‭ ‬‮«‬ارهابيتين‮»‬‭ ‬مرتبطتين‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬اربعة‭ ‬اشخاص،‭ ‬اعدت‭ ‬احداهما‭ ‬لاستهداف‭ ‬مباراة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬اعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬انها‭ ‬تلاحق‭ ‬تسعة‭ ‬مطلوبين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬الاقلية‭ ‬الشيعية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اضطرابات‭ ‬شهدتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬لاسيما‭ ‬استهداف‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬الامنية‭ ‬‮«‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬متابعتها‭ ‬للتهديدات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬ومقدراتها‭ ‬وتعقب‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ .‬فقد‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬وتهديدات‭ ‬إرهابية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتنظيم‭ +‬داعش‭+ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وبلوغ‭ ‬الترتيبات‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬تُشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أعمال‭ ‬إرهابية‭ ‬وشيكة‭ ‬الوقوع‮»‬‭. ‬اضاف‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬توافر‭ ‬معلومات‭ ‬‮«‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬تهديد‭ ‬إرهابي‭ ‬يستهدف‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬جدة‭ (‬غرب‭)‬‮»‬‭ ‬اثناء‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبي‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬والتي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تنفذ‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬باستخدام‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬يتم‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬التابعة‭ ‬للملعب‮»‬،‭ ‬وانه‭ ‬تم‭ ‬بموجب‭ ‬التحقيقات‭ ‬توقيف‭ ‬اربعة‭ ‬اشخاص‭ ‬هم‭ ‬باكستانيان‭ ‬وسوري‭ ‬وسوداني،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭. ‬اما‭ ‬الخلية‭ ‬الثانية،‭ ‬فضمت‭ ‬اربعة‭ ‬سعوديين‭ ‬تم‭ ‬توقيفهم،‭ ‬واتخذت‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬شقراء‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الرياض‭) ‬منطلقا‭ ‬لعملياتها‭. ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخلية‭ ‬كانت‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬رجال‭ ‬الامن‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬عناصرها‭ ‬قاموا‭ ‬بالتواصل‭ ‬‮«‬مع‭ ‬احد‭ ‬القيادات‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتلقي‭ ‬التعليمات‭ ‬والاوامر‭ ‬منه‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬توقيف‭ ‬ستة‭ ‬سعوديين‭ ‬‮«‬لتوفر‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬بعلاقتهم‭ ‬بالمذكورين‭ (‬الموقوفين‭) ‬ويجري‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬علاقتهم‭ ‬بالخلية‮»‬‭. ‬وشهدت‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬وتفجيرات‭ ‬تبناها‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬توقيف‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬12‭ ‬باكستانيا،‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬ثلاث‭ ‬تفجيرات‭ ‬انتحارية‭ ‬نفذت‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬ومدينة‭ ‬جدة‭ ‬ومحافظة‭ ‬القطيف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬وتركزت‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تبناها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬والاقلية‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬منفصل،‭ ‬كشفت‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬اسماء‭ ‬تسعة‭ ‬اشخاص‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيقات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القطيف‭ ‬ومدينة‭ ‬الدمام‮»‬‭.‬ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬الاشخاص‭ ‬التسعة‭ ‬الى‭ ‬تسليم‭ ‬انفسهم،‭ ‬واعدة‭ ‬بمكافأة‭ ‬مالية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يدلي‭ ‬بمعلومات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭.‬