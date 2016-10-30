– October 30, 2016

5 مواجهات اليوم في مستهل الجولة السابعة

الكهرباء تقابل المتصدّر والحدود تلتقي الوصيف والشعب يضيّف الشرطة والكرخ

الناصرية – باسم الركابي

تفتتح اليوم الاثنين الحادي والثلاثين من تشرين اول الجاري مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام خمس مواجهات تتوزع في ملاعب فرق الحسين و الكهرباء والجوية والنجف اضافة الى الشعب. ومهم جدا ان تستمر الجولات بهذه الطريقة من دون توقف وان تتواصل الفرق مع مبارياتها المثبته في جدول الدوري الذي بدا يشهد منافسات مهمة من جولة لاخرى عندما تظهر المباريات شاقة بوجه الكبار التي تبحث عن التوازن وتحقيق النتائج والتقدم الى الصدارة التي بقي يسيطر عليها الوسط بانتهاء الجولة السادسة التي شهدت اخر مبارياتها تغلب النفط على البحري في البصرة وبقي سجل الوسط خال من الهزائم ونجح كثيرا في الذهاب التي يريد ان يعززها حينما يحل ضيفا على الكهرباء وكل الترشيحات تصب للوسط14 نقطة تحت قيادة المدرب غني شهد الذي يقدم الفريق على افضل ما يرام ويامل ان يستمر في تحقيق الفوز الثالث ذهابا والخامس في البطولة ومواصلة البداية دون توقف وادامة تقدمه وقدرته على الحاق الهزيمة بالكهرباء في مهمة يراها الضيوف مناسبة ولانهم يظهرون افضل من اصحاب الارض في الكثير من التفاصيل بعد ست مباريات تسير الى جانب كتيبة شهد المجتهده وتريد التسك في صدارة الترتيب ومتابعة عروضه الجيدة والاستفادة من الظروف الصعبة التي يمر بها الكهرباء الذي تعثر اكثر من مرة ويمر في فترة حرجة وفي سجل خال من نتيجة الفوز. وسيكون امام مهمة صعبة وهو الذي لم يحسن الامور حتى في ملعبه وكل التوقعات ترجح فوز الوسط امام رغبة الكهرباء الذي طال انتظاره في تدوين الفوز الاول بعد مرور ست جولات ويمر بوضع نفسي ومعنوي متراجع بعد خسارة الامانة التي فرط بنتيجتها في الوقت القاتل وليخرج بخيبة كان مهم ان يحصل على النقطة ولو لانه يعلم في صعوبة مواجهة اليوم التي تشكل تحديا امام المتصدر الذي سياتي بصفوف متكاملة وفي طموحات الفوز الشعار الذي سيلعب تحته والمراهنة على جهود عناصره التي تريد ان تعزز من رصيد النقاط والبقاء في الموقع الاول وهذا متوقف على الفوز وحده وغير ذلك سيجعل الباب مفتوحا امام ملاحقيه في ازاحته او مشاركته الصدارة ما يدفعه الى تقديم العمل في المباراة التي يكون حظر لها شهد من اجل العودة بنتيجة ايجابية وتعويض التعادل امام زاخو الاربعاء الماضي. ويبدو انه على اتم الاستعداد للقاء الذي يمثل تحولا في مسار النتائج اذا ما اثمر وجاء من العاصمة التي اكثر ما تحضى مبارياتها بمتابعة اعلامية واسعة ولان الوسط هو المتصدر ما يجعل من الانظار ترنو له كثيرا كما ينتظر الميناء والامانة والطلاب خدمة الكهرباء وان لاتنقطع في هذا الوقت وان تخرج عن نظام البرمجة وتصل بالتجهيز المستمر في ظل الحاجة التي يقدرها القطان من اجل تدارك الامور قبل تفاقمها ولان فريقه سابع عشر الترتيب بثلاث نقاط

الشرطة والكرخ

ويشهد ملعب الشعب مواجهة الشرطة خامس الموقف 9 نقاط الكرخ ثامن عشر 3 نقاط وكلاهما يبحث عن النتيجة خاصة الشرطة الذي يريد حسم المواجهة لمصلحته بعد تعثره في ملعب العمارة وعاد بتعادل بطعم الخسارة وهو ما يشكل ضغطا على المدرب محمد يوسف الذي يدرك طبيعة المهمة التي تتطلب الدخول بجاهزية مع ان كل التوقعات تصب لمصلحة الشرطة الذي حقق فوزين متوقعين على البحري والسماوة وسيكون الامر صعب هذه المرة الذي عليه ان يعود بسرعة للمنافسة وان ينظر الى تغير موقعه والتقدم للامام بعد تراجع في بداية خرجت عن التوقعات التي تمنحه التفوق في لقاء اليوم واهمية محو اثارنتيجة التعادل الاخيرة واهداء جمهوره الفوز وتحقيق التوازن والتقدم من موقعه الحالي وهذا مرهون بجهود اللاعبين التي لم تظهر كما معول عليها وتقدم ما لديها وان تظهر متوازنة في جميع المباريات التي تشكل صعوبات بعد التعثر في اول خروج من العاصمة التي ينتظر ان يقدم العروض اليوم التي تطمئن الانصار الذين لم يشاهدوا الفريق كما يصورونه في بداية الموسم وبعد تحضيرات جيدة لكنها لم تعكس حالته الفنية المتدنية كثيرا ولان الصراع اخذ يشتد من جولة لاخرى وهو ما يشعر به المدرب الذي عليه ان يهتم بالامور بعد تفضيله على العديد من المدربين المحليين واهمية ابعاد الفريق عن الرتابة التي قد تضع حدا لمهمة المدرب الذي يدرك حجم الامور وما يريده جمهور الشرطة الذي يهمه ان يظهر الفريق في افضل حالاته وليس كما يحدث امامه وحسم المباريات في اي موقع يتواجد فيه لانهم يطالبون بحسم اللقب الهدف الاول من المشاركة التي تاتي بعد موسم بائس ولايليق باحد اقطاب الكرة العراقية وسجل الفريق وما قدمه من نجوم حتى اليوم عندما يمثله الكثير من عناصر المنتخب ويامل ان تحقق ما يبحث عنه الفريق الذي عززت كتيبته بلاعبين مؤثرين والاهم هنا ان يعزز مسار اللعب والنتائج من قبل اللاعبين الذين عليهم اخذ الامور بجدية وحسم المهمة

عرقلة الشرطة

اما الكرخ لايريد ان يخسر مباراته الثانية تواليا ويريد ان يعرقل من واجبات الشرطة في ملعب الشعب في اول ظهور ويامل ان يكون الطرف المنافس على نقاط المباراة التي تمثل الاختبار الحقيقي ولانه لايريد ان يبقى متراجعا ولابد من ايقاف مسلسل النتائج المخيبة بل متابعة مبارياته باصرار وقوة وثقة كبيرة وزيادة متاعب الشرطة وقلب موزاين المباريات مع الكبار ومتوقع ان يقوم بذلك الكرخ الذي يسعى للدفاع عن موقعه مع انه ليس في افضل حالاته لكن لكل مباراة ظروفها وطالما انه بشعربتاخره الامر الذي يتعين عليه ان يقوم باداء المهمة كما يجب وتبقى مشكلة الشرطة تعويض ما جرى له في ميسان والارتقاء بالمهمة كما يجب وان يكون الفريق القادر على الاقناع لما يضمه من لاعبين قادرين على تحقيق المردود والفارق

الحدود والميناء

ويشهد ملعب القوة الجوية لقاء الحدودفي الموقع التاسع بست نقاطو الوصيف الميناء 13 نقطة في مباراة تبدو صعبة على الطرفين وتحتاج الى اللعب المنظم امام شعور الحصول على النقاط خاصة الميناء الذي تجاوز شيء من صعوبات مواجهات الذهاب بعدما تغلب على الكرخ وهذ الاهم ان تظهر قويا خارج ملعبك وتلعب من دون اخطاء وهو ما قام به الميناء الذي متوقع ان يشكل خطورة على الحدود والسعي لعبوره عبر جهود عناصره المعروفة التي مؤكد ستعمل ما لديها من اجل تحقيق الفوز الذي قد ينقله للصدارة وهو يتطلع الى الخدمة المنتظر يسديها الكهرباء في عرقلة المتصدر الوسط. وتظهر الفوارق واضحة بين الفريقين حيث الميناء الذي يضم مجموعة لاعبين تؤدي بشكل جيد من جولة ويشكلون قوة كبيرة تريد ان تنطلق في الاداء بالمستوى المطلوب لان المهمة تتعدى الفوز والحصول على كامل العلامات بل التقدم للصدارة وكل شيء موجود في الميناء الذي تجاوز معانات البداية ويبحث ان يضع نفسه في المواجه ومهم ان يظهر قوته تحت انظار وسائل الاعلام دون تاخير وان ينافس بقوة من اجل التواصل لتحقيق هدف المشاركة ممثلة في خطف الدوري والتنافس عليه لانه يجمع كل مقومات الفريق المطلوبة والذي نجح في تحقيق فوزين متتالين وصل من خلالهما الى الوصافة وتظهر اطماعه في الانتقال الى الموقع الاول ما يشكل الدعم الكبير للمهمة التي يامل ان يكون في الموعد ايضا لاقناع جمهوره الذي سيتواجد لمؤازرته كما جرت العادة.قوة الميناء. من جانبه فالحدود يعرف تماما قوة الميناء وما تتطلبها المواجهة من اداء ولعب بقوة وتركيز من اجل الاستمرار في المنافسة التي شهدة خسارة واحدة امام الوسط قبل ان يعود بتعادل من النجف ويريد ان يكون اكثر ثقة في ملعبه سعيا لاحباط محاولات الميناء والخروج بنتيجة الفوز لتحسين موقعه ولان الضيوف في افضل حالاتهمم ويرى اصحاب الارض لامجال للتراجع والبحث عن الانتصار الثاني لتعزيز رصيده وان يقترب من المواقع المهمة وكان لسان حال الفريق يقول علينا ان نظهر قوتنا خاصة امام الفرق المنافسة على اللقب لان غير ذلك سيقلل من فرص التقدم للفريق الذي خالف بدايتة المهمة وبات في وضع اختلف تماما ويرى في مواجهة الميناء وحسم المهمة الفرصة للعودة للتوازن وكما يقولون ان الامور بيد اصحابها لكن ما يثير قلق الفريقين خشية ابتعاد اللاعبين عن الواجبات المناطة ومهم ان يقدموا المستوى العالي لاهمية المباراة والتفاني من اجل النتيجة في الوقت الذي تبدو المباراة فرصة لتحقيق التوازن للحدود فان الميناء عازم على عبورها تحت اي مسوغ كان لان الفوز اليوم مهم جدا وما يترتب على النتيجة من جوانب معنوية. ويستقبل فريق الحسين بثلاث نقاط وفي الموقع السادس عشر في ملعبه بمدينة الصدر نفط ميسان رابع عشر السلم بخمس نقاط وكله امل في تحقيق الفوز الاول الذي طال انتظاره عندما يلعب في ظروف تمكنه من تحقيق النتيجة بعد فشل في جميع مباريات الذهاب ونقاطه الخمس حصل عليها من ملعبه وهو ما يضع لاعبو فريق الحسين امام مهمة الدفاع عن النتيجة والخروج بكل فوائدها ولان الضيوف هم بمستواه ولانه يمتلك عناصر واعدة وشابة ستعمل على خلق النتيجة الاولى التي سيدافعون عنها بكل قوة وان يقدم ما في وسعه لان المهمة مناسبة ولان اصحاب الارض في وضع يمكنهم من تحقيقها وربما مهد لها التعادل الذي عاد به من السماوة ولان صبر الادارة نفذ في ان يستمر الفريق على هذا التراجع وقد يصعب تداركه اذا لم يقدم جهازه الفني الحلول ومتابعة الامور كما يجب حيث الاسبوع السابع وهذا يعني فقد 15 نقطة من ست مواجهات وان يعود الى دائرة المنافسة والاستفادة من ملعبه على الاقل وايقاف تراجعه للوراء وان يفكر المدرب في كيفية تدوير الامور والاهم الحصول على النقاط وكذلك تحسين المستوى لان مباريات صعبة بانتظاره و عليه ان يتجاوز بوابة ميسان التي يشعر مدربها بمشاكل الذهاب بعد ان خسر امام الحدود والوسط والميناء ما يجعله ادراك التحديات بقوة وان يعمل بكل ما لديه من مستوى وان يظهر كمجموعة لاستعادة نغمة الفوز في مهمة تظهر متوزانة ولابد من العمل على تحقيق النتيجة الاولى خارج الديار لتحقيق التوازن لانه لايمكن ان تتوقف فقط على مباريات عقر الدار ولان الفريق في وضع حرج ولابد من تصحيح المسار مع ما ادى ما عليه قبل الدور الماضي عندما احرج الميناء كثيرا وخسر بهدف قبل ان يخطف نقطة من الشرطة وهذا حال الفرق الصغيرة التي تريدان تبقى في الدوري كلما امكن ومهما كان نوع الاداء وواقع النتائج الاول ان تهتم في مباريات الارض عبر دعم جماهيرها والاهم ان تسير ولو برجل عرجاء لتحقيق البقاء لانها تدرك ان الخروج من المسابقة الممتازة يعني الفراق والغياب ولاوجود لها لذلك ستعمل وفق امكاناتها لتقديم مباريات قد تاحذها الى ما تتطلع اليه وامام هدف واحد حيث البقاء الذي لايبدوسهلا حتى امام فرق بعض المؤسسات التي تشعر بصعوبة المهمة في دوري طويل ويحتاج الى قدرات وامكانات وان بقاء الامورعلى هذه الوضعية سيجعل منها ان تشعر بالياس بدليل اننا لم نشاهد مفاجاة بانتهاء مباريات الدور السادس ما يجعل من استمرار هيمنة الفرق الكبيرة اي الجماهيرية على الامور .

وبعد ان نفط ميسان مطالب بتغير نهج النتائج لحل مشاكله لان الامر يتعلق بالبقاء في المسابقة وتظهر قدرته في تحقيق الفوز على فريق الحسين لانه يقدم ملامح نتائج الذهاب التي يريد ان يستهلها من ملعب المضيف ولان الاستمرار في نزف النقاط قد يلزم على دفع الثمن غاليا وهو ما يرفضه الفريق الذي يامل ان يعود بكامل النقاط من خلال استغلال حالة اصحاب الارض الذين يعانون من تراجع النتائج وفي وضع حرج جدا امام اشتداد الصراع الذي تواجه فيه بعض الفرق ازمة حقيقية وان اقامة علاقات مع الدوري والبقاء متوقف على تحقيق النتائج التي هي من تقود للاستقرار الذي يرتكز على النتائج التي تشكل صعوبات حقيقية مع فرق عدة التي تقع في المواقع المتاخرة لكن مهم ان لاتبقى الامور على حالها وان تحرك الفرق سينعكس على مسار المنافسة ولان هذه الفرق لايمكن ان تبقى مكتوفة الايدي

ترقبات النجف

ويترقب جمهور النجف في ان يعود فريقهم الى سكة النتائج المهمة وكسر عقدة التعادلات التي اضرت به كثيرا وتقيدم مالديه من اجل العودة الى تحقق الفوز وان يحاول على صنع النتيجة عندما يضيف زاخو لاسترداد عزف نغمة الفوز في ملعبه وامام جمهوره الذي ينتظر ان يقوم عماد محمد في تغير مسار النتائج بعد فشله للمباراة الثالثة مع فرق هي بمستوى النجف قبل ان يفقد ست نقاط ويبقى بالفوز الوحيد الذي حققه على البحري في اول مباراة للفريق الذي زادت معاناته امام تراجع النتائج وهو ما يعكر من جو العلاقة مع الانصار الذين يرون كل شيء يخالف رغبتهم امام تراجع النتائج بشكل واضح رغم ما يمتلك من عناصر انتدبت بشكل دقيق كما يعول على جهود المدرب عماد محمد الذي لم يحقق للمرة الرابعة نتيجة الفوز التي يمكن ان يقدمها الفريق لجمهوره الذي لايمكن ان يبقى اما مسار التراجع في الاداء والنتائج وسيكون امام مباراة مهمة لان زاخو للان لم يخسر خارج الميدان من ثلاث مباريات ومؤكد انه يبحث عن خطف نقاط المباراة التي تشكل التحدي ويمني النفس ان يعود بالفوز الذي يظهر من انه قادر على صنع النتيجة من خلال التحكم بالامور كما ينبغي ولانه هو الاخر يريد الابتعاد عن موقعه الخامس عشر ما يظهر حاجة الفريقين لتحقيق الفوز الذي يريد منه عماد محمد توطيد العلاقة مع الانصار وبانتظار ان تثمر طريقة اللعب عن تحقيق النتيجة المطلوبة واهمية العودة بسرعة الى دائرة المنافسة والتسريع بخطوات الفريق التي تراجعت للوراء بعد ثلاث مباريات تعد بنظر جمهوره اشبه بالخسارة ولان الرهان يبقى دوما على مباريات الارض وكان الفريق يكرر سيناريو مشاركاته الاخيرة حينا استمر ينزف النقاط في ملاعب اقرانه ولم يستخدم ملعبه كما يجب ما صعب المهمة على نفسه ويمكن ان يفعل اللاعبين ما في وسعهم لتحقيق الفوز الثاني الذي يسعى الضيوف الى حرمانهم منه ولانهم يرفضون ان يبقوا خارج دائرة الفوز لغاية الجولة السابعة الذي قد يعود به من ملعب اللقاء من خلال فرض قوة لابد ان تظهر في هذه الاوقات وان تلعب اليوم من اجل الفوز الذي حضر له من اجل المنافسة على موقع افضل وقد يكون ملعب النجف فرصة لتجاوز خيبة النتائج كما يسعى الى ذلك اصحاب الارض في مهمة تبدو صعبة على الطرفين اللذين افتقدا للبداية المطلوبة ويسعيان الى ايقاف التراجع الواضح كما يظهر ذلك في سلم الموقف الفرقي

فوز النفط على البحري

وعاد النفط بفوز عريض من البصرة عندما تمكن من الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق البحري في اخر مبار يات الجولة السادسة التي جرت امس الاول ليرفع رصيد نقاطه الى سبع في الموقع السابع قبل ان يبقى البحري في الموقع الثاني عشر

ويدين النفط بفوزه للاعبين ايمن حسين الذي سجل هدفين (50و64) قبل ان يعززهما وليد كريم (83) ولتظهر القدرات الهجومية للنفط الذي عكس نفسه كفريق متكامل ونجح في كسب كامل العلامات بعد الحاق الخسارة الاكبر التي تعرض لها البحري قبل ان يمحو عثرة الميناء في الجولة الثالثة والاجهاز هذه المرة على امال البحري والحاق الخسارة الاولى به في البصرة وان يكشف عن دوره في المنافسة عبر اداء مهم قام به لاعبو الفريق في تحقيق الفوز الذي عكس انسجام اللاعبين الذين نجحوا في كل شيء حيث الاداء والنتيجة والتقدم في المواقع من الرابع عشر الى السابع كما تظهر اهمية النتتيجة على قدرات لاعبي الفريق الذي يريد ان يكون احد اطراف المنافسة الاقوياء. كما يسعى الاستفادة من مباراتيه المؤجلتان لتحسين موقعه والاهم ان يكون النفط في المستوى الجيد وهو يلعب كرة قدم جيدة ومستوى واضح وقادر على قلب الموازين لانه يمر في افضل حالاته بعد العودة بالفوز الثاني ذهابا ما يعكس قدرات وثقة اللاعبين الذين سبق وان هزموا النجف وتعادلوا مع الوسط وخسارة واحدة من الميناء ويسعى الى الاستفادة من مباراتيه المؤجلتان امام الشرطة وفريق الحسين بعد ان استعاد الفريق توازنه في النتيجة التي تجرعها البحري الذي فشل بشكل واضح في ملعبه بعدما نجح فيها مع الطلاب في الجولة قبل الماضية قبل ان يتقبل الهزيمة العريضة حتى انه فشل في تقليص فارق الاهداف حينما فشل في تسجيل ضربة الجزاء وكان على الفريق ان يلعب بكل قوة حتى لايخسر مثل هكذا مواجهات وهو يلعب في ظروف مناسبة كان عليه ان يستغلها كما يجب لان النتيجة مؤكد لن ترضي الادارة وجمهور البصرة وفي ان يكون الممثل الثالث بمستوى المهمة وان يدرك ضرورة تحقيق النتائج للدفع بنفسه من مشاكل التراجع والاخفاق.