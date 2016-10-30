– October 30, 2016

لجنة ثلاثية للإطلاع على مشاكل المدينة الرياضية

بغداد – الزمان

نـاقـــــشــــت وزارة الـــشباب والريـــاضة المشــاكل التــــي تواجهها المــــدينة الرياضية فـــي محــــافـــظة الــــبصرة.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان خلال اجتماع له مع الملاك المتقدم في الوزارة ان ابرز المشاكل التي تواجهها المدينة الرياضية تتمثل في قلة التخصيصات المالية ولاسيما ان الوزارة تعتمد على مواردها الخاصة في ادامة عملها، لكن ذلك لم يقف عائقا امام الوزارة بشأن ادامتها حيث تم اليوم مناقشة جميع المشاكل التي تعانيها المدينة الرياضية ووجهنا بحلها واحدة تلو الاخرى لكن ذلك يتطلب تعاون الجميع مع الوزارة بما في ذلك مجلس محافظة البصرة وبلدية المحافظة وجميع الدوائر الخدمية.واضاف الوزير انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من دوائر الهندسية والتربية البدنية والعلاقات للاشراف المباشر وان مهمتها الاطلاع بشكل مباشر على كافة المشاكل التي تواجهها المدينة الرياضية اضافة الى وضع الحلول الناجحة لها لكي يتــسن لنا بعد ذلك اكمال هيكلية المدينة الرياضية واعداد موازنتها السنوية.