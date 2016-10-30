– October 30, 2016

هيغواين يحلّق بيوفنتوس في الصدارة وليفاندوفسكي يقود البايرن للفوز

برشلونة تنجو من فخ غرناطة والريال يقسو على ديبورتيفو ألافيس

{ مدن – وكالات: حقق فريق برشلونة فوزًا باهتًا على ضيفه غرناطة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اول امس السبت بملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. سجل رافينيا ألكانتارا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، ليرفع البارسا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، ويواصل مطاردة ريال مدريد المتصدر بـ24 نقطة، بينما بقى غرناطة في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات. اضطر لويس إنريكي لإجراء عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية للبارسا، لتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق الكتالوني، حيث بقى مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع سيرجيو روبرتو، أومتيتي، ماسكيرانو، لوكاس ديني، ثم ثلاثي الوسط راكيتيتش، رافينيا ألكانتارا، ودينيس سواريز، خلف ثلاثي الهجوم ميسي وسواريز ونيمار. أما لوكاس ألكاراز مدرب غرناطة، اعتمد على خطة دفاعية بحتة، بالاعتماد على طريقة 5-4-1، لتضييق المساحات على نجوم البارسا، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة الثنائي مهدي كارسيلا، وأندرياس بيريرا، لمعاونة رأس الحربة آرتيم كرافيتس، إلا أن الضيوف لم يشكلوا أي خطورة على مرمى تير شتيجن. تأثر برشلونة كثيرًا بحالة عدم الانسجام بين لاعبي الوسط والهجوم، وظهر الفريق الكتالوني بمستوى متواضع في الشوط الأول، وارتبك نجومه كثيرًا أمام دفاع غرناطة، حيث أضاع لويس سواريز فرصة من انفراد تام، ولكنه تباطأ في تسديد الكرة بالمرمى، قبل أن يسدد المهاجم الأوروجوياني كرة قوية، أبعدها الحارس المكسيكي جويرمو أوتشوا بصعوبة بالغة. كما عاب أداء برشلونة، عدم استغلال 6 ركلات ركنية، باستثناء ضربة رأس لأومتيتي، وكذلك وقوع الثنائي لويس سواريز ونيمار في مصيدة التسلل 3 مرات.

قاهر برشلونة

وقلب ريال مدريد الطاولة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، وحصد فوزاً كبيراً 4-1، مساء اول امس السبت، في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفض ريال مدريد تكرار سيناريو مفاجأة ألافيس، التي سبق ونجحت في إسقاط برشلونة وحقق فوزاً عريضاً برباعية بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق ديفرسون. وسجل كريستيانو رونالدو، أول هاتريك له هذا الموسم وتعادل في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33، وأهدر ضربة جزاء في الدقيقة 78، وأحرز موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 84، لكن رونالدو عاد وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 88 . ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة ليعتلي صدارة الليجا، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

هيغواين يصعق فريقه القديم

منح هيجواين فريقه يوفنتوس فوزاً ثميناً على فريقه السابق نابولي 2-1، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الكالتشيو. تقدم يوفنتوس أولاً عبر المدافع بونوتشي في الدقيقة 50، قبل أن يرد كاييخون سريعاً بإدراك التعادل في الدقيقة 53، ليسجل هيجواين هدف الفوز في الدقيقة 71 . الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد نابولي عند 20 نقطة في المركز الثالث. المدرب أليجري فضل العودة إلى طريقته المفضلة 3-5-2 مع الإبقاء على نجمه ماركيزيو على مقاعد البدلاء. أما المدرب ساري اختار طريقته المعتادة 4-3-3، بوجود مفاجأتين الأولى تواجد ديوارا منذ البداية، بدلاً من جورجينيو في وسط الملعب، والدفع بالروماني كيريكيش بجوار كوليبالي في الدفاع.

عبور أوجسبورج

ونجح بايرن ميونيخ، في الفوز على مضيفه أجسبورج 3-1، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني. أحرز ثلاثية بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 19 و48، وربن في الدقيقة 21، بينما سجل هدف أوجسبورج كو جا في الدقيقة 67 . بذلك الفوز، واصل بايرن ميونيخ هيمنته على صدارة البوندسليجا برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج أقرب منافسيه. بداية المباراة جاءت قوية من أجسبورج الذي أطلق لاعبه فيرهاي تسديدة مباغتة في الدقيقة 5 تصدى لها مانويل نوير. وفي الدقيقة الـ 9، بدأت تهديدات البافاري، بانفراد من ليفاندوفسكي، نجح حارس أوجسبورج هيتز في التصدي له. وتواصل الضغط من بايرن ميونيخ، حتى وصل لنقطة الانفجار بهدف من ليفاندوفسكي الذي تسلم تمريرة روبن داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من فوق حارس أوجسبورج. وبعدها بدقيقتين فقط، رد المهاجم البولندي، الجميل لزميله روبن، وصنع له الهدف الثاني من عرضية أرضية قابلها الجناح الهولندي مباشرة داخل الشباك. ولجأ لاعبو البافاري للعب بأقل مجهود، حتى بلغت نسبة الاستحواذ 81 بالمئة لأصحاب الأرض، مقابل 19 بالمئة للضيوف. وعقب بداية الشوط الثاني بدقائق معدودة، استمر تألق ثنائية روبن-ليفا تألقها، وصنع الأول الهدف الثالث للأخير، بتمريرة سددها ليفاندوفسكي في زاوية صعبة بعد مراوغة ناجحة لحارس المنافس. ومن فشل بافاري في تشتيت الكرة، يمرر دانييل بايير كرة عرضية لكو جا، قابلها مباشرة داخل شباك نوير. وكاد ماتس هوميلز أن يهز شباك الضيوف، في أكثر من مناسبة، ولكن لم يحالفه التوفيق.