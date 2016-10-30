– October 30, 2016

حصاد برشلونة في 1500 مباراة بكامب نو

صحيفة كتالونية ترصد رقماً قياسياً للنادي الملكي

{ مدريد – وكالات: كشفت إحصائية إسبانية، اول امس السبت، أن ريال مدريد، هو أكثر نادٍ تحصَّل على ضربات جزاء، بتاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، المقربة من برشلونة، إن ركلة الجزاء الأولى لصالح ريال مدريد، اول امس السبت، أمام ديبورتيفو ألافيس، كانت رقم (500) له في تاريخ الليجا. كان ريال مدريد، حصل على ركلتي جزاء خلال مباراته أمام ألافيس بالمرحلة العاشرة من الليجا، والتي حسمها الفريق الملكي (4ـ1)، حيث سجل رونالدو الأولى، في الدقيقة (17)، قبل أن يضيع الثانية في الدقيقة (79). وأشارت الصحيفة، إلى أن الموسم الحالي لليجا الإسبانية، هو النسخة رقم (88)، منذ انطلاق البطولة في (1928- 1929)، أي أن الريال، يملك متوسط 5.7 ضربة جزاء بالموسم الواحد، حيث شارك الفريق الملكي بكل النسخ. ولفتت الصحيفة، إلى أن برشلونة، هو ثاني أكثر الفرق، حصولاً على ضربات جزاء، في تاريخ المسابقة، برصيد 475 ضربة جزاء في 88 موسمًا، أي بنسبة 5.4 ضربة جزاء في الموسم الواحد. من جهة اخرى حملت مباراة برشلونة وغرناطة مساء اول امس السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، مناسبة استثنائية للفريق الكتالوني، رغم الانتصار الباهت على منافسه متذيل ترتيب الليجا بهدف سجله اللاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا. ففي إحصائية نشرتها شبكة سكاي سبورتس، ذكرت أن مواجهة غرناطة هي رقم 1500 للبارسا في معقله كامب نو، حيث خاض أول مباراة بهذا الملعب الذي يتسع حاليًا إلى 99 ألف متفرج، في 6 أكتوبر 1957، وحقق فوزًا كاسحًا على فريق جين بنتيجة 6-1 . ويملك فريق برشلونة سجلاً قويًا للغاية على ملعبه، حيث حقق الفوز في 1119 مباراة، بنسبة نجاح 75% من إجمالي المباريات التي خاضها وسط جماهيره في كل البطولات المحلية والأوربية على مدار 69 عامًا. في المقابل خسر البارسا 143 مباراة، وتعادل 238 مرة، وسجل لاعبوه 3873 هدفًا، ودخل مرماه 1186 هدفًا.