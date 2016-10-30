– October 30, 2016

أتلتيكو يتغلّب على مالاقا بشق الأنفس

فريق العاصمة يحتل الوصافة في مباراة البطاقات الحمر

{ مدريد – وكالات: تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه مالاجا 4-2، اول امس السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية، بينما تجمد رصيد مالاجا عند 12 نقطة.

تقدم اتلتيكو

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدفين سجلهما كاراسكو وجاميرو في الدقيقتين 7 و24، ثم رد مالاجا بهدف للاعب ساندرو راميريز في الدقيقة 31، قبل أن يضيف جاميرو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44 . وفي الشوط الثاني، طرد ستيفان سافيتش من صفوف أتلتيكو في الدقيقة 60 ليستغل مالاجا تفوقه العددي ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64، عن طريق إجناسيو كاماتشو، لكن كاراسكو قضى على أمال الضيوف بالهدف الثاني له والرابع لأتلتيكو في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بفوز كتيبة دييجو سيميوني. وأظهر أتلتيكو مدريد طموحه الهجومي منذ البداية، حيث ضغط بقوة ليفتتح التسجيل بعد 6 دقائق فقط عن طريق كاراسكو الذي توغل داخل منطقة الجزاء متحديا الكثافة الدفاعية وصوب الكرة بقدمه اليسرى بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم أتلتيكو 1-0 . بعدها ظهر الارتباك على لاعبي مالاجا، ووجه الفريق تركيزه على الجانب الدفاعي لحين استعادة توازنه، وبالفعل استعاد الهدوء مع مرور الوقت وبدأ الدخول في أجواء المباراة. وفي الدقيقة 24، استفاد جاميرو من خطأ دفاعي فادح لتصل إليه الكرة أمام المرمى ويسددها إلى داخل الشباك معززا تقدم أتلتيكو مدريد. وفي الدقيقة 31، تغيرت ملامح المباراة عندما رد مالاجا بهدف سجله ساندرو راميريز بكرة ساحرة سددها من ضربة حرة. وأنقذ حارس المرمى إدريس كاميني، شباك مالاجا من هدف محقق عندما تصدى لكرة خطيرة من النجم أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 . وبعدها تراجعت الحدة الهجومية لأتلتيكو من جديد، لكن الفريق عزز تقدمه بهدف ثالث جاء عن طريق جاميرو في الدقيقة 44 .

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، حيث استعرض أتلتيكو تفوقه الهجومي منذ البداية وأحبط الحارس كاميني فرصة خطيرة أتيحت أمام جاميرو في الدقيقة 47 . ورد مالاجا بمحاولة خطيرة في الدقيقة 51 انتهت بتسديدة قوية من إجناسيو كاماتشو من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 60، طرد ستيفان سافيتش من صفوف أتلتيكو مدريد لحصوله على الإنذار الثاني بداعي الخشونة، ودفع سيميوني المدير الفني لأتلتيكو باللاعب لوكاس هيرنانديز بدلا من جريزمان. وأنعش مالاجا أماله من جديد بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 64، حيث تلقى كاماتشو الكرة من ضربة ركنية وسددها برأسه لتمر بين ساقي الحارس جان أوبلاك إلى داخل الشباك. وهدد ساؤول مرمى مالاجا، عندما سدد كرة خطيرة من ضربة حرة في الدقيقة 79 لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الشباك. وبعدها باتت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين، حتى أطلق كاراسكو رصاصة الرحمة على الضيوف بغضافة الهدف الثاني له والرابع لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86 . وطرد تشوري كاسترو من صفوف مالاجا، لحصوله على الإنذر الثاني في الدقيقة 88، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو 4-2 .