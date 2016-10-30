– October 30, 2016

الموت يغيّب مجدّد الأغنية العربية واللبنانية ملحم بركات عن 74 عاماً

سلم عليها وست البنات في ذاكرة الجمهور

فائز جواد

توفي الموسيقار ملحم بركات بعد ظهر اليوم الجمعة في مستشفى (اوتيل ديو) ببيروت بعد صراع مع المرض. وكان بركات قد أدخل إلى المستشفى منذ أسابيع وتضاربت في حينها المعلومات في شأن حالة الصحية.

يذكر أن بركات ولد في قرية كفرشيما في 15 آب 1945 ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، تأثر بفن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وتوفي ظهر اليوم، الجمعة 28 أكتوبر الجاري، المطرب والملحن اللبناني الكبير ملحم بركات عن عمر يناهز الـ 71 عاما، بعد صراع مع المرض. وكان بركات يمر بوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، وانتشرت الكثير من الشائعات حول إصابته بمرض السرطان، لكن أسرته كانت تنفي هذه الأخبار. وانتشرت شائعة وفاته إلا أنه تم نفيها بعدها، ولكن الآن تم تأكيد الخبر وهو رحيل الفنان اللبناني الكبير. حتى اعلان وفاته بشكل رسمي في ظهر يوم الجمعة الثامن والعشرين من تشرين اول من العام الحالي .2016والراحل ملحم بركات من مواليد 15 أغسطس 1945ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين، ظهرت موهبته منذ كان في المدرسة وفي أحد الاحتفالات المدرسية، قام بتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بغنائها، والتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة، وقام باختباره رواد الفن اللبناني الكبار، وقالوا عنه أنه موهبة لا مثيل لها لما يمتلكه من طبقات صوت عالية ذات مواصفات جيدة، والتحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك انطلاقته الكبيرة. قدم العديد من الاغاني والألحان لأشهر المطربين العرب، واستطاع الاستمرار بألحانه إلى يومنا هذا، كما شارك ملحم في بعض الأفلام اللبنانية، والعديد من المسرحيات مع الرحبانية. ومن أشهر أغانيه: “على بابي واقف قمرين، لا تهزي كبوش التوتى، تعى ننسى، إسبانيا وحمامة بيضا” والعديد من الأغنيات.لمثير والثائر.

من جهتها أعلنت المطربة اللبنانية نيكول سابا وفاة الفنان الكبير زميلها ملحم بركات عبر حسابها الشخصى على موقع التدوينات الصغيرة ,وكتبت نيكول (الله يرحم الموسيقار الكبير ملحم بركات..يا رب تكون نفسك بالسما..يا لطيف شو هالدّني الغّدارة). كما كتب الفنان راغب علامة ( رحم الله الموسيقار ..عندما زرته منذ كم يوم شعرت بأنه والعلم عندالله أيامه معدودة.تذكرت والدي رحمه الله في أيامه الأخيرة. طلبت منكم الدعاء له). لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان ” يا حلوة شعرك داري ” كما لحن اغني شهيرة للفنان الراحل نصري شمس الدين وغيرهم ، طبع الأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه اللحني الإبداعي وأدائه الذي يجمع بين الطرب الأصيل والغناء المتجدّد. ولد في بلدة كفرشيما في الخامس عشر من آب عام 1942 والده كان نجارًا، مارس الفن كهواية، وكان يدندن على العود ويرندح أغنيات عبد الوهاب. أمّا ملحم فكان يصغي إليه باهتمام، يراقب أصابع يديه على آلة العود ويتعلّم. وعندما كان الوالد يتغيب، كان الصبي ملحم يقفز ويلتقط العود من على ظهر الخزانة ويدندن عليه، فيجتمع الصبية حوله يصفقون، ويلقبونه “مطرب الضيعة”.

الموهبة والانطلاقة

ظهرت موهبته الموسيقيّة منذ كان تلميذًا في مدرسة بلدته كفرشيما. وكان يقوم بتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بغنائها في إحدى المناسبات المدرسية. ويؤكّد ملحم بأنّ أول لحن وضعه كان نشيدًا لمدرستة في بلدة كفرشيما.وكان ملحم يستمتع بالغناء من جهة لعبد الوهاب، وأغاني أم كلثوم من جهة أخرى. اشتهر منذ صباه كمغنّ في بلدته، حتّى طُلب منه مرّة الغناء والعزف بين فصلَي مسرحية “جنفياف” التي كانت تُعرض في البلدة، فلفت انتباه الموسيقي حليم الرومي، الذي كان يسكن كفرشيما، فأثنى على موهبته وشجّعه. في مطلع شبابه طلب ملحم من والده ان يسمح له بدراسة الموسيقى، فكان جواب الأب:”هناك عبد الوهاب في الساحة وتريد ان تصبح فنانًا؟!” ومع ذلك ترك ملحم المدرسة وكان في السادسة عشرة من عمره وقرر الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، فانتسب إليه، دون معرفة أبيه، فكان يخبئ كتب المعهد في كيس ورقي يخفيه أمام مدخل منزله، إلى أن اكتشف والده الأمر، الذي عاد وقبل الأمر نظرًا لإصرار ابنه وموهبته الواعدة. درس ملحم النظريات الموسيقيّة والصولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدّة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى (الكونسرفاتوار)، وكان من بين أساتذته، سليم الحلو وزكي ناصيف وتوفيق الباشا.

ترك المعهد قبل إكمال دراسته، فنصحه فيلمون وهبة بأن يتوجه إلى مسرح الرحابنة وهكذا كان. انضم إلى فرقة الأخوين رحباني. لكنّه بعد أربعة أعوام، تركهما لكي يشقّ طريقه الفنيّة ويبني شخصيّته الموسيقيّة الطربية والتلحينيّة المتميّزة لما يمتلكه من موهبة في هذين المجالين. فكان يلحن في مسرحيات الاخوين رحباني وبرنامج ساعة وغنية الذي سجل في تلفزيون الأردن وكان على صداقة حميمة مع فيلمون وهبة ابن بلدته، فأثّر فيلمون عليه بلحنه الطربي ذي الطابع الشعبيّ الذي يصنّف ضمن خانة “السهل الممتنع″. وكانا كلاهما يعشقان الصيد، وحياتهما ملىء بالبسمة والطرافة و”خفة دم” ينشراها أينما وُجدا. وعن التعامل مع الرحابنة، قال بركات: “ذات يوم قال لي فيلمون وهبي بالحرف الواحد: يا ابني أنت ولد موهوب لكن مع بيت الرحابنة لن تصل إلى الشهرة، إما أن تكون مكان نصري شمس الدين أو أقل منه، ولن يتركوك تتفوق عليه”. أشار بركات إلى أن الرحابنة “كادوا أن يربطوني بعقد، لكني لم أقبل، أكملت مسرحية الشخص ورحلت، اتصلوا بي عدة مرات فقلت لهم أن مستقبلي ليس عندكم، انطلقت، لو لم أفعل هذا لما انطلقت ولم يكن هناك ملحم بركات”. ويصف عمله مع روميو لحود مشبعاً بالحرية بينما عمله مع الرحابنة أكسبه الخبرة في الحياة وشجعه لأن يصبح فناناً. أغنية «الله كريم» التي كتبها له الراحل توفيق بركات ولحنها له جاره الراحل أيضاً فيلمون وهبي رسمت اولى بدايات ملحم الفنية، كانت بداية مهمه لان صوته كان ممتلئاً وكامل اًوالبعض كان يتوقع ان وديع الصافي هو الذي يغني الله كريم . الا انه لم يقتنع بأغنية واحدة وعندما طالبهما بأغنية ثانية وكانت الأغنية الرائعة سافر يا هوا كلمات مصطفي محمود والحان فيلمون وهبي ، وبعدها تعرف إلى مارون نصر وقدم له أغنية «يا أسمر» بعد أن دفع له مبلغ 32 ليرة لبنانية مقابل الحصول عليها. يومها طلب المبلغ من والده فوافقه رغم انه لم يكن يشجعه على الغناء. في الثانية والعشرين من عمره شقّ ملحم طريقه في مشوار فني طويل تعليمًا ولحنًا وغناء ومسرحيات. فقد درّس العزف على العود، واشترك في الغناء في فرقة الرحابنة في عدد من مسرحياتهم الغنائية وقام ببطولة مسرحية “الربيع السابع″، وبدأ مسيرته التلحينيّة لعدد كبير من المطربين، نذكر منهم: وديع الصافي، صباح، سميرة توفيق، ماجدة الرومي، وليد توفيق، بسكال صقر، ربيع الخولي، أحمد دوغان، ميشلين خليفة، إلخ. وكانت أولى ألحانه، “بلغي كل مواعيدي” (ثنائي بينه وبين جورجيت صايغ)، ثم ألحان مسرحية “حلوة كتير” للمطربة صباح، ومن بينها: “المجوز ألله يزيدو”، و”صادفني كحيل العين”، و”ليش لهلق سهرانين”.

رحلته مع المسرح

أول عمل مسرحي قام ببطولته كان مسرحية “الأميرة زمرد” ومن ثمّ “الربيع السابع” مع الأخوين رحباني، وبعد ذلك مسرحية “ومشيت بطريقي”. وخاض غمار السينما وقام ببطولة فيلم “حبي لا يموت” مع النجمة هلا عون. كما أحيا وما زال يحيي الحفلات فوق المسارح العربية والعالمية في فرنسا، وأميركا، وأستراليا، وكندا، وقرطاج (تونس) وجرش (الأردن)، وغيرها من البلدان.مرّ بمرحلة فقر وظلم وعوز أيام الحرب. ولكنّه لمّا لحّن أغنية “أبوكي مين يا صبيّه” للفنان وليد توفيق، كرّت بعدها السبحة وانطلقت شهرته من جديد، فقدّم: “علواه يا ليلى”، “عود يا حبيب الروح”، “يا لايمة ليش الملام”، “على بابي واقف قمرين”، وغيراها . يعتبر الشاعر نزار فرنسيس توأم روحه، فهو كتب له معظم كلمات اغانيه. واذا ما تطلب الأمر تعديل بعض هذه الكلمات فهو لا يتوانى عن القيام بذلك بكل طيبة خاطر من اجل عيني ملحم، كما حصل مثلاً في أغنية «جيت بوقتك» عندما قرر ملحم ان تحل كلمة «فرفح» مكان كلمة «فرَّح وكان له ما أراد، خصوصاً ان هذه الكلمة تذكره بابنه ملحم جونيور فهو كان يقول له دائماً: «بابا عندما اشاهدك على شاشة التلفزيون «بفرفح قلبي».

حياته الخاصة

تزوّج ملحم بركات أولاً من السيدة رندا عازار وهي أم أولاده مجد ووعد وغنوة، ومن ثمّ من مي حريري التي أنجبت له ملحم جنيور والتي عاد وطلّقها. ومن ذكرياته التي لا ينساها معايشته للراحل فيلمون وهبي، ابن بلدته كفرشيما، فهو رافقه كسائق خاص لاربع سنوات متتالية، فتعلم منه تبسيط الامور. اما النصيحة التي كان يرددها على مسمعه فكانت: «لا يتفلسف في التلحين». اما علاقته بالراحل حليم الرومي، والد المطربة ماجدة الرومي، فكانت اقل عمقاً من تلك التي ربطته بفيلمون وهبي. والمرة الاولى التي سمعه يغني فيها كانت بالصدفة عندما طلب أحد اقرباء الرومي من ملحم ان يغني للحضور في مسرحية «جنفياف» بين الاستراحة والأخرى، فأدى أغاني لمحمد عبد الوهاب مثل «يا بابور»? «احب عيشة الحرية». آنذاك أعجب الرومي بصوته. لا يحب ملحم بركات ان يستذكر طفولته كثيراً. تلك الايام تشعره بالحنين والحزن معاً. لا ينسى مثلاً رائحة الليمون التي كانت تفوح في كفرشيما في الربيع، كذلك صوت الفوتوغراف الذي كان مختار البلدة متمسكاً به كأنه جوهرة نادرة تنطلق منها اصوات العمالقة فيجلس ملحم مستمعاً شغوفاً بها. ملحم بركات يخشى الأستوديو أو بالأحرى لا يرتاح فيه، لذلك نجد له العديد من الأغاني المدرجة في ألبوماته مأخوذة من حفلاته الحيّة وليس من تسجيلات الأستوديوهات لانه يحب ان يحب ان يتفاعل الجمهور مع صوته لايف عبر المسارح العربية. المعروف عن ملحم بركات ولعه الشديد بهواية الصيد. كان يؤلف مع الملحنين ايلي شويري والراحل فيلمون وهبي ثلاثياً معروفاً في هذا المضمار فلا يفترقون في مواسم صيد طيور«المطوق» و«الترغل» و«السمن». وكان يحلو للثلاثة ان ينتقدوا بعضهم بعضا ويروون الطرائف والنكات الخاصة بالصيادين أثناء قيامهم بهذه الهواية. ويروي المقربون من ملحم بركات تلذذه في تناول الاطباق اللبنانية العريقة كالكبة على انواعها والمجدرة والتبولة الا ان طبق الفول المتبل بالحامض والثوم يبقى الأفضل بالنسبة له خصوصاً عندما يشكل ختام المسك لرحلة صيد ناجحة.

آراء وامنيات

لا يتوانى ملحم بركات عن توجيه النقد للفنان غير الملتزم فهو حامل راية الأغنية اللبنانية اينما ذهب وعتبه كبير على المطربين الذين نسوا انهم من لبنان واعتقدوا ان “مصر هي بلدهم الاول والاخير” حسب قوله.

فكان متوقعا تعاون مع جورج وسوف وآخر مع زياد الرحباني ضمن مسرحية يعتقد أنها قد تعرض لسنوات متتالية إذا ما كتب لها ان تبصر النور. من النجاحات التي عرفها اخيراً أغنية قدمها لماجدة الرومي بعنوان «اعتزلت الغرام» وأخرى لكارول صقر بعنوان «يا حبيبي تصبّح فيي الا ان معظم اغانيه بقيت عالقة في ذاكرة اللبنانيين حتى اليوم. بينها «على بابي واقف قمرين» «العذاب يا حبي «احلى ظهور»«حمامة بيضاء» وغيرها. ويشير ملحم بركات في غالبية احاديثه الصحافية والمتلفزة إلى أن لكل لحن أغنية قصة. وهو يحب التلحين في الصباح الباكر أو عندما يكون خلف مقود السيارة أو على متن الطائرة. من الأغاني التي استوحاها من تلك الظروف «ابوك مين يا صبية لوليد توفيق» «يا حلوة شعرك داريه» لغسان صليبا، و«حمامة بيضا» التي غناها بنفسه.يُعتبر ملحم بركات مجدّدًا في الأغنية العربية واللبنانية وقيل عنه بأنّه “سابق عصره” إذ قدّم نماذج من الأغنية العربية الجديدة منذ ثمانينات القرن الماضي. وهو لم يغنّ إلاّ باللهجة اللبنانية، ليس لعدم اهتمامه باللهجات الأخرى، بل قناعة ووفاء للذين صنعوا الأغنية اللبنانية وأوصلوها إلى كلّ الأقطار العربية والأجنبية، أمثال الرحابنة وفيلمون وهبة وزكي ناصيف وتوفيق الباشا ووديع الصافي وسامي الصيداوي ونقولا المنّي وغيرهم.