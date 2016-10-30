– October 30, 2016

أصحاب المناصب العليا تحت مجهر العلم

الأديب يرصد الشخصية التسلطية وعلاقتها بالهوية الأثنية

احمد عبد المجيد

تكمن أهمية اي بحث علمي في المشكلة التي يعالجها وفي جديتها ومدى حضورها في الواقع. وتقع على عاتق الباحثين مسؤولية تتعدى، احياناً اطرها العلمية الصرف الى موجبات وطنية يتعين على الباحثين ادراك ضرورات استحضارها وهم يتجهون في خارطة الطريق الى نتائج قابلة للتنفيذ.

ان معظم المشكلات الاجتماعية وسواها تتفاقم او تتسع تأثيراتها السلبية نتيجة قصور الباحثين في التصدي لها ومعالجة ابعادها وخلفياتها. ولاشك في ان الاختيار السليم لموضوع اي بحث علمي له اثر كبير في قيمة البحث ذاته، بحكم ما يتولد عنه من شعور بمشكلة قائمة ينطلق منها الباحث نحو الافاق المرجوة في ايجاد حلول مناسبة للمشكلة. ولذلك غالباً ما يرتبط ادراك مشكلات البحوث العلمية بالنشاط النوعي للباحثين وممارستهم المهنية والصلة الحية بالبيئة التي تنمو فيها المشكلة.

اختيار مشكلة

ويسجل للباحث الدكتور علي الاديب جدارته في اختيار مشكلة جديدة ذات اثر مجتمعي مستجد، لبحث علمي حصل بموجبه على شهادة الدكتوراه في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. وكانت الاطروحة قد تم الاشتغال عليها منذ سنوات وقد استكمل الباحث شروطها تمهيداً للمناقشة على وفق السياقات المتعبة في الدراسات العليا بالجامعات المجازة، الا ان تولي الاديب حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق خلال الدورة الانتخابية السابقة 2010، ولتفادي التأويلات السياسية والشكوك غير الموضوعية، تمت مناقشتها والحصول على الشهادة قبل ان يصار الى طبعها في كتاب تحت عنوان (الشخصية التسلطية وعلاقتها بالهوية الاثنية- دراسة تحليلية في المواطنة). وقبل ان اواصل عرض مفردات الكتاب ارى ان اهمية الموضوع تكمن في شعور موضوعي للباحث بأن الشخصية العراقية تنزع نحو التسلطية وان المجتمع العراقي اثني متعدد الاعراق والمذاهب والاديان والانحدارات، وبالتالي فان ربط هذين المتغيرين بالمواطنة، التي اكدت الوقائع ضعف الشعور باهميتها وارتباطاتها الاخرى لدى المجتمع العراقي، يعد مشكلة افرزت سلسلة من الاثار السلبية الخطرة. وكان ضرورياً ان تتولى شخصية سياسية بمستوى الاديب وبأهلية ثقافته وخلفياته الاكاديمية، دراسة هذه المشكلة والتصدي لها، دراسة تعتمد اطراً ومقاييس علمية تنأى بنفسها عن العاطفية والميول الاثنية، لاسيما في ظرف يشهد تداعيات خطرة اسهمت في مزيد من تفكيك عرى الارتباطات التاريخية للهوية الوطنية العراقية. ويعكس الاهداء في مطلع الكتاب شعوراً مضافاً بعلاقة مشكلة البحث بالتطرف وحقوق الانسان والتصدعات الاجتماعية. وهي من الناحية العلمية اثار سلبية تتحمل مسؤولية معالجتها شرائح وفئات معرفية وسياسية عديدة فضلاً عن مؤسسات البحث العلمي ومراكز التنشئة والاكاديميات.

يقع الكتاب في 326 صفحة من القطع الكبير ويتوزع على خمسة فصول يسبقها تقديم للدكتور عباس محمود مكي التدريسي في الجامعة اللبنانية، وهو تقديم يثري البحث الاساسي ويقدم له تمهيداً معرفياً شمل المصطلحات والمفاهيم وسلط الضوء على اهداف الباحث في الوصول الى غايته عبر حفظ المواطنة الاثنية ورعايتها وترميم ما تمخض عن استخدام الادارة والسياسة اسلوب التسلط من سقوط لمفهوم المواطنة وتراجع اداء الوطن العراقي والاوطان المجاورة لبلاد العرب. وعبر هذا التقديم وجد مكي ان الاديب يوجه وصايا الى اصحاب السلطة في الادارة يحثهم فيها على (العودة الى حكمة المواطن وحماها بوصفها الدواء).

ولا يخفى الاديب دوافعه في التصدي لمشكلة بحثه بالقول له: (ان اوضاع العراق السياسية والفوضى التي اجتاحت المنطقة العربية والاسلامية خلال العقدين الاخيرين من الزمن، وبما اكتنفها من انتفاضات شعبية اطاحت بحكام وطواقم سياسية عديدة، كانت سبباً مباشراً دفعني للتفكير بطبيعة شخصية حكام المنطقة واسلوب تعاملهم مع الوقائع والمجتمع وطريقة اتخاذهم القرارات المهمة ذات المساس بحياة شعوبهم وواقع ارتباط بلدانهم بدول خارجية ذات نفوذ وتأثير وقدرة).

شخصية تسلطية

ويرى الاديب ايضاً ان (الشخصية التسلطية كما اثبتتها الدراسة تميل غالباً للانحياز نحو الاثنية على حساب الهوية الوطنية، مما يعني انها تبحث عمن يحميها ويحتضنها ويدافع عنها لانها تشعر بالاختناق في احتضان المجموع الكلي للشعب او قبول المجموع المجتمعي لها).

واجرى الباحث تطبيقاته على عينة من المسؤولين في جامعات ومؤسسات التعليم العالي العراقية، ما يعني ان الاديب لم يكتف بوضع فرضيات منطقية لبحثه حسب بل كان باحثاً قريباً يمارس بعض الدور في ملاحظة سلوك عينة البحث ورصد بعض مظاهر السلوك الاداري الناجم عن الممارسة الوظيفية. وربما لهذا السبب (اقصد محدودية عينة البحث او شمولها فئة معرفية معينة في نطاق مجتمع واسع)، شمل الاديب توصياته بعدد من المقترحات منها توسيع نطاق البحث الميداني عن سلوك مسؤولين في قطاعات عسكرية وامنية وحكومية اخرى لتجنيبها مغبة الوقوع في اسر الدوافع النفسية والذاتية غير السليمة والحذر من نتائجها المدمرة اجتماعياً، وهو ايضاً ما يستدعي او يلزم المربين والمخططين لسياسات البلد الانتباه والحذر من شراك ما أسماه الاديب بـ (النفس الامارة بالسوء)، وذلك بالالتزام بوضع قواعد ومعايير رصينة لبناء (الانا الاعلى) المنسجم وهدف بناء مجتمع متماسك قوي ومتحد يتعالى على الصغائر والتسابق العقيم المفضي الى تشظ وتشتت وانهيار (الذات المجتمعية)، وهو هدف بات يقلق مجموع قادة الرأي والقرار في العراق والمنطقة.

بناء بحوث

واذا تجاوزنا السياقات التي يجب اتباعها، عادة، في بناء بحوث او اطاريح الدكتوراه، من حيث التعريف بالمفاهيم الاساسية وسواها، وتوزيع الفصول بحسب الاحتياجات النظرية والمتطلبات التمهيدية للفعل الميداني او التطبيقي (الهيكلية)، اذا تجاوزنا كل ذلك فاننا لابد ان نقف عند المقاييس العلمية التي وضعها الاديب في تحديد الهوية الاثنية والشخصية التسلطية. لقد اخضعها الى قواعد الدراسة العلمية من حيث صدقها وبنائها وصدقها الظاهري وتحليل فقرات هذه المقاييس، في ضوء الاتساق الداخلي والتحليل العاملي. وقد شرح ذلك بافاضة تامة واسلوب سلس يفيد القارئ العادي اذا ما رغب في الاطلاع على التفاصيل الكلية للبحث، وعزز مسعاه باجراءات الثبات اي مدى الاتساق في النتائج عند اعادة تطبيقها على الظاهرة ذاتها، واردف ذلك باعتماد قراءة مهمة للتحليل الاحصائي للفقرات اي للصدق التمييزي لمقياس الهوية الاثنية وصدق البناء والثبات المطلوب اعتمادها، وانتهى بعد كل هذه العمليات ذات الطبيعة الرياضية والاحصائية، الى تباين الصيغة النهائية لأداتي بحثه عبر مقياس الشخصية التسلطية والهوية الاثنية.

ولعل ما يجعل البحث ينطوي على شروط علمية دقيقة أمران، الاول ان حجم العينة المستهدفة بالبحث كانت كثيرة نسبياً قياساً بوزارة ريادية كالتعليم العالي (120 فرداً من اصحاب المواقع الامامية في الادارة العامة ومؤسسات تعليمية رسمية في 7 محافظات)، اما الثاني فيتعلق بطريقة توزيع استمارة الاستبانة التي تركت للمبحوثين حرية تامة في الاجابة عن اسئلة الاستبيان مع عدم الاشارة الى العنوان والاهداف لتفادي احتمال اجابة المبحوثين عن الاتجاه المرغوب فيه، اجتماعياً وليس شخصياً، وهو ما يسمى بـ (المرغوبية الاجتماعية) كما عرفها بعض فقهاء علم الاجتماع.

ثقافة معرفية

وبحكم الثقافة المعــــــــــرفية العليا التي يتحلى بها الباحث والتــراكم الحياتي من الخبرات السياسية والاجتماعية فان الاديب قدم تفســــيرات واقعــــــــية جداً لبعض نتائج بحثه واضرب مثلاً واحداً (ص 266) بقوله (ان شيوع النزعة التســــلطية يمكن ان ينتج عنه مشاعر الاغتراب وعدم المشاركة في الانشـــــــــــــطة الاجتماعية). وليس غريباً ان تنزع عقلية الباحث هذا النـــــــزوع العلمي لانها حللت نتائج الدراســــــــة عبر ما يعرف اكاديمياً بالتداعي الحر المستند الى التحليل النفسي في قياس الشــــــــــــخصية، ويقوم على مبدأ استدعاء الافكار الكـــــــــــــامنة والموضوعات والرغبات والذكريات المتوارية في منطقة اللا شعور، بهدف الفهم والاستبصار وادراك العلاقة والمشتركات بينها وبين ما يعانيه الشخص من مشكلات واضطرابات نفسية راهنة، ويمكن القول ان فرويد، عالم النفس الشهير، كان بارعاً في علاج مرضاه بطرق عدة بينها ( التفريغ الانفعالي والتنويم المغناطيسي والايحاء قبل ان يصل الى ضالته في طريقة (التداعي الحر).

وفي ضوء رحلة طويلة بين محصلات علمية وارتباطية معززة بجداول وبيانات احصائية يصل الاديب الى استنتاجات تتعلق بدراسته النظرية وبنتائج ذات صلة مباشرة بالدراسة التطبيقية ثم يقدم سلسلة من التوصيات أدعو، من جهتي، المؤسسات الاجتماعية قاطبة، والحكومية ذات الصلة بالظواهر والمشكلات السلوكية والطبقية، الى الاستفادة منها وادراك اهمية تطبيقها، ولعل من اهمها اعتماد الوسائل العلمية في كشف النزعات التسلطية العالية لدى المسؤولين من ذوي المناصب العليا واعداد دورات تدريبية ادارية للمرشحين الى مناصب عليا والشــــــاغلين الحاليين لها واشــــــاعة ثقافة التســـامح واحترام الاخر وتكريس مفاهيم الحرية والديمقراطية في المناهج التربوية والدراسية وتعديل وسن الضوابط التي تحكم العمل الاعلامي في العراق وبالشكل الذي يقوّض النيل من المواطنة والهوية الوطنية، وهذا المقترح يجدد مطلب المسؤولية الاجتماعية والوطنية واخلاقيات العمل الاعلامي التي طالما دعا اليها الباحثون في الاتصال عند تصديهم لمشكلات الانفلات والفوضى الاعلامية واختراق المهنة.

دروس اكاديمي

ولم يكتف الاديب بهذه المقترحات التي يصلح كل واحد منها اخضاعه الى الدرس الاكاديمي حسب، بل قدم مقترحات مكملة في خطوة من النادر ان نلمسها في بحث مماثل، فهو تجنب اثقال مطلب توصياته ومقترحاته بفرع ملحق يستكمل فيه ما تراه تجربته الذاتية والوطنية الممهدة لنحو نصف قرن، سواء في اطار العلمية السياسية في العراق ام الخبرة الناجمة عن مسؤولياته التربوية بعد نيله الماجستير في التربية وعلم النفس، مطلع عقد السبعينات من القرن الماضي حيث مارس التدريس في معهد اعداد المعلمين في كربلاء وأسهم بتخريج فوجين او اكثر من المؤهلين لتولي هذه المهنة السامية التي خصها الشاعر بالقول (قم للمعلم وفه التبجيلا- كاد المعلم ان يكون رسولا).