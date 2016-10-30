– October 30, 2016

رحلة في عوالم مختلفة

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أروبيل عاصمة صفوية تشتهر بطرائقها الصوفية ومواكب العزاء

طارق الكناني

كربلاء

كانت الشمس قد مالت الى الغروب عندما توقفت العجلة التي تقلنا إلى مطار النجف فاليوم الرحلة إلى إيران تختلف عن باقي الرحلات التي ذهبت بها على مدى عشر سنوات مضت ،البرنامج قد تم اعداده بحرفية عالية وبموجب الخارطة السياحية التي زودني بها صديقي فهي توضح كل معالم البلد الحضارية والتاريخية والمسافات التي تفصل بين المدن وأنواع المواصلات الموجودة سواء كانت سيارات أم قطارات أم طيراناً، تم وضع ثلاثة أماكن للرحلة وهي شيراز التي تقع للجنوب وتبريز وأردبيل في شمال غرب إيران فالمسافة التي تفصل بين أردبيل وتبريز 240 كم والسفر اليها برّاً بواسطة السيارة يستغرق أكثر من ساعتين .

لقد أطلق على الجبل أسم عون بن علي نسبة إلى صاحب الضريح المدفون فيه هذا الشخص ويعتقد أنه من السادة الأشراف وأحد أبناء الأئمة الأطهار حيث لم أسأل عنه ولكن حين ترى الضريح القديم المبني من الآجر والجص وسط تلك الحدائق الغنّاء والزهور المتنوعة تشعر بعظمة المكان وروعته. كان المساء قد حلَّ عند وصولنا إلى مقر اقامتنا وما أن استقر بنا المقام حتى غط الجميع بنوم عميق لم يوقظهم سوى سعالي ،كان الغروب لم يزل يسير بطيئاً فقد حجبته الجبال عنا ولم يقو على مصارعة الشمس فهي الأعلى وهي الأكثر إشراقاً في تبريز ،لم يتبق لنا سوى سواد الليلة حتى نمضي إلى عالم آخر من عوالمنا المختلفة التي قررنا أن نزورها ،ولنستغل هذا الوقت بزيارة السوق الثاني بالمدينة حيث يبعد عن مقر اقامتنا حوالي 500 متر، كانت الشوارع متشحة بالسواد وبدأ الناس يمارسون الشعائر الحسينية فقد كانت أيام المحرم هناك في تبريز تشابه إلى حد كبير الشعائر في كربلاء فأهل هذه المدينة إنتماؤهم الحسيني واضح جداً فهم بعد الله وتبريز هناك قيمة ثالثة عليا لديهم هي الثورة الحسينية فهم حسينيون حد النخاع فأغلب المدينة رحلت إلى كربلاء لزيارة العتبات وهم يفتخرون بهذا الإنتماء ،لم أر أي تعطيل للحياة أثناء ممارستهم الشعائر فهم منظمون لدرجة أن لايضايقوا أحداً أو يعطلوا مصالحهم فالعمل لديهم عبادة والشعائر كما يبدو لي هكذا أيضاً وكلتاهما تجريان بخطين متوازيين دون تقاطع. وصلنا البازار الثاني والذي سمح لنا الوقت بزيارته وأدركتنا صلاة المغرب ونحن في بداية السوق حيث كان هذا السوق هو الآخر لايقل جمالاً عن البازار الأول فهو أيضا قديم ويقع هذا السوق في (خيابان تربيت ) يقطع هذا السوق شارع مغلف ببلاطات حديثة تتوسطه أشجار الزينة والزهور وهناك المقاعد الخشبية المنتشرة قرب الحديقة الممتدة على طول السوق وقد لفت انتباهي أنهم قد وضعوا تماثيل لكل مهنة قديمة في السوق وأول تمثال كان لـ (صبّاغ الأحذية) وهو يتوسط حديقتين وتم وضع كراسي أنيقة بالقرب من هذا التمثال ،وكذلك بقية المهن قد تم تجسيدها بتماثيل مشابهة من البرونز وكما قلنا فالعمل عندهم مقدس أيضا فهم يهتمون بعملهم وينجزونه على أتم وجه وقد رأيت ذلك بشكل عملي في كل حرفة تعاملت معهم بها فهو لايقبل بأي شيء سوى الكمال . لقد نودي لصلاة المغرب فأضطررت إلى الرجوع إلى المسجد الذي يقع في بداية السوق لأداء الفريضة ،والحقيقة أن المساجد في إيران غاية في التنظيم ورعاية لمتطلبات المصلين من حيث وجود اللوكرات لحفظ الأحذية والحمامات وأماكن الوضوء ووجود (النعال) مايلبسه المصلي كبدائل عن الأحذية ،كما يخصص الطابق الأعلى للنساء أو يفصل الجامع بستار للتفريق بين مسجد النساء عن مسجد الرجال .

كانت تلك الليلة الأخيرة التي قضيتها في تبريز عدنا إلى الفندق وقد غيرنا طريقنا سهواً فقادنا الطريق إلى معالم أكثر جمالاً وأناقة لم نكن نراها لو عدنا بنفس طريقنا ولكن وقت العودة إستغرق وقتاً طويلاً وقد أخذ البرد يشتد على شمس حيث كانت تشعر به بشكل مختلف عنا…

سألتها لم لاتنزلين البحر في الليل

قالت لأني لأأثق بالبحر

لم لاتثقين بالبحر جميلتي

لأني لا أثقّ بالليل

فالليل يستر عني ضوء الشمس

تبتعد دامية خلف جبل (عون )* جبل يحيط بتبريز سميَّ بهذا الإسم نسبة إلى

صاحب المرقد المدفون على هذا الجبل.

ليقضي منها الليل وطراً

فتعود حبيبتي الشمس

اليَّ في الضحى مقطعة الأوصال

يستغرقها البرد

ترتجف في كبد السماء

لا دفء بين جوانحها

يتغشاها حياء العذارى

ففي صمتها تسكن الريح

في كل ليل يغتصب القمر شمسنا البتول

تبريز ياحلماً راود مراهقتي

ها أنا أسير بين طرقاتك

التي خذلتها كل خيول الشرق

خذلتها كل الجمال المحملة بالبخور

لم تعد فراشات دودة القز

تعشعش بين أشجارك

فالعمر قصير والزهد غادر فنائك

في كل أزمنة الشقاء والخوف

كان الملوك يمرون في أروقة القصور

يتحلوّن فيها بأساور من حرير

أنت اليوم عانس من ورق وحبال

تتقاذفك الذكريات

لا(خان) ولاملك ولا خليفة ولا أمير * لقب للملوك المغول

يمتلك مفتاح القلعة في تبريز. هذه الكلمات سطرها قلمي وأنا أهم بجمع أمتعتي لمغادرة تبريز متوجها نحو أردبيل العاصمة الصفوية التي أشتهرت بطرائقها الصوفية والمتصوفين،عرجت في طريقي على منطقة سرعين التي تشتهر بعيون الماء الساخنة المعدنية حيث تغفو هذه القرية السياحية على العديد من هذه العيون وتحتوي على الكثير من الحمامات والمسابح لهذه المياه ،بقيت هناك ليلة واحدة ،كانت المدينة خالية من أهلها ولا وجود لأي سائح فنحن تقريباً الغرباء الوحيدون في هذه البلدة ،لم يبتدأ موسم السياحة الشتوي فهم بأنتظار نزول الثلج حتى يبدأ الموسم الشتوي في رياضة التزلج على الجليد ، كان الصوت حزينا والنغم حزيناً ذلك الصوت الذي يتردد عبر شباك الغرفة التي أقطن بها ، فأنا لم أسمع بتلك الآلة التي يصدر عنها الصوت حيث يصاحبها صوت حزين هو الآخر كم كان جميلا ذلك الصوت ، لم أستطع أن أتبين منه سوى كلمة (ياحسين) عرفت حينها أن هذا الصوت كان لقارئ يقرأ مصيبة الحسين. في جولة مسائية حول هذه العيون المعدنية التي تبعد عن مركز الناحية حوالي 28 كيلومتراً كحد أقصى والعودة إلى المدن المائية التي تعج بها البلدة ،دخلنا أنا وزيد إلى احد هذه المسابح الجميلة حيث يوجد بالإضافة إلى المسبح الكبير هناك أحواض مائية كبيرة مفردة حارة وباردة وغرف للساونا الحرارية والساونا البخارية بقينا ساعتين هناك فقد أهتم بنا القائمون على ادارة هذا المرفق الخدمي بشكل استثنائي عند معرفتهم هويتنا وأسم مدينتنا ، فنسبة كبيرة من سكان البلدة رحلوا إلى كربلاء لحضور مراسيم زيارة عاشوراء وهم يستغربون وجودنا في ديارهم أثناء هذه المناسبة وقسم كبير منهم جعل وجودنا فرصة للتعرف الينا ومجاملتنا حيث علمت بأن الجزء المتبقي من سكان هذه البلدة والذين لم يذهبوا في المحرم إلى كربلاء سيتواجدون فيها خلال الزيارة الأربعينية ،حاول الكثير منهم دعوتنا إلى دورهم لكننا اعتذرنا لعدم وجود فرصة كافية للإطلاع على بقية معالم البلدة وأسواقها الجميلة والقديمة حيث قمنا بالتسوق منها وخصوصاً الصناعات اليدوية التي تمتاز بها أسواقهم وتعتبر كتحفيات يمكننا أن نضعها كتذكار في إحدى غرف الدار،أهالي البلدة كلهم من الأتراك الأذريين يرتبطون روحياً وولاؤهم المطلق لأذربيجان وأصولهم التركية، كنت لا أجد أي صعوبة بالتعامل مع الأشخاص الذين يتكلمون الفارسية ولكن منذ قدومي إلى تبريز وسرعين عانيت من مسألة اللغة حيث أكتشفت أنهم يتكلمون التركية فيما بينهم دون حرج ويسألك هل تتكلم التركية وعندما تجيب بالنفي يبدأ بالتكلم معك بفارسية مختلطة بالتركية ، إنقضت الليلة التي كانت مقررة لنا في سرعين وغادرناها صباحاً متوجهين نحو أردبيل.

علامة فارقة

كم أنت حزين أيها المحرم ففي كل صوب من هذه البقعة من العالم أجد الحزن علامة فارقة في الوجوه التي يعلوها الأسى والدمعة التي تتحدر على تلك الخدود ،يضيف الترف الموجود على تلك الوجوه الحزينة الكثير من الجمال ،حين تتأسى المرأة هناك وتنادي بصوتها (ياحسين) لاتمتلك عيوننا إلاّ أن تفيض دمعاً رأيت ذلك الحزن على وجه أحد السواح وهو فرنسي وقد فاضت عيناه بالدمع حين رأى تلك الدموع والأصوات وسمع تلك الأنغام الحزينة وللمرة الأولى رأيت هذه الآلة التي تصدر تلك الأنغام وهي تشبة (آلة الهورمونيكا) ولم اسأل عن إسمها. وصلنا عند الضحى إلى مركز أردبيل ،مدينة تتشح بالسواد ومواكب العزاء في مركز المدينة التي يقع فيها البازار القديم الكبير ،لم ندَّخر جهداً بالدخول إلى البازار بالرغم من شدة الإزدحام ومواكب العزاء التي تخترق السوق لتصل إلى الحسينية الموجودة في وسط السوق ،تجولنا في السوق ساعة من النهار تبضعنا خلالها على عجالة لضيق الوقت، فلديَّ الكثير من الأماكن لأزورها، غادرنا السوق القديم حيث عثر الأولاد وأمهم على سوق حديث أعجبهم ،فأستأذنتهم للذهاب إلى أبرز متاحف المدينة وهي الخانكة التي كان يقيم فيها المتصوف المعروف الشيخ صفي الدين الأردبيلي ،كانت المسافة التي تفصلني عنها هي 500 متر سرت حثيثاً للوصول إلى مبتغاي ،كانت هذه الخانكة أو كما يطلق عليها (بقعة مباركة الشيخ صفي الدين الاردبيلي) حيث تحتوي على قبره وقبور أولاده وقبور 14 أربعة عشر من آخرين من عائلته منهم زوجته وبناته ،وكذلك قبر حفيده المتحدر من سلالته إسماعيل شاه الصفوي مؤسس الدولة الصفوية حيث يمثل هذا الشاه الجيل السادس لصفي الدين الأردبيلي .

كانت الساحة الأمامية عبارة عن حدائق غنّاء ومحلات على جانبي الحديقة ،عند نهاية الحديقة يقع سور (الخانكة) وفيها مدخل متوسط ،يقف في هذا المدخل شرطي وهو يتكلم العربية ،وخلفه يقع مكتب صغير لموظف يبيع تذاكر الدخول إلى هذا المكان فدفعت عشرين تومان سعر التذكرة وسألت الشرطي كيف الوصول إلى المقبرة فقال لي أن هناك مجموعة من الفتيات من دائرة الآثار يتكلمون اللغة الإنكليزية بإمكانك الإستعانة بإحداهن للتعريف بهذا المكان ،ففي بداية المدخل كانت هناك حدائق وورود جميلة تقع قبل الدخول إلى الخانكة وعند دخولي إلى المكان المقصود فعلا كان لي ما أردت حيث تفرغت لي أحدى الفتيات كمرشد سياحي فكانت خير دليل حيث أوضحت لي كل تاريخ المكان وكل تفاصيله وعرفتني بأسماء أصحاب القبور المدفونين بالقرب من الشيخ الأردبيلي وكانوا اولاده وأحفاده ،بينما يقع قبر إسماعيل شاه الصفوي بالقرب من قبر جده إلى جهة الشمال حيث وضعت صورته وكتب على باب القبر إسمه وتحته مؤسس السلالة الصفوية ،كانت مرشدتي تتحدث بلباقة وإسترسال قلَّ نظيره فهي تحفظ تاريخ السلالة الصفوية، عند الفراغ من القبور قادتني إلى قاعة غاية في الروعة حيث التصميم الذي أثار استغرابي كونه لاينتمي إلى الطراز المغولي أو الإسلامي ، عند سؤالي عن سبب إختلاف هذه القاعة عن بقية البناء ذكرت لي أن هذه قد تم بناؤها من قبل الصينيين كهدية من ملك الصين للشاه إسماعيل الصفوي حيث تم تغليف الجدران بالطابوق الأزرق واللون الذهبي، ولكن تقادم الزمن جعل من اللون الأزرق مائل للسواد وبما أنهم لايعرفون نوعية الأصباغ المستخدمة في طلاء هذه الجدران فأنهم لم يتقربوا منها خشية عليها من التلف ،كما كانت هناك العديد من معروضات الخزف الصيني التي تمثل بقايا الهدايا التي أهداها ملك الصين للشاه والتي تعرض الكثير منها للتلف والسرقة، إستمعت بشغف إلى تلك المعلومات التي حفظتها المرشدة عن ظهر قلب ،ويبدو من ملابسها أنها كانت تعمل في الترميم فآثار مواد البناء عالقة على ملابسها وحجابها ،شكرتها بكل إمتنان وغادرت المكان مسرعاً فقد تعطلت شبكة الهاتف ولم أستطع الإتصال بالأولاد وأمهم ولم تتاح لي الفرصة من زيارة قبر عباس شاه الصفوي وهو ثاني أشهر الملوك الصفويين بعد إسماعيل شاه. أشتد الزحام في أردبيل فمواكب العزاء مازالت مستمرة ولم يظهر أي أثر لنهايتها فهي ستستمر حتى ساعة متأخرة من الليل ففي مثل هذه الأيام (السابع والثامن والتاسع والعاشر) تكون المواكب مستمرة ليل نهار، غادرت أردبيل على أمل العودة لها مرة أخرى لكي أحظى بفرصة أكبر للإطلاع على معالمها الحضارية وبقية متاحفها وأسواقها التي لم أتمكن من التجول بها بحرية أكبر لوجود المواكب.