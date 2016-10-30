– October 30, 2016

معصوم يبحث مع نوابه التطورات الأمنية والسياسية والإنتخابات المقبلة

الكناني: رئيس الجمهورية لن يصادق على قانون حظر المشروبات الروحية

بغداد – شيماء عادل

اكد امير الكناني مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ان الرئيس لن يصادق على قانون واردات البلديات لوجود مخالفات فيه.وقال في تصريح امس ان (قانون واردات البلديات هو مشروع قانون جاء من الحكومة وكان على مجلس النواب ان يفاتح الحكومة وياخذ موافقتها قبل الاضافة او التعديل).واوضح ان (القانون قابل للطعن في المحكمة الاتحادية اذا ما تقدمت الجهات المعترضة على القانون بالطعن)، ملفتا الى انه (بما ان مادة حظر الخمور والمتاجرة بها واستيرادها اضيفت كمقترح في مجلس النواب وليس من الحكومة فاعتقد انه يمكن الطعن بها من الناحية الشكلية لانها متعلقة بجانب مالي).واوضح في تصريح امس ان (سلطة رئيس الجمهورية تتعلق بالمصادقة على القانون خلال 15 يوما واذا لم يصادق الرئيس على هذا القانون بانتهاء المدة يعد مصادقا عليه)، مستدركا ان (الالتزامات الدستورية لرئيس الجمهورية كونه حاميا للدستور تجعل منه ملزما ان يشعر مجلس النواب والسلطات كافة اذا كان هناك خرق داخلي ولم يتم الانتباه اليه لمعالجته)، مشيرا الى ان (مكتب رئيس الجمهورية اخطر السلطات كافة بكتاب رسمي بوجود خرق في قانون واردات البلديات).وكان مجلس النواب قد أضاف فقرة تتضمن حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية ضمن مشروع قانون واردات البلديات في الاسبوع الماضي، ما اثار استياء وحفيظة شرائح واسعة من المجتمع والناشطين المدنيين الذين عدوه تجاوزا على الحريات وحقوق الانسان والاقليات. وبحث معصوم مع نوابه الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي التطورات السياسية والأمنية ومناقشة قانون الانتخابات المقبلة . وقال بيان امس أن (معصوم بحث مع نوابه التطورات السياسية والأمنية وسبل تعزيز الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة في حربها البطولية لدحر فلول تنظيم داعش الإرهابي من خلال حشد كل الطاقات الوطنية والدعم الدولي). واضاف البيان ان (الاجتماع يعد ألاول لمعصوم مع نوابه منذ قرار المحكمة الاتحادية قبل أكثر من ثلاثة أسابيع والذي قضى بعدم شرعية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية) وشدد معصوم على (ضرورة توفير جميع الضمانات لحماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية لتحرير الموصل)، مؤكدا (ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والعمل المشترك) لافتا الى انه (تم تدارس قانون الانتخابات المقبلة وسبل تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية)، معربا عن (ثقته الثابتة بقدرة الشعب على الانطلاق الواثق نحو تعزيز وحدته الوطنية وتحويل تعددية مكوناته وثقافاته إلى طاقات خلاقة من اجل إعلاء قيم المواطنة والهوية الوطنية العابرة للانتماءات الفرعية وانجاز مصالحة حقيقية تكون أساسا لإعادة اعمار العراق وتمتين نظامه الديمقراطي الاتحادي الذي يضمن حقوق أبنائه كافة من مختلف الفئات الاجتماعية والمكونات).