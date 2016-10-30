– October 30, 2016

إردوغان يهدد بـ (رد مختلف) عند إقتحام فصائل مسلحة لتلعفر

الفيّاض: الحشد الشعبي قوة دعم ولن يدخل الموصل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

انقرة – ماهر اوغلو

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن خطة تحرير الموصل لاتتضمن دخول الحشد الشعبي اليها للمشاركة في العملية ، فيما حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من دخول الحشد الى قضاء تلعفر ، ملوّحاً بـ(رد مختلف) إذا أشاعت الفصائل المسلحة الخوف في تلعفر ، في وقت اتهمت حركة عصائب أهل الحق القوات الأمريكية بمحاولة عرقلة العمليات العسكرية الرامية لتحرير الموصل. وقال الفياض في تصريح صحفي امس ان (العراق يحارب الإرهاب نيابة عن العالم وهو مستهدف لموقعه الجغرافي وأرثه التأريخي والديني ومايمتلكه من ثروات)، مؤكداً أن (القوات العراقية المشتركة هي فقط من ستدخل الموصل فضلاً عن المتطوعين من أبناء المدينة لتحريرها من إرهابيي داعش مع إمكانية دعم تلك القوات بمجاهدي الحشد الشعبي ). وأوضح الفياض أن (الحشد الشعبي، بحسب الأمر الديواني ، سيكون قوة عسكرية تشبه قوة مكافحة الإرهاب)، مضيفاً (انه يعمل تحت أمرة قيادة العمليات المشتركة ويعّد القوة الأولى في دحر داعش الإرهابي). وفي انقرة، قال إردوغان إن تركيا تعتزم تعزيز قواتها المنتشرة في بلدة سيلوبي الواقعة على الحدود مع العراق وإنه سيكون لها (رد مختلف) إذا أشاعت الفصائل المسلحة الخوف في تلعفر .واستدرك إردوغان في لقاء مع صحفيين خلال حفل اقيم لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية في أنقرة امس إن (المعلومات التي تلقيت لم تؤكد مثل هذا التحرك).ولم يتحدث اردوغان عن تفاصيل كما لم يتطرق الى الأعداد المتعلقة بالتعزيزات أو كيف سيكون الرد المختلف. في شأن متصل، صوّت البرلمان الأوربي على قرار خاص بالعراق يدعم القوات العسكرية وقوات الحشد الشعبي خلال تنفيذها العمليات العسكرية لتحرير الموصل. وطالب القرار، الذي نصَ صراحة على دور الحشد الشعبي، دول جوار العراق بـ(احترام وحدة الأراضي العراقية وسيادة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية)، كما طالبها بـ(لزوم استحصال موافقة حكومة العراق بشأن أي إجراء عسكري في الأراضي العراقية)، في اشارة واضحة للتدخل التركي في العراق. واتهم المتحدث العسكري باسم حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي القوات الأمريكية بمحاولة عرقلة العمليات العسكرية في المحور الغربي من عمليات تحرير نينوى.وقال في تصريح امس إن (القوات الأمريكية تحاول عرقلة سير العمليات العسكرية في المحور الغربي من خلال بث ترددات خاصة للتشويش على منظومة اتصالاتنا)، من دون الادلاء بتفاصيل.الى ذلك، ابدى رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان اقليم كردستان آيدن معروف خشيته من تنفيذ الحشد الشعبي عملية تحرير تلعفر. وقال في تصريح (لدينا مخاوف من قيام قوات الحشد الشعبي بعملية تحرير تلعفر، ونحن نرفض أن يسهم الحشد الشعبي في عمليات تسبب حرباً طائفية في المدينة)، مضيفاً ان (أهالي تلعفر لديهم مخاوف من الحشد كما لديهم أيضا معاناة من ممارسات تنظيم داعش).ودعا معروف تركيا والتحالف الدولي الى (الحفاظ على أرواح المدنيين التركمان من ظلم بعض المسلحين ومحاولات اجراء تغيير ديموغرافي في تلعفر تطال نحو 60 ألف مدني موجودين في القضاء)، على حد قوله، لافتاً الى ان (تلعفر مركز مهم ويجب التعامل مع عملية تحريره بجدية). من جهة اخرى، جددت القنصلية الأمريكية في إسطنبول تحذيرها لمواطنيها من (تزايد التهديدات من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء تركيا)، مطالبة أفراد عائلات موظفيها بمغادرة البلاد.واكدت القنصلية في بيان (ضرورة مغادرة أفراد أسر العاملين بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول)، ولم يشمل التحذير الدبلوماسيين أنفسهم.وحذر البيان الأمريكيين من السفر إلى جنوب شرقي تركيا، خوفا من (مجموعات متطرفة) تسعى إلى استهداف مواطنين أمريكيين، وسط توتر يشهده الجنوب الشرقي من تركيا بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني.وهذا هو التحذير الثاني من نوعه الذي تعممه القنصلية على مواطنيها في تركيا في غضون أسبوع واحد.