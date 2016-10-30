– October 30, 2016

العبادي يبحث مع وزير البترول المصري فتح آفاق

جديدة في مجالات النفط والغاز

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا تعزيز التعاون بين البلدين لفتح افاق جديدة في مجالات الصناعة والنفط والغاز . وقال بيان امس ان (العبادي بحث مع ملة تعزيز التعاون بين البلدين في الصناعة والنفط والغاز وتكوين شراكة عراقية مصرية من خلال فتح افاق جديدة للعمل بين شركات البلدين). واكد العبادي (اهمية التكامل والتعاون مع مصر ودول المنطقة من اجل مصلحة الشعبين )، موضحا ان (افاق التعاون والمشاريع الاستراتيجية ستزداد بين البلدين تزامنا مع الانتصارات التي يحققها العراقيون على الارهاب الذي اوشكنا على تحقيق النصر النهائي عليه عسكريا مما يتيح فرصا ومساحات كبرى للعمل المشترك). من جانبه اكد الملا (رغبة بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والنفط والغاز والقطاعات الاخرى). وكان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم قد بحث مع الملا آفاق التعاون في مجال الطاقة والمشاريع الإستراتيجية . وقال بيان امس أن (الحكيم أستقبل الملا وبحثا آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمشاريع الإستراتيجية والإمكانات الفنية لدى الجانب المصري في مجالات الحفر ومد شبكات الغاز والأنابيب وتدريب العاملين في القطاع النفطي في العراق). واكد الحكيم (أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين فى قطاع النفط وتنفيذها على أرض الواقع وتوسيع مشاركة الشركات النفطية المصرية فى العقود الاستثمارية وخصوصا ما يتعلق بتطوير البنى التحتية وقطاع التصفية والغاز) مبينا (أهمية الدور المصري في تهدئة المنطقة فلطالما كانت مصر الاخت الكبرى للجميع) داعيا الى (تعاون اكبر مع مصر في مجال الطاقة والمجال العسكري والخدماتي وخبرات ادارة المياه) مشددا على (أهمية التكامل وتبادل الخبرات وتنسيق رؤى الحل السياسي في المنطقة) . من جانب اخر اكدت منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك إن المنتجين خارج المنظمة رفضوا التعهد بتجميد مستويات إنتاج النفط الخام . وقال تقرير امس ان (المنظمة اصدرت بيانا عقب اجتماع عقد في فيينا للتشاور بين أعضاء أوبك ومنتجين خارجها من أجل التشاور اتفقوا على عقد لقاء قبل الاجتماع الدولي لمنظمة أوبك في 30 من تشرين الثاني المقبل).