– October 30, 2016

جيش العسرة يهرب إلى الرقة وقيادات داعش تحرق مقارها

القطعات المتجحفلة تستعيد 15 قرية وتواصل التقدم

بغداد- محمد الصالحي

تمكنت القطعات الامنية المشتركة من تحرير قرى ستراتيجية في محاور القتال الجنوبية والغربية من عمليات تحرير نينوى , فيما تستمر قوات الحشد الشعبي بالتوغل السريع في القاطع الغربي من جهة منطقتي البعاج وتلعفر تمهيدا لتلاحم قطعات المحاور الجنوبي والغربي والشرقي على اطراف الموصل وتطويق المدينة بالكامل.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير قرية علي رش ضمن المحور الجنوبي الشرقي لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها).وأضاف أن (عناصر داعش تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والمعدات).وذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت في تصريح امس ان (قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع شرعت بعمليات تمشيط منطقة الشورة وتطهيرها من الالغام والمتفجرات).وذكر مصدر امس ان (الشرطة الاتحادية تمكنت من العثور على شبكة انفاق لتنظيم داعش وسط ناحية الشورة التي حررتها).مبينا أن (الشبكة مرتبطة بناحية حمام العليل جنوب الموصل).وأضاف أنه (تم العثور على مواد غذائية وطبية كان يستخدمها داعش اثناء تحركاته ).لافنا إلى أن (الجهد الهندسي يعمل حاليا على رفع العبوات والالغام من ناحية الشورة). وافاد اعلام الحشد في بيان تلقته (الزمان) امس بان ( قوات الحشد تمكنت من الدخول الى قرية المستنطق الثانية فيما هي تحاصر الان قرية مشيرفة جنوب غرب الموصل).وتابع ان (القوات تقدمت باتجاه منطقة زعيزيعة فيما هربت عصابات داعش بشكل جماعي الى منطقة اجياع).وتابع ان (قوات الحشد الشعبي تمكنت من الدخول الى منطقتي الجرن وتلاحق عناصر داعش داخلهما).وقالت استخبارات الحشد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قيادات داعش العسكرية أصدرت امرا بانسحاب عناصرها من منطقة قرقرة وحرق مقراتهم قبل المغادرة).وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد تمكنت من تحرير 15 قرية هي الهرم – المستنطق – البوحمد – الفارسية – عين البيضة – الصجمة – الدحلة – سن الذبان – تل طيبة – الحمزة – ابو العرايس – زويرج – الشيê – المربندية – نداس).وتابع أن (قوات الحشد فجرت ما يقارب 20 سيارة مفخخة خلال تقدمها لتحرير القرى في المحور الغربي من عمليات تحرير الموصل). مبينةً أن (الجهد الهندسي سيطر على سيارات مفخخة واخرى مخصصة لنقل افراد داعش داخل القرى المحررة).وتابع البيان أن (القوات انطلقت بالعملية العسكرية بمشاركة الاف المقاتلين بينهم 3 الف مقاتل من ابناء تلعفر انطلاقا من منطقة سن الذبان بثلاث محاور وتقدمت باتجاه غرب المدينة). وقال مصدر امس ان (داعش عمد إلى إخفاء عجلاته في المنازل ودفن آليات عسكرية وسط مدينة الموصل خوفاً من استهدافها من قبل طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي). وأضاف أن (عدداً كبيراً من قادة جيش العسرة هربوا بسيارات مدنية من مدينة الموصل الى مدينة الرقة السورية لضمان عدم استهدافها من قبل طيران القوة الجوية والتحالف الدولي). وقال مصدر امس ان ( التنظيم اجبر 120 طفلا لا تتجاوز اعمارهم 12 عاما على التطوع للانتحار وسط مدينة الموصل).واضاف أن (ذلك جاء بسبب تقرب القطعات العسكرية من تخوم مدينة الموصل لتحريرها من سيطرة التنظيم ). الى ذلك اكد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي ان الشرطة المحلية هي التي ستمسك الارض بعد تحرير مدينة الموصل.ودعا الكيكي في بيان تلقته (الزمان) امس رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى (زيارة المناطق المحررة للاطلاع على الواقع الميداني ومساندة الجهد الخدمي والانساني واطلاق مستحقات نينوى من الموازنة أو اطلاق مبلغ طارئ لهذه المناطق من اجل اعادة الحياة إليها).واضاف البيان ان الكيكيي (وجه إدارة قضاء الحمدانية وناحية برطلة بـتطبيق خطط حكومة نينوى المحلية ليتم إعادة النازحين اليها وتثبيت دعائم الاستقرار من خلال الجهد الخدمي لهذه المناطق). لافتا إلى أنه (ستتم محاسبة المقصرين بخلاف تلك التوجيهات). وتابع انه (ستبذل كافة الجهود لتأهيل البنى التحتية ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات في المناطق المحررة تمهيدا لعودة النازحين اليها).مؤكدا ان (الشرطة المحلية هي التي ستمسك الارض بعد تحرير الموصل). مؤكداً أن (حكومة نينوى المحلية ستدعم جهاز الشرطة بكل الوسائل المتاحة لفرض سلطة القانون). وفي الانبار قال قائممقام قضاء عنه سعد عواد في تصريح امس ان ( نحو 7000 مدني غالبيتهم نساء وأطفال محاصرون في مدينة عنه من تنظيم داعش).وأضاف ان (التنظيم يمنعهم من الخروج من المدينة ويستخدمهم دروعا بشرية).وذكر ضابط استخبارات الحشد الشعبي لواء الصمود في قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف تجمعا لعناصر داعش بقضاء عنه أدى الى مقتل المدعو شيبان العاني امير ولاية الفرات والذراع الايمن لأبي انس الشامي وعدد من مرافقيه بينهم من جنسيات اجنبية).

واضاف أن (الشامي هو الرجل الثاني بعد زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي وهو المسؤول المباشر عن عمليات اعداد المقاتلين وزجهم في الهجمات على القطعات العسكرية المتمركزة في مناطق غربي الانبار).وتابع الجغيفي أن (القصف ادى ايضا الى مقتل عدد من قيادات وعناصر التنظيم لم يتسنَ معرفة اسمائهم كون المنطقة المستهدفة خاضعة لسيطرة عناصر داعش فضلا عن تدمير معدات واليات حربية تابعة للتنظيم).