– October 30, 2016

الإمارات: النائب دخل بصفته مواطناً سويدياً

الخارجية تعتذز عن توكيل محامٍ كون قضية الطائي شخصية

البصرة – الزمان

قال نائب عن محافظة البصرة عامر الفائز أن وزارة الخارجية لم تتكفل بنفقات توكيل محام للدفاع عن النائب محمد الطائي الموقوف في دولة الامارات لأن احتجازه كان جراء قضية شخصية، فيما اعلنت السلطات الاماراتية ان الطائي دخل الى البلاد بجواز سفر سويدي وبصفته مواطناً سويدياً من دون اية صفة رسمية عراقية.

وقال الفائز في تصريح إن(القنصل العراقي زار الطائي اكثر من مرة، وتم الاتفاق على توكيل محام على حساب الأخير، ولم تتكفل الخارجية بمصاريف الدفاع لأنها قضية شخصية)، مشيراً الى أن (السفارة العراقية في الامارات تتابع قضية النائب). ولفت الفائز الى (إصدار القضاء الإماراتي امراً بايقاف الطائي سبعة ايام على ذمة التحقيق). وكانت زوجة الطائي قد اكدت اول امس استمرار احتجاز زوجها في دبي منذ خمسة ايام ، مناشدة الرئاسات الثلاث وجبهة الاصلاح الوقوف مع زوجها لعدم تحرك الخارجية العراقية .واوضح مصدر مطلع في وقت سابق، ان الطائي وصل الى مطار دبي بجواز سفر سويدي وبعد اجتيازه اجراءات دخول الامارات اوقفته سلطات المطار واودعته في دوائر امن دبي لإقامة مواطن اماراتي دعوى قضائية ضده يطالبه فيها بدفع مبلغ 15 مليون درهم اماراتي وفق صك محرر من الطائي غير مغطى برصيد مالي.وتابع المصدر ان السفارة العراقية في ابو ظبي والقنصلية العامة في دبي اتصلتا مع الجهات المعنية في الامارات لكون الطائي نائباً في البرلمان العراقي ويحمل جواز سفر دبلوماسياً، الا ان الجهات الاماراتية ردت ان(الموما اليه دخل الامارات بجواز سفر سويدي ولايحمل اي صفة رسمية وبوصفه مواطناً سويدياً)، الامر الذي دفع الطائي الى توكيل محام للدفاع عنه مقابل مبلغ 150 الف دولار امريكي بهدف اطلاق سراحه ريثما يقوم بتسديد المبلغ المطلوب دفعه للمواطن الاماراتي عداً و نقداً. على صعيد متصل، تظاهر عدد من المواطنين قرب مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة امس مطالبين الحكومة العراقية ومجلس النواب بالتدخل لإطلاق سراح الطائي.وقال أحد المتظاهرين أن (الطائي لم يرتكب ذنباً، وانما يواجه دعوى كيدية، ولا نعرف بدقة أسباب اعتقاله).وقال متظاهر آخر إن(الطائي اعتقل بسبب تحريره شيكا بلا رصيد بعد قيام عصابة متنفذة بإختطاف ابنه في ظروف غامضة ) ، مضيفاً أن (الطائي سافر الى الامارات ليقدم شكوى ضد العصابة، ولم يذهب ليسلم نفسه أو يعرضها الى الاعتقال).