– October 30, 2016

العدل يفرج عن 268 نزيلاً

مذكرة تعاون مع إيران في مكافحة الجريمة وتهريب الأموال

بغداد ـ قصي منذر

وقّعت السلطة القضائية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الايرانية تتضمن التعاون في مجالات مكافحة الارهاب وتهريب الاموال.وقال رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود في مؤتمر صحفي مشترك على هامش الاجتماع المنعقد في مقر السلطة القضائية الاتحادية ببغداد امس ان (المذكرة تخص ملفات قضائية تهم الجانبين العراقي والإيراني وهي امتداد لاتفاقيات سبق أن تم توقيعها في العام 2012).وتابع المحمود أن (ابرز بنود المذكرة تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتهريب الأموال والسلاح والجريمة المنظمة والجرائم التي تهز امن البلد بصورة عامة وتأمين حقوق الانسان وحقوق الضحايا وتطوير قدرات القضاة والادعاء العام).واشاد النظير الايراني للمحمود صادق آملي لاريجاني خلال المؤتمر (بالقضاء العراقي ودوره في تحقيق سيادة القانون وباستقلاله).ملفتا إلى (ضرورة تعميق العلاقات القضائية بين البلدين بما يحقق مصلحتهما).وشارك عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي بالدورة الخاصة ببرنامج الامم المتحدة بمشروع تعزيز الحوكمة التشاركية المسؤولة في العراق.وافاد بيان لمكتب اعلام شوقي امس بان (شوقي انهى مشاركته في الدورة الخاصة ببرنامج الامم المتحدة بمشروع تعزيز الحوكمة التشاركية المسؤولة في العراق والتي استمرت ثلاثة ايام).واكد شوقي وفقا للبيان ان (الدورة كانت ضمن اختصاص اللجنة القانونية ومن اجل المساهمة بتطوير رسم الخطط الستراتيجية والاجراءات القياسية حول عمل اللجنة القانونية داخل مجلس النواب).وأعلنت وزارة العدل الافراج عن 268 نزيلاً خلال شهر أيلول الماضي.وقال مدير عام دائرة الاصلاح العراقية حسين العسكري بحسب بيان للوزارة امس ان (عدد النزلاء المفرج عنهم بلغ 268 نزيلا من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات,حيث بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو نزيلاً واحدا بينما بلغ عدد المطلق سراحهم بالافراج او بقرار تمييزي او انتهاء المحكومية 267 نزيلا).واضاف إن (الوزير حيدر الزاملي وجه بتقديم موقف شهري عن عدد النزلاء المفرج عنهم إلى وسائل الإعلام بهدف اطلاع الرأي العام عن استمرار الوزارة بآلية تسريع عمليات الإفراج عن النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية).واعلنت دائرة التسجيل العقاري التابع للوزارة عن الانتهاء من الخطوات الإدارية والإجراءات القانونية الخاصة بأجور الخدمة.وقالت مدير عام الدائرة فوزية عليوي في بيان للوزارة ان (الادارة انهت الخطوات الإدارية والإجراءات القانونية الخاصة بأجور الخدمة، والتي من شأنها ان تسهم في تحسين واقع دوائر التسجيل العقاري والدوائر العدلية الأخرى، بالاضافة الى تحسين الواقع الخدمي المقدم للمواطنين).وأوضحت ان (الدائرة تسعى وبالتنسيق مع الوزارة الى الإسراع في تنفيذ مشاريع أعمار دوائر التسجيل العقاري، كخطوة لمواجهة الازمة المالية التي تعانيها دوائر الدولة ومؤسساتها).