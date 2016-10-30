– October 30, 2016

الموصل بين نارين – كريم حمود السلطاني

كل ماحدث من صراع في الجوانب السياسية والمحلية على الارض هو بمثابة تحصيل حاصل لما ارادته بعض القوى ان يكون. والكل يفهم ماهية المصلحة التي تبتغيها تلك الاطراف.وبعدما وجدت الارضية الصالحة والمناخ الملائم بدات في زرع بذور الفتنة والانشقاق هنا. او هناك وما نراه هو نتاج تلك الاعمال والافكار التي لازالت تريد ان تحقق اكثر من هذا.وما معركة تحرير الموصل الا واحدة والاكثر اهمية من غيرها في مصير البلد وهذا يعني نهاية النهاية لامور كثيرة والقضاء على افكار ومخططات شتى.وكذلك انهاء لما كانوا يزعمون .هناك قوى لاتريد ان نكون بخير ويعم الامن والامان واول هذه القوى هي امريكا من بقف معها ويضمر الشر للعرب وللعراق خصوصا.فهذه القوى تلعب على حبال كثيرة تريد ان تحقق ماتصبو اليه على حساب امن الشعوب.لايروق لها ان يتنفس العراق الصعداء ويلتئم شمل شعبه .لذلك فهي تراوغ كثيرا وتتباطأ كثيرا.وتغض النظر عن الكثير من الافعال من الجانب المعادي للعراق ولما يسمى داعش وغيرها وما يحدث الان هو على غرار ذلك فهي متباينة في مواقفها ونظراتها وحتى خططها لا تريد ان يكون لابناء البلد موقف ازاء ذلك ولا ان تشارك بعض القوى العراقية في التحرير لانها تريد ان تعمل على شاكلتها كذلك هناك بعض القوى تسعى لزعزعة الامن وعدم تحقيق نصر في الموصل لذلك نراها تثير بعض الامور وتقوم ببعض الافعال من اجل ان تضعف قوى الامن الداخلي والتقدم في مسيرة النصر النهائي وحتى البعض من القوى والاحزاب المحلية لاتريد الخير للبلد وما تفعله هو شيء له ابعاده واهدافه ولكن العراق برغم كل مابه سيبقى العراق الواحد الموحد بارضه وشعبه.