– October 30, 2016

دول ما بعد الحروب – علي حسون لعيبي

الحرب في المنظورالمادي دائما خاسرة..وفي علم السياسية القائد او الحاكم الذي يزج بلاده في اي حرب..فاشل..طبعا عدا

حروب التحرير والدفاع عن النفس..في الحروب تموت الناس وتشتت حياتهم المجتمعية..في الاقتصاد والثقافة..وللحرب أيضا نتاجات نفسية خطيرة تصل بعض الأحيان إلى سلوك مجتمعي عدواني… الكثير من المدخلات الضارة…هناك دول اعتبرت الحرب ناقوس خطر يجب أن تتجاوزه وتبتعد عنه..وبدأت في البناء والأعمار والاقتصاد ..وتعمير وإحياء النفس الإنسانية..وأوربا خير مثال..وفي آسيا اليابان ودول النمور الاسيوية. .تلك دول جعلت من مأساة الحرب دافعا للنهوض..لا أعرف لما كل الحروب في المنطقة العربية بالتحديد تدميرية. .وبلا حدود .وخاصة تلك التي تدخل في مسميات الصراع الاثني..والتي هي الأخطر ..لأنها تهدد كيانات الدول بالتفكك والانهيار..وما يحدث ..في العراق وسوريا وليبيا ..بشكل خاص يثير عدة أسئلة بغض النظر عن طبيعية الأنظمة ونوعيتها ..ومسببات وأدوات الحرب ..لكن بمقارنة بسيطة ..بوضع الدول كدول محورية..وعيش الإنسان فيها قبل وبعد دخولها الحروب..بلا نقاش ..فرق شائع ..بين الاستقرار النسبي ..والانهيار شبه الكامل في البنى التحتية لمقوماتها كدول… أين تأثيرهم كدول رائدة في السياسية الدولية ..طبعا اي محلل بسيط جدا ..سيصل إلى حقيقة واحدة ..أن ما حصل وستحصل في تلك البلدان ممنهج ..وفيه لعبة سياسية دولية ..يعرفها القاصي والداني..والأدهى والأخطر ..أن أدوات سقوط كياناتها ..بالدرجة الأولى أهلها..او بلغة أخرى من تحركهم لعبة السياسة الدولية..وتغذيهم بمزيد من عوامل وأسباب التناحر..حتى الوصول إلى اللاحل او كانتونات متفرقة هنا وهناك..والأحداث تثبت ذلك ..وربما الاسوأ القادم أكثر دموية…لأنها حروب صنعت بحرفية سياسية ..لها أهداف وغابات..وقد توضحت وأصبحت علنية..بلا خجل او خوف او تردد من الإعلان عنها..والسؤال الآن الذي يجب أن تنتبه عليه شعوب المنطقة ..ثم ماذا بعد..هل يستمر مسلسل الانحدار..وينتهي كل شي..ام هناك وعي وطني يراعي المصالح العليا لتلك الدول وينهي تلك الحروب العبثية ..وتبدأ من جديد..لأن أرقام ما حدث من هدر مخيفة جدا..في النفس .. والبنيان..