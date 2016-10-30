– October 30, 2016

أرضنا ذهب ونحن نتسول – مطر طارق

العراق وما ادراك مالعراق ثرواته المخفية تعادل اضعاف واضعاف ثروته الظاهرة وماعدا مخزونه النفطي والفوسفات والمعادن والسياحة الدينية والترفيهية ونهري دجلة والفرات وروافدهما وسدودهما واهواره التي تعد من ضمن التراث العالمي هذا كله واكثر بكثير وماعدا ما يخفيه وليس هذا وحسب ليس هناك شيء في ارض العراق اذ اردت ان تسخرها لانتاج شئ لانتجته من رماله التي تنتج منها الزجاج وافخر (الطابوق) والحجر ومواد البيناء خيراته التي لا تعد ولا تحصى وكل هذا شعبه قد تجاوز الفقراء فيه نسبة 30 وفق احصائيات رسمية اممية ومحلية وعالمية.اصبح المتسولين في كل شارع وكل تقاطع وفي كل سوق يوجد منهم العشرات اطفال وشيوخ ونساء وحتى الشباب وفيه الكثير من عاطلي عن العمل الذين لا يعثرون على فرص عمل حتى لو تكفيهم عيش الكفاف ،على مر العصور يعاني العراقيون ما يعانوه وكل ما مر وقت حتى زادت معاناتهم اضعاف يناضلون من اجل البقاء ويبحثون عن الحياة وسط الدمار يزرعون الحب ويجنون الحرب دفعوا ومازالو يدفعون ثمن افعال لم يقترفوها حكوماتهم المتعاقبة لا تبحث الا على مصالحها الشخصية والفردية ،لا رواتب تقاعدية للعجزة ولا خدمات صحية ولا مستشفيات غلاء في المعيشة يزداد كل يوم وعملتهم في تضخم دائم واذ ما اصيب احدهم بأبسط الامراض حتى يدفع ماعنده للعلاج هذا ان عالجوه اصبح الاطباء في العراق منظمة مافيات فالكثير منهم يبتزون المواطن الفقير ولو استلزم الامر لسلبو منه حياته وليس هناك من يدافع عنه لا حكومات ولا نقابات ولا حتى منظمات المعنية بحقوق الانسان وهل في العراق يعتبر الانسان انساناً ان كان نسبة كبيرة يلتحفون الارصفة بلا مأوى والبعض الاخر يسكنون المقابر والجزء الاكبر منهم نازحون يسكنون المخيمات التي لا تصلح للسكن اصلا لا تتوفر فيها اي من الخدمات الاولية من مستوصفات او ماء وكهرباء واي كهرباء يتكلم عنها في العراق ومن يراها في فصل الصيف التي قد تصل درجات الحرارة فيه الى اكثر من 55 درجة مئوية وعود كاذبة واصلاحات وهمية والشعب الفقير يدفع ثمن ذلك فهم لا حولة ولا قوة لديهم غير ان يوكلوا امرهم الى خالقهم عسى ان ينقذهم من دمار الحروب والمافيات .