– October 30, 2016

سرقة حمامة ومليون دولار والعقوبة متفاوتة – ثامر مراد

السرقة هي سرقة مهما كانت صغيرة أم كبيرة..والسارق يعد سارقاً طبقاً لكل القوانين ألأسلامية والمدنية والقضائية وكل ألأعراف المتفق عليها ضمن منظومة الحياة ألأجتماعية. طالعنا خبراً في جريدة الزمان ليوم 23- 10- 2016م أن هيئة النزاهة والمحاكم العراقية أصدرت أمراً بالسجن على كل من مدير المصرف العراقي التجاري ألأسبق – ح.ع.ع – الذي كان يحتل منصب المدير العام للمصرف المذكور أعلاه والمتهم – م.ب.ض- الذي يحتل منصب مديراً لفرع المصرف في الحارثية وذلك لأستغلال منصبهما في سرقة مبلغ كبير عن طريق التلاعب في المال العام وإستغلال المركز المهم لتسهيل عملية السرقة والتلاعب بالمال العام- ومن يريد ألأطلاع على تفاصيل الموضوع يذهب الى العدد المذكور من جريدة الزمان الصادرة في اليوم المذكور أعلاه. موضوعي هنا ليس شرح عملية السرقة وكيفية الوصول الى ذلك المبلغ بسهولة وبالتالي هروب المتهمين وعدم حضورهما للمحكمة للدفاع عن أنفسهما. الفكرة التي إعترتني وأنا أطالع الخبر بحزن شديد جداً على هذا التدني في أخلاق ممارسة المهنة بطريقة مهنية مخلصة صادقة من أجل خدمة المجتمع بصورة عامة. السرقة في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية أصبحت مسألة لاتجلب النظر لأننا نسمع كل يوم عشرات الحكايات عن هذا وذاك وهم يمارسون عمليات السرقة في وضح النهار. الغريب في ألأمر أن المحكمة لم تصدر عقوبة إلا سبع سنوات تجاه عملية خطرة تدخل في تخريب وتدمير المال العام. لو كنت قاضيا لحكمت على كل واحد منهما بأكثر من عشرين عاماً وأنشر ذلك في كل وسائل ألأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وأشرح كل التفاصيل للرأي العام كي يكون على إطلاع مباشر وتكون عبرة لمن إعتبر كما يقولون. تذكرت العقوبة التي أصدرها أحد القضاة في العام الماضي على شاب أو طفل لاأعرف التفاصيل بالسجن 30 عاماً لسرقتهِ حمامة واحدة . أنا لاأعرف كيف يسير القضاء وعلى أي دليل يستند من أجل إصدار الحكم. سرقة حمامة واحدة تجعل سارق من هذا البلد يواجه حكما قدرهُ ثلاثون سنة وشخص آخر يشغل مركز مهم ويساهم في تدمير المال العام ويحكم بسبع سنوات أنا لاأعرف كيف يحدث هذا؟ أتمنى من القضاء العراقي الشريف أن يلاحق كل الجُناة الذين يساهمون في تدمير المال العام مهما كانت مراكزهم الوظيفية وعندها سنجد أن العراق يتعافى من كافة ألأمراض البشعة التي تنخر في جسده . هل سيحدث هذا يوماً في العراق ونشاهد كل المسؤولين الذين سرقوا ديناراً واحداً من مال الشعب يقبعون خلف القضبان أم أن هذا مجرد وهم وحلم وسراب في مهب الريح.