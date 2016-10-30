– October 30, 2016

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الطب اللا بشري – فيصل العايش

ظلت جارتنا تبكي وتولول لان نتيجة ابنها الدراسية حسب توزيع المعدل في البكالوريا يؤهله للدخول الى كلية الطب البيطري.(ابني يصبح طبيباً للحيوانات) هكذا قالت بسخرية لاذعة ومرة، وابنها المسكين واجف لا حول ولا قوة مع سلطة الام وجبروتها ورغبتها في ان يحوّل دراسته الى كلية اخرى غير هذه الكلية، ولقد حاولت معها جاهداً ان اشرح لها ان هناك طباً بشرياً وطباً حيوانياً، يسمى بالطب البيطري وكانت العرب قديماً تسمي الطبيب البشري بالحكيم، والطبيب الذي يتخصص بامراض وعلل الحيوانات بالبيطار، دون جدوى. ولقد اتعبت نفسي كثيراً مع زوجها في ان نعلل لها اهمية علوم الطب الحيواني من الدجاج الى النعاج الى البقر دون جدوى، وظلت متمسكة برأيها واجبرت ابنها على تغيير قبوله الى مرتبة أدنى فذهب الى كلية علمية اخرى.اني ارى ان الطب البيطري من الاهمية الكبرى بمكان، فهو مسؤول عن تأمين القوت اليومي للمواطن، وانظروا الى هذه المليارات من البشر شرق الارض وغربها وشمالها وجنوبها كم تستهلك في اليوم الواحد من الدجاج المسكين الذي يذبح منه يومياً بكل مايرافق ذلك فمختبرات الاعلاف واللقاحات وعلاج الامراض التي قد تصيبها مما يكون عنه المسؤولون من الاطباء البيطريين الذين لو لا هم لما اكل الناس دجاجاً من اللحوم البيض ولا خرافاً من اللحوم الحمراء ولما تمتع الناس بالاجبان والالبان والحليب، ولا بالسمك المسكوف وتكبير الاصبعيات السمكية في احواض التربية الخاصة بها، فضلاً عن تصغير الامراض التي قد تصيب هذه الحيوانات والهلاكات التي تحصل فيها وتوفير سبل العيس الرغيد للخروف والبقرة والدجاجة!!

ان الرأي الاجتماعي الذين قد يسود احياناً ضد مهنة محددة، هو رأي سلبي، فلكل مهنة ابطالها ورجالها، والاطباء البيطريون من هؤلاء، ويكفي ان ترى الاف العيادات في المدن الاوربية التي تعنى بالقطط والكلاب وعلاجها من الامراض التي قد تصيبها او تلقيحها بلقاحات خاصة بها في مواسم واعمار معينة.ان مواصفات الجسد الحيواني تماماً مثل مواصفات الجسد البشري، عقل ورئات وقلب واعصاب وعضلات ومعدة واجهزة للبول والتناسل والرؤية والسمع، ولا تختلف الا في كونها حيوانات ونحن بشر نعتاش عليها ونتغذى بها وننتفع من لحومها وجلودها واصوافها، وكل ذلك بفعل اطباء مختصصين يدرسون في كليات الطب البيطري سبل الحفاظ على الثروة الحيوانية من اجل نعيم البشر .