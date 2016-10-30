– October 30, 2016

مار الياس .. العشاء الأول – شامل حمدالله

{ قصة واقعية بمعالجة صحفية خشية زعل البعض!

ليست تسميتها بالحرب اللبنانية، الا كبرياء عربي بعد دولي لفظائع لها تسميات وتوصيفات نحن وهم وانتم ايضا في نسيان لاطائل من بعثه من جديد. تجلس ميس ذات الاربعين عاما و ميار ومناضل بجواري لتبحر عيونهم وهم يتبادلون الحكي لحوادث مرت بهم بعد بدء النزاع الطائفي الوطني والديني والفرق العقائدي ضمن الديانة الواحدة وهم يعيدون انتاج الصورة الدموية المخيفة لما جرى عليهم وما سمعوه مما لا يمكن تكذيبه، كون الذي يحكوه سماعا ليس مخيفا ولا غير متوقع اذا قارنته بما رأوه. والد ميس الذي قضى قبل اعوام، اختطفته جماعة عام 1976، ليتقلى انواع الرعب لذاكرته وصنوف العذاب لجسده، ثم لتقطع منه اوصال ويوضع داخل كيس على المرفأ ثم لتتوسط زوجته اللبنانية المسيحية فيجري انقاذه باخر ثوان في الحياة او قبل الممات ثم لينام ثمانية شهور بمستشفى، اتصرته ميس″ ثمانية اشهر ليعيدوا تجميع جسده، لم يبق فصيل لم يجرب بأبي الضرب” تضحك وتعاكس بفكها الاسفل يسارا ثم تصمت. ميار التي تصحح بعض معلومات ميس تقول انهم لم يحصلوا على الجنسية لان عمها اراد سحب” المصريات” والغاء المعاملة التي لو تمت لكان الوضع غير الوضع، اين عمك الان؟

اجابتني: في الولايات المتحدة، سامحه الله، اخذ اجور معاملة التجنس وتركنا نضيع مع الزمن.

اما مناضل فقد كان يقضم الكعك ويبتسم بغرابة ليحكي عن ضيق الحياة وهو يحرك البطاقة الزرقاء التي لا تحتويها محفظة الجلد لحجمها الغريب على حد وصفه، يقول مع كل قضمه انه يعيش اليوم باليوم ولليوم، وان غدا مثل الامس وقبل عام، نحن لا مكان لنا لا بفلسطين لان عرب 48 لا سبيل عودة لهم، ولا طريق خروج سيمد لاجلهم.. كلامه ذكرني بمن نجى مع نوح عقب الطوفان، لقد نجوا لكنهم تضايعوا او ضاعو في تيه جميل مثل لبنان! في مخيم مار الياس لم يبق الا قلة مسيحية، فالمخيم هو مخيم انقاذ بعد مخيمات تعرضت للذبح والتنكيل و القصف، فالاديان عندما يقسو معتنقيها لاي سبب لا تعود سماوية بل جحيم في اسفل الارض، لقد تذكرت ميس كيف ان خالتها المسيحية اللبنانية فقدت ابنها المسيحي الفلسطيني قبل ان تجد رأسه مفصولا عن جسده بجنب رؤوس كثيرة متناثرة في المكان، مضيفة، ان اباها عندما اسنتجد بالعذراء للخلاص تلقى لكمة على فمه وبطنه، قلت لها لم؟

قالت عذراؤنا غير عذرائهم، هكذا كانوا يقولون، بل المسيح مسيحان، وكل شيء مختلف بنظرهم!

مارالياس اصغر المخيمات المسيحية تجمعا بالاصل و اكثرها شحة مسيحيين الان، لكن المسيحية لن تشفع لك مادمت فلسطينيا!

تلك اكثر الجمل صعوبة سمعتها وسكت انتظر توضيحا، استمر قضم الكعك بطعم اللوز، واستمر الشاي يزداد احمرارا وجمر الارغيلة وتصاعد الدخان الابيض مع تصاعد الحديث وغطس الذكريات…

جواز سفرهم ليس بشعار فلسطيني ولا يسافرون به على مايبدو الى ابعد من قبرص، ثم صححوا، حتى قبرص لا تقبل بنا، نحن غير مسموح لنا لا بالخروج ولا بزيارة مناطق السلطة الوطنية، المخيم تباع به البيوت لا بدوائر العقار بل باوراق عند ادارة المخيم، المستوصف دعاية والاحزاب اجتماعات، رواتبنا الشهرية اقل ثلاثة اضعاف عن رواتب نظرائنا، لكنهم ومع كل ذكرى و حاضر الم يضحكون ربما لان التعود على الالم يعطيك مناعة من الالم.

كان المخيم اشبه بصورة المخيمات بذهني، غير انه وبدل تجاور اقمشة الخيم البيضاء تجاورت كتل الطابوق مشكلة تعقيدا هندسيا يبعث على صلابة رعناء للبقاء والسكن!

الالم الذي يحكونه مع تناول الطعام لم يؤثر على مودرين الازياء و الاتيكيت غير المتكلف ولا انخفاض موجات الصوت التي ينطقون بها، لكنهم صرحاء بشكل جنائزي، نحن لا نرحم بعضنا هنا” قالتها ميس المسيحية وميار و مناضل المسلم، ميار وميس ابنتا عم، تعملان كما اي فلسطيني اخر عملا حرا بأجر منخفض و تعب مرتفع الاستمرار او مستمر الارتفاع وكذلك مناضل الذي يتغزل بساعة نوم اضافية قد لا يحصل عليها.

لم يكن لحديثي عن اوسلو ووداي عربة اي رد فعل عليهم، ولا حتى التمثيل الدبلوماسي حياتهم هي مارالياس والعمل، والماضي الغريب والحاضر ولا ادري ماهو المستقبل. امامي وفي تلك الثواني مرقت صورة العشاء الاخير الذي انتهى بالم المسيح، اما هؤلاء قكانوا صحبة العشاء الاول، الذي لا ادري اي طريق الام اطول سوف يمرون به.