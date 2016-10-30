– October 30, 2016

إطلالة

الست ومغرموها – حسين الجاف

كنت اشاهد فيلم كوكب الشرق.. بطولة فردوس عبد الحميد ومحمود ياســـين على احدى الفضائيات المصرية الشهيرة .. وفردوس عبد الحميد الممـــــــثلة المتزنة الراقية اقرب شكلا وجسماً وتقاطيع وجه وسمرة الى المطـــــــربة الاشهر في تاريخ الغناء العــــالمي.. التي يقول عنها الشاعر والصحفي الكبير المصري الراحل (كامل الشناوي) بأن صوتها هو المائدة التي يجلس حولها العرب مجتمعين دون خلافات تعصف بهم.

ويبدو ان الفلاحة الصغيرة ام كلثوم ابراهيم ابنة قرية طماي الزهايرة في محافظة السنبلاوين.. استطاعت بنفسها الراقي وبذكائها الاصيل وبحسن تصرفاتها كسب الكل والتمتع بمحبة الجميع..

ان ام كلثوم التي تحلق حولها مجموعة من كبار الشعراء والادباء والصحفيين والموسيقيين والملحنين .. استطاعت استثمار علاقاتها الاجتماعية بنجاح مطلق.. لتظهر صوتها بمنتهى الكمال والجمال في عيون الناس.. الذين احبوها ومنحوها كل هذا الاعجاب المنقطع النظير.. الذي يبدو انه سيبقى الى ازمان وعهود لا يعلم عددها عدد سنينها وايامها الا الله.

ان ام كلثوم الفلاحة الذكية والمطربة الشهيرة التي فرش لها الملوك والرؤساء السجاد الاحمر لتتخطى من فوقه متبخترة الى قمم الشهرة والمجد ما لم تتنكر ابداً لقريتها واهلها وناسها ونيلها ومشايخها ومغيها الذين كانت تخرج معهم وهي ترتدي ملابس الاولاد بصحبة ابيها الشيخ ابراهيم واخيها خالد للغناء في الافراح والمواليد هي ذاتها التي غنت على مسرح الاوليمبياد اشهر مسارح باريس ومن على ارقى مسارح لندن ظلت بسيطة متواضعة معروفة بحب مصر واهلها ولا تألو جهداً من اجل رفعة هذا البلد العظيم ولاشك ان جيشاً عرمرماً من كبار الادباء والصحفيين ورجال الفن والابداع ممن عاصروها وتعرفت اليهم وعملت معهم بصورة وبأخرى امثال علي امين ومصطفى امين وصلاح جاهين وكامل الشناوي ومرسي جميل عزيز واحمد رامي ود ابراهيم ناجي ومحمد حسنين هيكل ورياض السنباطي ومحمد القصبجي ومحمد الموجي وزكريا احمد وصالح جودة وعبد الوهاب محمد وبليخ حمدي وكمال الطويل والامير عبد الله الفيصل السعود وفي السنوات العشر الاخيرة من عمرها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

كل هذه القمم كل من موقعه وحسب الخدمة الفنية والاعلامية اول الموسيقية التي استطاعت تقديمها لها ان يسهم في اكتمال الصورة التي ظهرت بها ويظهر كل من تعامل معها سواء من الموسيقيين الذين وقعو في حبها نتيجة الحنان الذي كانت تبديه تجاههم واللطف الذي كانت يميز علاقتها بهم ومن بين هؤلاء الموسيقار محمود الشريف والشاعر احمد رامي والموسيقار محمد القصبجي وعازف الكمان الشهير احمد الحفناوي والشاعر الملحن طبيب الاسنان احمد سامي البخريدي والموسيقار رياض السنباطي.. وتكون نار الحب في نفوسهم الرقيقة مما انعكس بشكل واضح وصريح على الابداعات التي قدموها لبناء مجدها الغنائي وصرح كيانها الموسيقي واليوم لا تزال المطربة الاولى والمغنية الاولى والثروة الفنية الكبرى التي يفخر بها العرب وابناء الشرق لانها حقا كوكب الشرق.