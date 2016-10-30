– October 30, 2016

اليكم أيها المجرمون – خالد الخزرجي

من انتم ايها المجرمون؟ يامن ُتكفرون الناس حسب اهوائكم وكيفما برمجكم اسيادكم ؟

تلبسون عمائم الموت وتتسرون بها تخدعون بها الناس ..وتحت كل شعرة من لحاكم الف شيطان ..تقتلون تهجرون تشردون تسرقون تهدمون البيوت على رؤوس أهلها ..كل ذلك تفعلوه باسم الدين ..كل موبقات الارض تتصفون بها وعندما يحرككم الشيطان تفتكون بالابرياء ..

ملأتم الارض موت ورعب …عبوات و متفجرات ونار ..ايها الساقطون كم أمراة ترملت على ايديكم كم طفل فقد اباه بدون جريرة ارتكبها ؟؟

لو كان لكم ذرة من الشرف ..ما ارتميتم بحضن الاجنبي يسخركم لقتل ابناء شعبكم

لو كان لديكم ذرة من شرف ما خنتم بلدكم وشعبكم ..ايها اللقطاء ..سيأتي اليوم الذي يتقيء منكم من تسيرون خلفه ..سيتخلى عنكم لأنكم خونة نكرة ؟؟

أن الله ارحم منكم ومن اسيادكم فهو يغفر للكافر اذا تاب ..ويغفر للسارق اذا تاب

وهو أرحم بنا من امهاتنا ..فمن تكونوا انتـــم تجاه الخالق الغفور الرحيم ..

ايها المجرمون لأنتم اقذر من كل قاذورات الارض ..أجتمعت بكم كل صفات الشر

كيف تنامون ؟؟ كيف يغمض لكم جفن وقد مزقتم أشلاء الابرياء ..أي وسادة هذه التي تضعون رؤوسكم الخاوية عليها قريري العين ..وقد مزقتم اجساد شعبي بمفخخاتكم ؟؟

قتلة مجرمون ساقطون عملاء ..مأجورين ..؟؟ لم يسلم من أجرامكم أحد ..فقراء..

عمال ..فلاحين كسبه ..تلاميذ وطلاب ..؟؟هذه حقيقتكم ايها الذئاب الخنازير ..

اجرامكم لا يفـــرق بين رجــل وامراة ..بل لايفرق بين شيــخ وطفل رضيع .. ؟؟

المهم ان يرضى عنكم اسيادكم …انه يريد منكم قتل كل شيء حي في بلدي ..حقد وكراهية لم تعرفها البشريه منذ أن خلقها الله..

وبما ان كل حال سيزول ..فأنا أعدكم سيأتي اليوم الذي لم تسعكم الارض بما رحبت.

واخيرا أقول الرحمة كل الرحمة لمن سقط من أبناء شعبنا في مدينة الصدر وفي قضاء بلد والسماوة والفلوجة والرمادي ….وعاش العراق حرا أبيا بأرضه وماءه وسمائَه ..

والخزي والعار للمجرمين والقتلة والعملاء .