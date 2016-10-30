– October 30, 2016

البيشمركة قوة ونظام وانضباط – ايفان علي عثمان الزيباري

من يتابع سير المعارك التي تدور على مشارف الموصل وما قبلها من مـــــعارك دارت بين البيشمركة وتنظيم داعش الإرهابي في مناطق اخرى من سهل نينوى وسنجار وزمار والكوير سيلاحظ حجم قوة وانضباط ونظام القوات المسلحة الكردية فلقد اثبتت هذه المرحلة العسكرية التي تعيشها القــــوى المسلحة في العراق وكردستان والمنطقة بشــــكل عام إن قوات البيشمركة استطاعت وبجدارة من كسر اسطورة داعش التي لطالما كانت هاجسا للخوف والرعب للمواطنين والافراد ……

فمنذ اليوم الاول لانطلاق عمليات استعادة المناطق الكردستانية خاضت البيشمركة الكثير من المعارك الدامية مع داعش وكانت النتيجة دوما تصب لصالح حماة الامة الكردية وما هذا الا دليل واضح على وجود القوة والانضباط والنظام داخل المؤسسة العسكرية الكردية فلقد اثبتت التجارب السابقة إن الكرد خاضوا اقسى واصعب مراحل النضال والكــــفاح والصمود مع القوى والنظم التي حكمت المنطقة بدلــــيل إن البعث العـــــراقي الفاسد منـــــذ بدايات توليه السلطة في العراق حاول وبكافة الطرق والوسائل من الحاق الهزيمة بالشعب الكــــردي كانت النهايات تضيف المزيد من الهزائم والانكسارات للبعث الفاسد بينما يلقي النصر بظلاله اعالي جبال كردستان ……

فالتضحية والفداء كانت سمة الــــكرد منذ القـــدم والمجـــــازر التي ارتكــــبتها الة البعث الدموية ضد قرى ونواحي واقضية ومدن كردستان بمن فيهم المواطنين الابـــرياء لم تجعل البيشمركة تتراجع قيد انملة عن تأريخها النضالي المــــشرف بل تقدمت وواصلت الزحف الى إن توجت انتصاراتها بأنتفـــاضة الامة الكـــردية التي اطـــاحت بالبعث في كـــردستان ……

اليوم يتكرر ذات السيناريو لكن مع اختلاف الانظمة في الرسالة والتوجه والنهج فداعش ما هو الا امتداد للبعث والارهاب الذي بات يحاصر البشرية من كل الاتجاهات فكان النصيب الاكبر لهذا السيناريو من حصة العراق وكردستان فمنذ سقوط البعث العراقي عانى العراقيون من موجة الشر والقتل والارهاب في ذات الـــوقت كانت كردستان واجهة الإرهاب الاولى ولطالما كانت تعتبرها بوابة للدخول الى العمق السياسي والثقافي والفلسفي والاجتماعي والتأريخي لامة بأكملها تبدأ بالقتل وتنتهي بالتهجير لكن الامم المؤمنة بتراثها النضالي وبحقوقها المشروعة لا تهزم امام رياح سوداء حتى وان كانت عاتية ربمــــا تدفع الدم في صورة جبال لكـــــنها تبقى صامدة شامخة فالمبادىء هي من تصنع الامم وبدونها فليـــــس هنالك قيمة انـــــسانية ثــــورية لحروب ومـــعارك الحرية ……

لذا فالامة الكردية والمبادىء وجهان لعملة واحدة هكذا رسمت خارطتها وهكذا ناضلت وهكذا دفعت ثمن نضالها انهارا من الدماء فما يحدث الان على حدود كردستان ما هي الا تكملة لذات المسيرة المشرفة التي نهضت من جبال ارض الشمس والتي ناضلت فيها طلائع البيشمركة منذ ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي واليوم فأن هذه الطلائع تخرج من ذات البوابة حاملة معها ذات الروح القتالية والمبادىء الثورية في صورة قوات مسلحة مدربة على اعلى مستوى ومنظمة في تشكيلاتها ومنضبطة في تأدية المهمات والواجبات لهذا فأن قوات البيشمركة هي الاقوى والاكثر تكاملا عن غيرها من القوى في تصديها للارهاب لما تحمله من قيم ومبادىء عليا في دفاعها عن الأرض والشرف والحرية ……