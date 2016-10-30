– October 30, 2016

المحكمة الإتحادية والمشروع الجديد – طارق حرب

يوم 2016/10/29 اعلن رئيس البرلمان عن الاتجاه بسرعة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد واذا كان هذا القول يوافق احكام المادة (92/ثانيا) من الدستور التي اوجبت اصدار قانون المحكمة كذلك فان تشريع هذا القانون لا بد ان يكون لكي يحل محل قانون المحكمة الاتحادية الحالي رقم (20) لسنة 2005 الذي اصدره الدكتور اياد علاوي عندما كان رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة ويجمع الصفة التنفيذية والصفة التشريعية كما انه اي قانون المحكمة قد صدر طبقا لاحكام الدستور الانتقالي قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي كان مطبقا عند تشكيل المحكمة وعند صدور القانون رقم (30) لسنة 2005 وبما ان الدستور اصبح نافذا منذ 2005/10/15 في الاستفتاء الشعبي فانه لابد من صدور قانون جديد للمحكمة الاتحادية واذا كانت العبرة ليس بما يحتويه هذا القانون من قواعد واحكام ومبادئ كعمل المحكمة واختصاصها وقراراتها وطريقة التصويت وهيئاتها التي يجب ان تكون موافقة للمواد (92 و93 و94) من الدستور خاصة واحكام الدستور الاخرى بشكل عام وحيث ان القانون الجديد قد تمت قراءته واصبح جاهزا للتصويت عليه فانه لا بد من ملاحظة ان لا يتضمن القانون الجديد بما يفرق في هيئة المحكمة الاتحادية الحالية والتي اتسمت بالاستقلالية والخبرة والكفاءة لا سيما وان تعيين هذه الهيئة تم منذ تشكيل المحكمة بداية سنة 2005 وعندما كان معالي علاوي رئيسا للوزراء لذلك فان الهيئة الحالية لم تدنسها المحاصصة السياسية الحزبية التي نخرت جسم الدولة بعد ذلك التاريخ لا سيما وانه حتى الدكتور علاوي لم يعين من ينتسب الى حزبه وحركته حركة الوفاق في هيئة المحكمة وانما كانت هيئة المحكمة انموذجا للاستقلالية خاصة وان التعيين جرى في زمن كانت المحاصصة الحزبية والسياسية خجلى وعلى استحياء خلافا للمرحلة التي تلت ذلك حيث عملت المحاصصة السياسية والحزبية عملها المشاهد والمعروف لذلك فان اخشى ما نخشاه هو ارتداء هيئة المحكمة لجلباب السياسة والمحاصصة عندما يتم تعيين هيئة جديدة بدلا من الهيئة الموجودة حاليا لا سيما وان الاحزاب السياسية قد هيئت مرشحيها للتعيين في هذه المحكمة حال صدور القانون الجديد ولاجل الوقوف امام الطغيان المحاصصي فاننا نقترح ابقاء الهيئة الحالية للمحكمة ولحين الوفاة اطال الله بعمرهم اي عدم الغاء الحكم الوارد في القانون (30) لسنة 2005 والذي اعتبر هيئة المحكمة معينة طيلة الحياة وهذا الحكم اي كون هيئة المحكمة العليا والدستورية يكون طوال العمر اخذت به اغلب الانظمة الدستورية والقانونية في العالم والانموذج في ذلك المحكمة العليا الامريكية (supreme court) والذي قرر ان هيئة المحكمة تستمر طيلة الحياة .