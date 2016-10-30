– October 30, 2016

الحياة ظاهرة موسمية والعقائد مواسم – حسن العلوي

اعطيت الحياة اكثر مما تستحق وهي بدورها اعطت نفسها لاخرين قد لايستحقون الحياة.

هذا تعامل طبيعي ما دامت الحياة قائمة من وجهة نظرنا على منطق الاحتمالات ولانها ايضا كما نرى اي الحياة ظاهرة موسمية مثل الامطار والرياح والفواكه الموسمية.

ان احتمالات الحياة تبدأ من لحظة لقاء النطفتين في رحم الام فقد يتشكل منهما كائن بشري وقد لايتشكل , وقد يكون الجنين ذكرا او انثى , قد يعيش اشهرا اويستكمل شهوره في الرحم فيموت عند الولادة , كأن الحياة موسم يمضيه حتى داخل الرحم فاذا خرج منه فالسنوات الممتدة امامه ليست له دائما وانما لمجموعة البشر والفرد قد يأخذ نصيبه منها , فيرحل في عامه الاول وقد يعيش الى اخر الموسم حتى مشارف السنة العشرين بعد المئة وما بين الرقمين هناك مئة وعشرون احتمالا فالناس تحيا عاما او عشرا او عشرين او اربعين ولكل سنة حصتها من البشر وليس لكل بشر حصته من السنين.

موسمية الحياة التي تسمى في اللغة القرانية الكريمة الاجل الذي لايقبل التأجيل تجعل الحياة غير قابلة للثبات فهي من باب المتحول لا من باب الثابت والثابت الدائم انما هو الموت لاغير.

لهذا قد يعجب احرار البشر من هؤلاء الذين يطيلون الحديث في (ثوابت الحياة). فهم يعلمون او لا يعلمون ان من يبحث عن ثوابت الحياة فسيجدها خارج دائرتها وليس في داخلها اي هي طبيعة من طبائع الموت لكن البشرية اوجدت لها فلسفات تعطي الانسان او التابع لها ما قد تسميه بالحقائق الثابتة.

ولان البشر اصناف والحقائق اصناف وما دام البشر مختلفين فالحقائق مختلفة وكل منهم يرفض ان تكون حقيقته الدينية والمذهبية والسياسية هي من هذا الباب اي من هذا الصنف الذي اختلقه البشر ولا علاقة له بالحقائق الكونية.

واذا كانت هناك حقائق فان الحياة موسمية قابلة للاحتمالات والاحتمال نحن ضده اي الحقيقة تتمثل بها فريق قد تكون هي حقيقة الضد البشري الاخر ما دامت قد جاءت من بشر احياء تحمل صفاتهم ودوافعهم وما تحلم به المتخيلة واحلام المخيلات عراض .

انهم موسميون معرضون لمجموعة احتمالات بيد انهم يصرون على ان ما يعتقدون به هو الثابت الدائم الخالد وما يعتقد غيرهم هو الباطل بعينه ومن ابرز الاحتمالات ان يكون دين ما باطلا ومذهب ما باطلا وان تكون هذه العقيدة التي صعد من اجلها بشر يهتفون باسمها وحول اعناقهم تلتف احبال المشانق هي صنف احتمالي وقطعة زمنية فسيفسرها الزمن فتصبح (ذائبة) وقد تكتشف الحركة الدينية او الماركسية او القومية انها مجرد احتمالات وهذا هو اقرب الى منطق التحولات والاحتمالات فالعقائد نشاط بشري والاحزاب والتحالفات كذلك .

هذا الوعي الذي انجزه فلاسفة اوربا منذ القرن الخامس عشر الميلادي حتى القرن العشرين ما زال في الطريق الينا ولم يصل بعد لم يصعد الى رؤوسنا لانه يتعارض مع افتراضيات سميت بـ (قواعد العقل التقليدي) الذي حين رفض نسبية الاشياء وما نسميه بظاهرة (موسمية الحياة) القابلة للاحتمالات تعلق باهداب السماء ليحيل اليها شروره واوهامه ولم تكن هذه الاوهام سماوية ولم تشتغل السماء في السياسة الوهمية ولم تكن محتاجة لقوت البشر حتى تسطو على طعامه وليس لها ثياب حتى تسرق ثياب النساء من اجسادهن كما يفعل المتعلقون باهدابها .

انهم يحيلون للسماء موبقات العزل البشري وتقسيمهم الى مذاهب وعقائد وايدلوجيات وهذا تطور طبيعي في حياة البشر لكن ما هو غير طبيعي في ان يصبح فعل الشر الانساني مقدسا وان يمنع الاطفال من الدراسة بمشروع ديني مقدس وان تحول بين الراغبين بالزواج والوصول اليه وان تطرد عائلة خارج سقف تنام تحته وان تحيل البشر الذين يختلفون عنك في عقيدتهم الى محاكم تقضي عليهم بمدى الحياة التي اعطتهم الحق في التفكير والابداع وانشاء الابنية الفكرية والعمرانية والسياسية لتعارضها مع رغبة (السماء) ورغبة السماء عندهم ان تنشئ حزبا واحدا او مجموعة احزاب متحالفة فهذه هي الحقيقة السماوية العليا والمشروع الالهي الذي يوثقون به قدسية الفساد لغرض احتكار السلطة واحتجان المال والثروة وان تطبق الحدود السماوية على بشر خارج حركاتهم واحزابهم ومجالسهم وتحالفاتهم .

ان تجريد هؤلاء من قوتهم يبدأ بتكثيف علاقتهم الوهمية بالسماء وترويج الاسباب التي دفعتهم للتعلق بأهدابها وتحميلها مسؤولية الفعل الشائن بإجاعة الناس عند حرمانهم في حصتهم في (مال الله) الذين يصلون اليه ثلاث مرات مزدوجة او خمس مرات منفردة هؤلاء ايضا ظاهرة موسمية اقصر عمرا من اعمار الزلازال والعواصف فلا يذهبن بنا الظن انهم مقيمون ما اقام (عسيب) وانهم بالجمهورية الخالدة وان فسادهم خالد مرتبط بقيود السماء .

ان السماء قد تنطبق عليهم اقرأ قصيدة (اطبق دجى) فهناك عند الجواهري ستعرف كيف ومتى يحفر هؤلاء قبورهم؟!