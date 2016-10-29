– October 29, 2016

الخطوة حتمية بعد تدهور الأوضاع وتتم بالتنسيق مع بغداد

الكردستاني لـ (الزمان): إعلان إستقلال

الإقليم بعد تحرير الموصل

بغداد – شيماء عادل

اكد التحالف الكردستاني ان الاقليم توصل الى قناعة بضرورة اعلان الاستقلال الذي يعد حقا دستوريا لكن مناقشة هذا الموضوع ستتم بعد تحرير الموصل .وقال عضو التحالف جمال احمد لـ(الزمان) امس ان ( الاقليم يقوم بالتنسيق مع الحكومة المركزية باعادة الاراضي التي احتلها داعش وهناك تعاون وتنسيق كبير وتوحيد للجهود من اجل حسم المعركة والقضاء على وجود التنظيم في الموصل )، مستدركا (ولكن بعد تحرير الموصل سيكون الوقت مناسبا لطرح وبحث موضوع استقلال الاقليم ولاسيما ان الاقليم توصل الى قناعة وحسب اخر تصريح لرئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني اكد فيه ان الاقليم لن ينتظر 12 عاما اخرى للتحاور مع الحكومة المركزية بشأن الاستقلال وبعد تدهور الاوضاع المالية وقطع الرواتب ولهذا لا بد من ان نضع النقاط على الحروف وان نبدأ من جديد اما عن طريق التوافق مع المركز او المضي بالاستقلال بعد التنسيق مع الحكومة المركزية ). مشيرا الى ان (الوقت الان ليس مناسباً بسبب الحرب على داعش وان طرحه سيخلق وضعاً سياسياً متشنجاً ولكن بعد تحرير المدينة سيكون هناك مباحثات وتنسيق من اجل اعلان استقلال الاقليم ) لافتا الى ان (الاقليم على الرغم من الوضع الذي يمر بها الا اننا لا نجد اي سياسي او مواطن لديه اعتراض على الاستقلال اضافة الى ان اعلان الاستقلال لا يحتاج سوى الى الاستفتاء لمعرفة اراء المواطنين بهذه الخطوة ومن ثم الجلوس الى طاولة الحوار بشأن تحديد مصير الاراضي المسماة بالمتنازع عليها وبعدها يتم التباحث والتنسيق مع الحكومة المركزية التي اصبحت على قناعة تامة بان الاقليم مستقل بذاته منذ مدة طويلة ومن حقه ان يحصل على الاستقلال وهو الافضل للجميع لنكون جيراناً يحترم كلا منا الاخر افضل من ان نكون في دولة واحدة وهناك خلافات عدة ). وكان البارزاني قد صرح في مقابلة انه يريد مناقشة استقلال المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي فور استعادة الموصل . وقال البارزاني في تصريح امس ان (الامور ناضجة منذ مدة طويلة للاستقلال لكن حاليا نركز على المعركة ضد داعش ) واضاف (فور تحرير الموصل سنجتمع مع شركائنا في بغداد لنتباحث في استقلالنا وانتظرنا طويلا وكنا نعتقد انه بعد 2003 ستكون هناك انطلاقة جديدة لعراق جديد ديموقراطي ). مطالبا (بمساعدة مالية اكبر من الاتحاد الاوربي للاهتمام بالفارين من الموصل ) من جانبه اكد وزير التخطيط سلمان الجميلي ان نتائج التفاهمات بين الحكومة المركزية وإلاقليم سيتم الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة. وقال الجميلي في كلمة خلال الندوة المنعقدة في الجامعة الامريكية بشأن الازمة المالية في الإقليم امس ان (انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية انتج ازمة مالية في العراق).

وأضاف ان (تأخير دفع الرواتب والمستحقات المالية للموظفين ليس في الاقليم فحسب بل أيضا الحكومة الاتحادية التي اضطرت للجو الى ذلك الامر) .من جانبه اكد وزير تخطيط حكومة الاقليم علي سندي ان الازمة المالية تسببت بتعطيل الالاف من المشاريع في الاقليم ، فيما اكد وكيل وزارة المالية فاضل نبي ان زيارة رئيس إلاقليم مسعود البارزاني فتحت الأبواب امام التوصل لحلول للمشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.وقال نبي في تصريح امس ان (النفط يشكل 93 بالمئة من واردات العراق وبسبب هذا الامر ظهرت الازمة المالية التي نعيشها حالياً) لافتا الى ان (هناك أشخاصا يتسلمون اكثر من راتب من الدولة ومن الصعوبة بمكان القضاء على هذه المشكلة) وبشأن المشاكل بين بغداد واربيل قال نبي ان (زيارة البارزاني لبغداد ومشاركة القوات العراقية والحشد الشعبي في تحرير الموصل فتحت الافاق والابواب امام التوصل الى حلول لتلك المشاكل).