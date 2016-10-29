– October 29, 2016

علاوي يتبرّع براتبه والعلوي يصفه بجامعة المذاهب والأديان

خبير لـ (الزمان): لايحق لمجلس الوزراء إقالة نوّاب رئيس الجمهورية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد خبير قانوني عدم صلاحية مجلس الوزراء اقالة نواب رئيس الجمهورية لوجود نص دستوري يحتم ذلك. وقال الخبير جبار الشويلي لـ (الزمان) امس انه (ليست من صلاحية مجلس الوزراء اقالة نواب رئيس الجمهورية لوجود نص دستوري يحتم ذلك) واضاف ان (نواب رئيس الجمهورية عادوا الى مناصبهم لمزاولة اعمالهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بابطال قرار مجلس الوزراء باعفائهم). وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي قد قرر عودته لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية مؤكدا تنازله عن اي استحقاق مالي والتبرع به للنازحين وعوائل الشهداء. وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي امس (قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف كما واتنازل عن اي استحقاق مالي والتبرع به الى صندوق لدعم النازحين وعوائل الشهداء)، مشددا على (ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية). واضاف علاوي ان (رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية ما حدث لانها قدمت المقترحات بشأن الاصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها). موضحا ان (هذه سابقة خطرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية). معربا عن امله في ان (ينصف رئيس الوزراء حيدر العبادي من تم اتهامهم وفي مقدمتهم وزير التجارة السابق ملاس الكسنزاني مما اتهموا به بإعلان براءتهم او احالتهم للقضاء).

الى ذلك حيا المفكر السياسي حسن العلوي خطوات علاوي قائلا في رسالة نصية لـ (الزمان) امس (اخي الدكتور اياد علاوي. يزهو بعروبتك المكان فعد اليها حاضنة الحاضر والماضي وجامعة المذاهب والأديان. وقد ثبت لي كمعني بتاريخ العراق انك الارقى علمانية المبرأ من شـــــــوائب الطائفية مثل قطرة عــــــــــذبة بغـــــــــدادي الروح والاريحية. ابارك لبغداد بك) .