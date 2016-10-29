– October 29, 2016

الجعفري: العراق يمثل الخط الأول في مواجهة الإرهاب

الأمم المتحدة تكشف عن عودة مليون نازح إلى المناطق المحرّرة

بغداد ــ داليا احمد

كشفت ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيَّة في العراق ليزا غراندي عن عودة أكثر من مليون نازح عراقي الى مناطق سكناهم في ثلاث محافظات بعد استعادة ديارهم من تنظيم داعش. وقالت وزارة الخارجية في بيان امس ان (الوزير ابراهيم الجعفري استقبل غراندي في مقر الوزارة ببغداد وجرى بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية للعوائل النازحة والدعم الأممي المقدم للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية).

واشاد الجعفري (بدعم الأمم المتحدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية) مشيراً إلى أن (العراق يمثـل الخط الأول لمواجهة الإرهاب وعلى أمم وشعوب العالم أن تفخر بالانتصارات المتتالية التي يحقـقها العراقيون دفاعاً عن أنفسهم ونيابة عن العالم أجمع) داعيا الى (ضرورة تضافر الجهود الدولية مع تقدم القوات العراقية لتحرير الموصل لتوفير المستلزمات الضرورية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون من المدينة) من جانبها عبرت غراندي عن (فخر وامتنان المجتمع الدولي للتضحيات التي يقدمها أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتحرير الأراضي العراقية ومحاربة الخطر العالمي المتمثل بعصابات داعش الإرهابية. واضافت ان (مسؤولية التعريف بهذه الانتصارات المتحققة يقع على عاتق المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة وإيصال الحقائق في العراق)، مؤكدة ان (ما تقوم به القوات المسلحة العراقية لم تقـم به أي من جيوش العالم خصوصاً أن همهم ليس القضاء على الإرهاب فقط وإنما حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم) مبينة ان (الأمم المتحدة رصدت عودة أكثر من مليون نازح إلى مناطق سكناهم والعدد في تزايد مستمر في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وهذا الأمر يتطلب توفير الدعم اللازم للعراق ومساعدته في إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المحررة وتأمين المستلزمات الضرورية للعوائل العائدة إلى مناطق سكناها). فيما اكدت منظمة الهجرة الدولية ان نحو18 الف شخصا نزحوا من الموصل منذ بدء معارك تحرير المدينة في17 من تشرين الاول .

الى ذلك قالت الأمم المتحدة امس أن تنظيم داعش اختطف أكثر من ثمانية آلاف عائلة من محيط الموصل لإستخدامها دروعاً بشرية عند هجوم القوات المشتركة باتجاه المدينة لاستعادتها ، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة عن تسجيل أضرار بيئية نجمت عن حرق داعش منشآت نفطية ومصانع مع بدء عملية استعادة الموصل ، مؤكدة تكون سحابة سامة كبيرة أدت الى تعرض المدنيين لكوارث صحية خطيرة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن (تنظيم داعش قتل 232 شخصاً قرب الموصل يوم الأربعاء الماضي، منهم مدنيون وأفراد سابقون من القوات العراقية رفضوا الإنصياع للأوامر)، مضيفة أن (داعش في العراق خطف نحو 8000 أسرة أو عشرات الآلاف من الأفراد من مناطق حول الموصل واقتادهم إلى داخل المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية). وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة تسجيل أضرار بيئية نجمت عن حرق داعش منشآت نفطية ومصانع.

وأوضحت المنظمة في تقرير أنها (حددت19 بئرا نفطية مشتعلة عقب إطلاق العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، كما رصدت حرق مخزونات من غاز ثاني أوكسيد الكبريت في مرفق صناعي، الأمر الذي أدى إلى تكوين سحابة سامة كبيرة)، مشيرة إلى(كوارث صحية خطيرة من اختناق وأمراض الجهاز التنفسي يتعرض لها المدنيون وتعرض أكثر من الف شخص أواخر الأسبوع الماضي في نواحي منطقة القيارة وجحله ومخمور للاختناق نتيجة لاستمرار الانبعاثات السامة من حقول النفط والكبريت بالمنطقة بعد احتراق مصنع المشراق).وتابعت المنظمة الدولية ان( الأمم المتحدة للبيئة تدخلت من خلال وحدة البيئة المشتركة وسهلت عمل خبراء المواد الخطرة الذين قدموا المشورة الفنية بشأن كيفية التعامل مع الحريق، والتعامل مع تسرب غاز الكلور إلى محطة المياه، الذي أدى إلى إصابة نحو مئة من المدنيين).